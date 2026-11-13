Weekly Tarot Horoscope 16 To 22 November 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 16 से 22 नवंबर 2026): नवंबर का यह सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कई नए अनुभव, बदलाव और आत्ममंथन के अवसर लेकर आ सकता है। कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के नए रास्ते मिल सकते हैं, तो कुछ को रिश्तों में चल रही उलझनों को सुलझाने का मौका मिलेगा। यह समय अपनी प्राथमिकताओं को समझने, पुराने अनुभवों से सीखने और भविष्य को लेकर सोच-समझकर फैसले लेने का है। जल्दबाजी के बजाय धैर्य और सकारात्मक सोच से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए जानते हैं टैरो गुरु मधु कोटिया से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा ये सप्ताह।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और लंबे समय से टाले जा रहे कामों को पूरा करने का संकेत दे रहा है। आप अपने करियर या निजी जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन की सराहना हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट की पेशकश भी मिल सकती है। हालांकि, सफलता पाने की जल्दबाजी में किसी भी फैसले को बिना सोचे-समझे न लें।

आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। खासतौर पर ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें, जिनकी फिलहाल आवश्यकता नहीं है। प्रेम संबंधों में बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी सोच और व्यक्तित्व उन्हें आकर्षित करे। परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। सप्ताहांत में अपने स्वास्थ्य और आराम को प्राथमिकता दें। हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 9। शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। मुश्किल परिस्थितियां आपको कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। खुद पर भरोसा रखें और बिना किसी डर के अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और भावनात्मक संतुलन पर ध्यान देने का रहेगा। आप भविष्य की योजनाओं और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके जरिए आपको अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा। शुरुआत में काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन आपका धैर्य और लगातार प्रयास आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है।

आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। किसी को पैसा उधार देने या बड़ा निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें। प्रेम संबंधों में साथी से भावनात्मक सहयोग और समय मिलने की उम्मीद रहेगी। विवाहित लोगों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी पुराने परिचित की वापसी हो सकती है, लेकिन किसी पुराने रिश्ते को दोबारा मौका देने से पहले यह जरूर सोचें कि पहले परिस्थितियां क्यों बदली थीं। सप्ताहांत में परिवार के साथ समय बिताने और अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिल सकता है।

शुभ अंक: 6। शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: जीवन में वही चीजें चुनें, जो आपको सुकून और स्थिरता देती हैं। अपनी कीमत पहचानें और किसी भी रिश्ते या परिस्थिति के लिए अपनी मानसिक शांति से समझौता न करें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए संपर्क बनाने, विचार साझा करने और अवसरों को पहचानने का रहेगा। आपकी बातचीत करने की कला इस दौरान कई काम बना सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण बैठक, चर्चा या नए प्रस्ताव के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। आपकी कोई पुरानी योजना भी अब आकार ले सकती है। हालांकि, एक साथ कई कामों की जिम्मेदारी लेने से बचें। अधूरे कामों को पूरा करना इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

आर्थिक मामलों में किसी की बातों में आकर निवेश करने या जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी सामाजिक कार्यक्रम, मित्र या ऑनलाइन माध्यम से किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। पुराने मित्रों से बातचीत भी मन को खुश कर सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। सप्ताह के दौरान कुछ नया सीखने या अपनी रचनात्मक रुचि को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें, क्योंकि यही आपको नए रास्ते दिखा सकती है।

शुभ अंक: 5। शुभ दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: आपके शब्दों में नई संभावनाएं पैदा करने की शक्ति है। आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें, लेकिन दूसरों की भावनाओं और विचारों को सुनना भी न भूलें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए परिवार, रिश्तों और भावनात्मक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का संकेत दे रहा है। बीते कुछ समय से आप दूसरों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकताओं से ऊपर रखते आए हैं। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि अपनी खुशियों और मानसिक शांति का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां सामान्य गति से आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि किसी काम का परिणाम मिलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचें। प्रेम संबंधों में साथी के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ते में चल रही दूरी कम होगी। अविवाहित लोगों की रुचि किसी ऐसे व्यक्ति में बढ़ सकती है, जिसके साथ वे भावनात्मक रूप से सहज महसूस करते हैं। पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की सलाह या सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सप्ताहांत में खुद के लिए समय निकालें। ध्यान, संगीत या अपनी पसंद की गतिविधियों में समय बिताने से मन को शांति मिल सकती है।

शुभ अंक: 2।शुभ दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: दूसरों की परवाह करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं को नजरअंदाज न करें। अपनी सीमाएं तय करें और याद रखें कि आपको भी प्यार, सम्मान और सुकून पाने का पूरा अधिकार है।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास, पहचान और नई जिम्मेदारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। किसी प्रेजेंटेशन, बैठक या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि, टीम के साथ काम करते समय दूसरों के सुझावों को भी महत्व दें। हर फैसले में अपनी बात मनवाने की कोशिश रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है।

आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन जीवनशैली, खरीदारी या घूमने-फिरने पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। प्रेम जीवन में आप साथी से अधिक समय और ध्यान की अपेक्षा कर सकते हैं। अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से बताना बेहतर रहेगा। अविवाहित लोगों के आकर्षक व्यक्तित्व से कोई प्रभावित हो सकता है और नई बातचीत की शुरुआत हो सकती है। सप्ताहांत में दोस्तों के साथ मुलाकात या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह सप्ताह आपको अपनी खूबियों को पहचानने और उनका सही इस्तेमाल करने की प्रेरणा देगा।

शुभ अंक: 1। शुभ दिन: रविवार

एंजेल संदेश: अपनी चमक को कभी कम न होने दें। अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखें और दूसरों की स्वीकृति का इंतजार किए बिना अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना सीखें।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपको जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत छोड़कर अपने फैसलों पर भरोसा करने की सलाह दे रहा है। किसी खास मामले को लेकर आप लंबे समय से असमंजस में हो सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप विचार करने के साथ-साथ जरूरी कदम भी उठाएं। कार्यक्षेत्र में आपकी बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता किसी बड़ी परेशानी को हल करने में मदद कर सकती है। कोई सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी आपसे सलाह भी ले सकता है। हालांकि, दूसरों की हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बचें। आर्थिक मामलों में बजट, बचत और लंबित भुगतानों को व्यवस्थित करने के लिए सप्ताह अच्छा है।

प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर आलोचना करने के बजाय एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। अविवाहित लोग यह विचार कर सकते हैं कि उन्हें वास्तव में अपने जीवनसाथी में किन खूबियों की तलाश है। परिवार में किसी सदस्य के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। सप्ताहांत में घर को व्यवस्थित करने, स्वास्थ्य पर ध्यान देने और खुद के लिए समय निकालने का अवसर मिलेगा। याद रखें, हर काम का बिल्कुल सही होना जरूरी नहीं, आगे बढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

शुभ अंक: 4। शुभ दिन: बुधवार

एंजेल संदेश: हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। खुद को थोड़ा समय दें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और समझें कि धीरे-धीरे आगे बढ़ना भी सफलता का ही हिस्सा है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों में संतुलन बनाने और अपनी इच्छाओं को महत्व देने का रहेगा। आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश में कई बार अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। इस सप्ताह आपको समझना होगा कि हर परिस्थिति में समझौता करना जरूरी नहीं होता। कार्यक्षेत्र में किसी साझेदारी या सामूहिक प्रोजेक्ट से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपकी समझदारी और बातचीत करने का तरीका किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने में मदद करेगा।

आर्थिक मामलों में किसी की देखा-देखी खर्च करने से बचें। निवेश या नई खरीदारी से पहले अपनी जरूरत और बजट का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। विवाहित लोगों के बीच भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी मित्र या पेशेवर संपर्क के जरिए हो सकती है। हालांकि, किसी नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी न करें और सामने वाले के व्यवहार को समझने का समय दें। सप्ताहांत में आप अपने व्यक्तित्व, पहनावे या घर के माहौल में कुछ बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। यह समय अपनी खुशी को प्राथमिकता देने का है।

शुभ अंक: 7। शुभ दिन: शुक्रवार

एंजेल संदेश: अपनी खुशी चुनना स्वार्थ नहीं है। जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, वे आपकी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करेंगे। खुद को कमतर आंकना बंद करें।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए पुराने अनुभवों से बाहर निकलकर जीवन में नई शुरुआत करने का संकेत दे रहा है। आप किसी ऐसी परिस्थिति, रिश्ते या सोच से दूरी बनाने का फैसला कर सकते हैं, जो लंबे समय से आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर रही थी। कार्यक्षेत्र में कोई अप्रत्याशित बदलाव आपको अपने भविष्य की योजनाओं पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी जानकारी हासिल करें। आपकी सूझबूझ और चीजों को गहराई से समझने की क्षमता इस सप्ताह आपके काम आएगी।

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें और किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करें। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को दबाकर रखने के बजाय साथी से खुलकर बात करें। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन रिश्ते को समय देना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है। सप्ताहांत तक आप पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और शांत महसूस कर सकते हैं। पुरानी बातों को पीछे छोड़ना ही आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाएगा।

शुभ अंक: 8। शुभ दिन: मंगलवार

एंजेल संदेश: हर चीज को अपने साथ लेकर चलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातों को पीछे छोड़ना भी नई शुरुआत का हिस्सा है। बदलाव को स्वीकार करें और अपने बेहतर भविष्य पर भरोसा रखें।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं, रोमांच और कुछ अलग करने की इच्छा लेकर आ सकता है। आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से थोड़ा हटकर कुछ नया सीखने, यात्रा करने या करियर में बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिल सकता है। किसी नए प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, केवल योजनाएं बनाने के बजाय उन्हें पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाएं। आर्थिक मामलों में किसी आकर्षक प्रस्ताव को देखकर तुरंत निवेश न करें। सभी जरूरी जानकारियां हासिल करना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में आप अधिक स्वतंत्रता और आपसी समझ की अपेक्षा कर सकते हैं। विवाहित लोगों को एक-दूसरे की पसंद और व्यक्तिगत रुचियों का सम्मान करना चाहिए। अविवाहित लोगों की मुलाकात यात्रा, किसी कार्यक्रम या नए सामाजिक संपर्क के जरिए हो सकती है। सप्ताहांत में किसी पुराने फैसले को लेकर आपको नई स्पष्टता मिल सकती है। अपने भीतर की उत्सुकता और नए अनुभवों के प्रति उत्साह को बनाए रखें, लेकिन व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ें।

शुभ अंक: 3। शुभ दिन: गुरुवार

एंजेल संदेश: आपकी दुनिया मौजूदा परिस्थितियों से कहीं बड़ी है। नए अवसरों के लिए खुद को खुला रखें और अपने सपनों पर विश्वास करना कभी बंद न करें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपको अपने करियर, महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की सलाह दे रहा है। आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान अपनी खुशियों और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी या व्यावसायिक सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। इससे आपको भविष्य की योजनाओं को लेकर नई दिशा मिल सकती है। आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है, हालांकि कुछ कामों में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है।

आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की बचत और निवेश पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। किसी पुराने खर्च या वित्तीय जिम्मेदारी की समीक्षा भी करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में अपनी भावनाएं जाहिर करना जरूरी होगा। केवल जिम्मेदारियां निभाना ही काफी नहीं, अपनों को यह महसूस कराना भी जरूरी है कि वे आपके लिए कितने खास हैं। अविवाहित लोगों की रुचि किसी ऐसे व्यक्ति में बढ़ सकती है, जिसकी सोच और जीवन के प्रति नजरिया उनसे मिलता हो। सप्ताहांत में काम से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद को समय दें।

शुभ अंक: 10। शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: किसी दूसरे की सफलता से अपनी यात्रा की तुलना न करें। आपका रास्ता अलग है और आपकी मेहनत भी अपने समय पर रंग लाएगी। धैर्य बनाए रखें।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों और अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर लेकर आ सकता है। आप किसी पुरानी परिस्थिति को नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं, जिनसे आपकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आए। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच और नए तरीके अपनाने की क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। किसी नए विचार को सामने रखने या किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है। हालांकि, अपनी बात दूसरों तक स्पष्ट तरीके से पहुंचाना जरूरी होगा।

आर्थिक मामलों में किसी आकर्षक योजना या निवेश के प्रस्ताव को समझे बिना आगे न बढ़ें। प्रेम जीवन में आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ भावनात्मक समझ की भी जरूरत महसूस होगी। साथी से अपनी अपेक्षाएं खुलकर साझा करें। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी रुचियां उनसे मिलती-जुलती हों। सप्ताह के दूसरे हिस्से में किसी बातचीत से आपको किसी उलझे हुए मामले को समझने में मदद मिल सकती है। अपने विचारों पर भरोसा रखें और दूसरों की सोच के दबाव में अपनी पहचान न बदलें।

शुभ अंक: 11। शुभ दिन: शनिवार

एंजेल संदेश: आपकी अलग सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की राह पर चलने के बजाय अपनी मंजिल खुद तय करें और अपने विचारों को पूरा करने का साहस रखें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल

यह सप्ताह आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने और भावनाओं के साथ व्यावहारिक सोच बनाए रखने का संदेश दे रहा है। आप आसपास के लोगों के व्यवहार और परिस्थितियों को पहले से अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं। हालांकि, किसी भी बात को केवल अपनी भावनाओं के आधार पर सही या गलत मानने से बचें। कार्यक्षेत्र में कोई रचनात्मक विचार या नए व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर आपको उत्साहित कर सकता है। अपनी प्रतिभा को सामने रखने में संकोच न करें।

आर्थिक मामलों में भावनाओं में बहकर खरीदारी करने या किसी को ऐसा वादा करने से बचें, जिसे पूरा करना आगे चलकर मुश्किल हो सकता है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ गंभीर और भावनात्मक बातचीत हो सकती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो उन्हें भावनात्मक रूप से समझने और सहयोग देने की क्षमता रखता हो। यदि आप किसी पुराने रिश्ते से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद को पर्याप्त समय दें। सप्ताहांत में संगीत, ध्यान या अपनी पसंद के कामों में समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा।

शुभ अंक: 12। शुभ दिन: सोमवार

एंजेल संदेश: अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें, लेकिन डर को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। जो चीजें आपके जीवन में शांति नहीं ला रहीं, उनसे धीरे-धीरे दूरी बनाएं और नई खुशियों के लिए जगह तैयार करें।