Weekly Tarot Horoscope 16 To 22 February 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 16 से 22 फरवरी 2026): फरवरी माह के इस सप्ताह कुंभ राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है। इसके अलावा इस सप्ताह साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। टेरौ गुरु मधु कोटिया के अनुसार, 16 से 22 फरवरी के इस सप्ताह में कुंभ राशि में शुक्र, बुध, राहु, सूर्य विराजमान है। इसके साथ ही मध्य में चंद्रमा भी इसी राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण, ग्रहण योग से लेकर चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग का निर्माण होगा। इसके अलावा शनि मीन राशि, केतु सिंह राशि, मंगल मकर राशि में रहकर रूचक राजयोग का निर्माण करेंगे। इस सप्ताह टैरो संकेत दे रहे है कि इस सप्ताह कुछ राशियों को लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, तो कुछ राशियां खुद को प्राथमिकता में रखेगी। आइए टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया से जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल के साथ लकी नंबर, रंग और एंजेल मैसेज…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। लिखें कि आपके लिए सफलता का अर्थ क्या है और उसे किस मापदंड से आंकेंगे। कार्यों को तीन श्रेणियों में बांटें। अत्यावश्यक। महत्वपूर्ण लेकिन प्रतीक्षा योग्य। फिलहाल टालने योग्य। एक समय में एक काम करें। 25 से 40 मिनट के फोकस सत्र अपनाएं। हर दोपहर कम से कम तीन मिनट हल्की शारीरिक गतिविधि करें। संवाद भेजने से पहले समीक्षा अवश्य करें। सप्ताह के अंत में मूल्यांकन लिखें कि कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी रही।

एंजेल संदेश- एक लक्ष्य चुनें और निरंतर आगे बढ़ते रहें।

लकी नंबर- 27

लकी रंग- क्रिमसन कोरल

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह स्थिरता को प्राथमिकता दें। घर या कार्यस्थल की एक व्यावहारिक समस्या का समाधान करें। संतुलित भोजन और पर्याप्त जल का सेवन बनाए रखें। वित्तीय अनुशासन अपनाएं। खर्च को श्रेणियों में विभाजित करें और एक अनावश्यक खर्च कम करें। रिश्तों में उपस्थित रहना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत वातावरण में बिताएं।

एंजेल संदेश- देखभाल भी दीर्घकालिक सफलता की रणनीति है।

लकी नंबर- 34

लकी रंग- पाइन ग्रीन

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

सप्ताह की एक मुख्य थीम तय करें। समान प्रकृति के कार्यों को एक साथ निपटाएं। ईमेल या संदेश प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम बनाएं। उत्तर दें। शेड्यूल करें। सौंपें। हटाएं। नए विचारों को अलग नोट में लिखें। खर्च से पहले समय और ऊर्जा का मूल्य समझें। रिश्तों में सक्रिय सुनना अपनाएं।

एंजेल संदेश- विचारों को दिशा दें, वे उपलब्धि बनेंगे।

लकी नंबर- 33

लकी रंग- डैफोडिल येलो

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

भावनाओं को संतुलित दृष्टि से देखें। प्रतिक्रिया से पहले ठहरें। भोजन, विश्राम और दिनचर्या नियमित रखें। आर्थिक मामलों में जरूरत और इच्छा अलग करें। रिश्तों में सुरक्षा की अपनी परिभाषा स्पष्ट करें। सप्ताह के अंत में कार्यस्थल और निजी सामान व्यवस्थित करें।

एंजेल संदेश- संवेदनशीलता के साथ स्थिरता अपनाएं।

लकी नंबर- 28

लकी रंग- आइस ब्लू

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

नेतृत्व करते समय विनम्रता बनाए रखें। रोज छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। सहयोगियों के योगदान की सराहना करें। रचनात्मक कार्य के लिए निर्धारित समय तय करें। आय बढ़ाने के अवसरों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। सप्ताह के अंत में अपनी उपलब्धियां लिखें।

एंजेल संदेश- सजग आत्मविश्वास ही असली चमक है।

लकी नंबर- 31

लकी रंग- बर्न्ट सिएना

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

काम को व्यवस्थित ढंग से करें। एक समेकित सूची बनाएं और दिन में दो बार समीक्षा करें। बड़े कार्य को छोटे चरणों में विभाजित करें। स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं। पूर्णता से पहले प्रगति पर ध्यान दें। सीमाएं स्पष्ट रखें।

एंजेल संदेश- सुव्यवस्थित प्रयास भविष्य को सरल बनाते हैं।

लकी नंबर- 29

लकी रंग- डव ग्रे

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

निर्णय लेने से पहले विकल्प और परिणाम लिखें। संवाद में स्पष्टता रखें। वित्तीय और व्यक्तिगत सीमाएं संतुलित रखें। रिश्तों में एक नियमित संवाद परंपरा बनाएं। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें।

एंजेल संदेश- स्पष्टता से ही संतुलन बनता है।

लकी नंबर- 35

लकी रंग- ऑर्किड पिंक

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

भावनात्मक स्थितियों का विश्लेषण करें। तथ्य और अनुमान में अंतर समझें। महत्वपूर्ण कार्य गोपनीय वातावरण में करें। दीर्घकालिक निवेश या लक्ष्य पर ध्यान दें। ऊर्जा की बचत करें।

एंजेल संदेश- गहराई को दिशा मिले तो शक्ति बनती है।

लकी नंबर- 32

लकी रंग- गार्नेट रेड

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

सप्ताह में दो प्रमुख लक्ष्य तय करें। स्पष्ट करें कि उनका पूर्ण होना कैसा दिखेगा। नए अवसरों को परखें। विचारों की समीक्षा सुबह करें। वादों को निभाना प्राथमिकता बनाएं।

एंजेल संदेश– लक्ष्य पर ध्यान और अनुभव से सीख।

लकी नंबर– 36

लकी रंग- अल्ट्रामरीन

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

तीन प्रभावशाली कार्य चुनें और पहले उन्हें पूरा करें। अनावश्यक जिम्मेदारियां कम करें। वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सप्ताह के अंत में आगामी सप्ताह की योजना बनाएं।

एंजेल संदेश- अनुशासन से उपलब्धि मिलती है।

लकी नंबर– 38

लकी रंग– चारकोल ब्लू

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

अपने विचारों को लिखित रूप दें। उद्देश्य, लाभ और समय सीमा स्पष्ट करें। नवीन सोच को व्यवहारिक रूप में ढालें। कौशल के माध्यम से आय के अवसर खोजें। सप्ताह के अंत में एक परिणाम साझा करें।

एंजेल संदेश- कल्पना को क्रिया में बदलें।

लकी नंबर- 37

लकी रंग- पैसिफिक टील

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

सकारात्मक और सहज रिश्तों को प्राथमिकता दें। अपेक्षाओं को स्पष्ट शब्दों में रखें। नियमित खर्च का रिकॉर्ड बनाएं। शाम का शांत समय तय करें। निरंतरता और शांति से प्रगति संभव है।

एंजेल संदेश– संतुलन और शांति ही दिशा दिखाते हैं।

लकी नंबर- 39

लकी रंग- लैवेंडर फॉग

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।