Weekly Tarot Reading 14 To 20 September 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 14 से 20 सितंबर 2026): इस सप्ताह की ऊर्जा आपको याद दिलाती है कि आगे बढ़ने के लिए कभी-कभी कुछ पुराना पीछे छोड़ना जरूरी होता है। जहां मेहनत की जरूरत है, वहां मेहनत करें; जहां निर्णय लेना है, वहां अपने विवेक पर भरोसा रखें और जहां बदलाव सामने आ रहा है, वहां उससे डरने के बजाय उसे स्वीकार करें। अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहें और दूसरों की अपेक्षाओं से ज्यादा अपनी आंतरिक आवाज को महत्व दें। सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकता है। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया से जानें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपके भीतर थोड़ी बेचैनी रह सकती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि काम तेजी से निपटें, जबकि हालात और लोग अपनी ही चाल से चल रहे हैं। चिढ़ने के बजाय सब्र रखें। हफ्ते के बीच में किसी से होने वाली एक बातचीत किसी पर्सनल या प्रफेशनल मामले को देखने का आपका नजरिया बदल सकती है। करियर या पैसों से जुड़ा कोई नया फैसला या जिम्मेदारी सामने आ सकती है; शुरुआत में कोई बात असुविधाजनक लगे, तो भी उसे फौरन न नकारें। रिश्तों में गुस्से पर काबू रखें और किसी के उकसावे में न आएं। वीकेंड तक चीजें पटरी पर लौटती दिखेंगी।

लकी नंबर: 9

लकी दिन: मंगलवार

एंजेल मेसेज: हर सवाल के पीछे भागना जरूरी नहीं, कभी-कभी चीजों को अपनी गति से सुलझने का मौका दें।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

बीते कुछ दिनों के मुकाबले यह हफ्ता काफी राहत भरा रहेगा। जिस बात का मानसिक बोझ आप अकेले ढो रहे थे, उसे लेकर अब आप किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे। पैसों के मामले में समझदारी बरतें; किसी के कहने पर हड़बड़ी में खर्च या उधारी से बचें। घर-परिवार में किसी सदस्य की बेरुखी को दिल से न लगाएं, कई बार लोग नाराज नहीं सिर्फ थके होते हैं। ऑफिस में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा, लेकिन काम धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। वीकेंड पर खुद को थोड़ा वक्त जरूर दें।

लकी नंबर: 6

लकी दिन: शुक्रवार

एंजेल मेसेज: जीवन में सुकून लौट रहा हो, तो उसे सिर्फ इसलिए न बिगाड़ें क्योंकि आपको संघर्ष की आदत है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल ( Gemini Weekly Tarot Card Readings)

यह हफ्ता बातचीत, मेसेज और कॉल्स से भरा रहेगा। पुराने संपर्कों से अचानक बात हो सकती है। इनमें से कोई एक बातचीत नौकरी, करियर बदलाव या नए प्रोजेक्ट के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकती है। हर किसी को ‘हां’ बोलने की आदत से बचें, वरना काम का बोझ आपको थका देगा। पर्सनल लाइफ में किसी के मन की बात का अंदाजा लगाने के बजाय साफ शब्दों में अपनी बात कहें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन छोटे-मोटे गैर-जरूरी खर्चे बजट बिगाड़ सकते हैं। हफ्ते का दूसरा हिस्सा हल्का और खुशनुमा रहेगा।

लकी नंबर: 5

लकी दिन: बुधवार

एंजेल मेसेज: साफ और सीधी बात करें, आधे भ्रम सिर्फ खुलकर न बोलने की वजह से होते हैं।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

हफ्ते की शुरुआत में आप थोड़ा शांत और अंतर्मुखी रह सकते हैं। मन में कोई पुरानी बात, परिवार से जुड़ा मसला या भरोसा टूटने का दर्द फिर से उभर सकता है। खुद से पूछें कि क्या हालात सच में बिगड़े हैं या आप सिर्फ पुरानी बातें याद कर रहे हैं। ऑफिस में काम सामान्य रहेगा, हालांकि थोड़ी कद्र कम होने का अहसास हो सकता है; जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। घर से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। रिश्तों में एक ईमानदार बातचीत दूरियां मिटा सकती है। वीकेंड तक मन काफी हल्का हो जाएगा।

लकी नंबर: 2

लकी दिन: सोमवार

एंजेल मेसेज: भावनाओं की कद्र करें, लेकिन उन्हें अपने हर फैसले पर हावी न होने दें।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटेगा। दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना बंद करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है; किसी नए आइडिया पर बात करने या क्लाइंट मीटिंग के लिए हफ्ते का मध्य काफी अनुकूल है। हालांकि, रिश्तों में ईगो को बीच में न आने दें। परवाह न करने का दिखावा करने से बेहतर है कि सच स्वीकार कर लें। पैसों को लेकर मूड में आकर खरीदारी करने से बचें। वीकेंड किसी करीबी के साथ सुकून से बीतेगा।

लकी नंबर: 1

लकी दिन: रविवार

एंजेल मेसेज: जज्बात जाहिर करने से आप कमजोर नहीं, बल्कि और स्पष्ट होते हैं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपका पूरा फोकस चीजें व्यवस्थित करने पर रहेगा। चाहे पेंडिंग कागजी काम हो या दिमाग की उलझनें, आप सब समेटने के मूड में हैं। ऑफिस में कोई भी ईमेल या दस्तावेज भेजने से पहले अच्छी तरह जांच लें; छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। खर्चों और सब्सक्रिप्शंस की समीक्षा करेंगे। रिश्तों में सामने वाले के हर बर्ताव का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण न करें; कभी-कभी देर से रिप्लाई आना सिर्फ व्यस्तता होती है। सेहत के मामले में अति उत्साह से बचें। वीकेंड घर पर आराम से बिताएं।

लकी नंबर: 4

लकी दिन: बुधवार

एंजेल मेसेज: हर बात का हल आज ही निकालना जरूरी नहीं, कुछ बातों को वक्त पर छोड़ दें।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपको समझ आएगा कि सिर्फ दूसरों का मन रखने के लिए ‘हां’ कहना आपको कहां ले आया है। कार्यक्षेत्र में कोई नया ऑफर या चर्चा सामने आ सकती है; तुरंत हामी भरने के बजाय सोचने का वक्त लें। रिश्तों में अगर सिर्फ आप ही तालमेल बिठाते आ रहे हैं, तो यह अहसास अब गहराएगा और बदलाव की जरूरत महसूस होगी। अविवाहित लोग किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में भविष्य के सपने बुनने से बचें। पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। वीकेंड पर खुद के लिए स्पेस निकालना जरूरी रहेगा।

लकी नंबर: 7

लकी दिन: शुक्रवार

एंजेल मेसेज: शांति बनाए रखने की कीमत अपनी मानसिक शांति खोकर न चुकाएं।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आप अपने पत्ते छुपाकर चलेंगे, जो कि आपके पक्ष में काम करेगा। हर योजना का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। करियर में अटकी हुई चीजें किसी नए रास्ते से आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए नए विकल्पों के लिए तैयार रहें। रिश्तों में दोहरे रवैये से आपकी सहनशक्ति खत्म हो रही है; अब आप आर-पार की बात पसंद करेंगे। पैसों को लेकर किसी के बड़े-बड़े वादों पर भरोसा न करें। आपकी अंदरूनी आवाज काफी सटीक रहेगी, खासकर गुरुवार के आसपास। रात में ज्यादा सोचने से बचें, नींद प्रभावित हो सकती है।

लकी नंबर: 8

लकी दिन: गुरुवार

एंजेल मेसेज: आपकी अंतरात्मा जो इशारा दे रही है, उस पर भरोसा रखें; हर बात के लिए बाहरी सबूत की जरूरत नहीं होती।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Card Readings)

एक ही ढर्रे पर चल रही जिंदगी से इस हफ्ते आप थोड़ी बोरियत महसूस कर सकते हैं। बदलाव की चाहत रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में किसी बनी-बनाई व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाएं। समझें कि आपको नया रास्ता चाहिए या सिर्फ एक ब्रेक। ऑफिस में किसी की कही बात पर ध्यान दें, कोई नया मौका मिल सकता है। सीखने या यात्रा से जुड़े योग हैं। मौज-मस्ती, खान-पान या शॉपिंग में खर्च तेजी से हो सकता है, थोड़ा नियंत्रण रखें। लव लाइफ में ताजगी आएगी। वीकेंड पर माहौल बदलने से ऊर्जा मिलेगी।

लकी नंबर: 3

लकी दिन: गुरुवार

एंजेल मेसेज: कुछ नया आजमाएं, लेकिन थोड़ी देर की बोरियत को किसी रिश्ते या काम का अंत न समझें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Card Readings)

हफ्ता कामकाज के लिहाज से काफी प्रोडक्टिव रहेगा, लेकिन दूसरों की समस्याओं के हलकर्ता बनने से बचें। जब लोग हमेशा आपके कंधों पर बोझ डालने लगें, तो सीमाएं तय करना जरूरी हो जाता है। कार्यक्षेत्र में किसी अटके काम, अप्रूवल या पेमेंट में हलचल होगी, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आर्थिक मामलों में आपकी समझदारी काम आएगी। निजी रिश्तों में दूसरों को तुरंत सलाह देने के बजाय पहले उन्हें ध्यान से सुनें। शुक्रवार तक मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए वीकेंड को जिम्मेदारियों से दूर रखें।

लकी नंबर: 10

लकी दिन: शनिवार

एंजेल मेसेज: आप हर काम संभालने में सक्षम हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हर बोझ आप ही को उठाना है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Card Readings)

किसी पुरानी बात या इंसान को लेकर आपकी राय अचानक बदल सकती है। नई जानकारी मिलने पर सच सामने आएगा, इसलिए अपनी सोच बदलने में संकोच न करें। ऑफिस में नए आइडियाज पर चर्चा होगी, लेकिन अपने सारे प्लान अभी सार्वजनिक न करें। गैजेट्स, यात्रा या घर से जुड़ा कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है। लव लाइफ में थोड़ी प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस की जरूरत महसूस होगी, बस पार्टनर से यह बात साफ कह दें ताकि गलतफहमी न हो। रचनात्मक सोच बेहतरीन रहेगी।

लकी नंबर: 11

लकी दिन: शनिवार

एंजेल मेसेज: जब नजरिया बदल जाए, तो पुराने फैसलों से चिपके रहने के बजाय नया रास्ता चुनने की पूरी छूट है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते अपनी सच्ची समझ और मन के डर के बीच का फर्क पहचानें। हर आशंका सच नहीं होती; एक खराब पल के आधार पर पूरे नतीजे तय न करें। करियर में काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं है, धैर्य रखें। पैसों के मामले में काल्पनिक हिसाब न लगाएं; जब तक पैसा हाथ में न आ जाए, उसे खर्च करने की योजना न बनाएं। पर्सनल लाइफ में कोई जरूरी बातचीत राहत दे सकती है। मन पूजा-पाठ, ध्यान या एकांत की ओर आकर्षित होगा। वीकेंड काफी शांत और सुकून भरा रहेगा।

लकी नंबर: 12

लकी दिन: सोमवार

एंजेल मेसेज: अपनी शांति की रक्षा करें; लोगों की फिक्र करने का मतलब उनकी नकारात्मकता खुद पर ओढ़ना नहीं होता।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।