Weekly Tarot Horoscope 13 To 19 July 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 13 से 19 जुलाई 2026): जुलाई के तीसरे सप्ताह आत्मविश्वास, सकारात्मक बदलाव, आत्मविश्लेषण, नए अवसरों और रिश्तों में मजबूती का संदेश लेकर आया है। इस सप्ताह कई राशियों को करियर में नई जिम्मेदारियां और आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ लोगों के जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत या पुराने संबंधों में नई गर्माहट लौट सकती है। यह समय जल्दबाजी में फैसले लेने का नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। जो लोग पिछले कुछ समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह नई उम्मीद लेकर आ सकता है। आइए टैरो गुरु मधु कोटिया से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

इस सप्ताह ब्रह्मांड का संदेश है कि हर अनुभव आपको मजबूत बना रहा है। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि सही समय पर किया गया हर प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। हर अवसर को तुरंत अपनाने की बजाय यदि आप सोच-समझकर निर्णय लेंगे, तो बेहतर परिणाम मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना आपको दूसरों से आगे रखेगा। जिन बातों को अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, इस सप्ताह वही आपकी सफलता की वजह बन सकती हैं।

आर्थिक मामलों में खर्चों को व्यवस्थित करने का समय है। अनावश्यक खरीदारी से बचें और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें। रिश्तों में हर समस्या का समाधान तुरंत देने की बजाय सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। आपका धैर्य संबंधों को मजबूत बनाएगा।

अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी सोच और महत्वाकांक्षाएं उनसे मिलती-जुलती हों। पारिवारिक जीवन में खुलकर बातचीत करने से पुराने मतभेद दूर होंगे।

सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें। आपका अंतर्ज्ञान इस समय बाहरी सलाह से अधिक सटीक मार्गदर्शन देगा।

लकी नंबर: 8

लकी रंग: क्रिमसन रेड

लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: धैर्य रखें, क्योंकि ईश्वर आपके लिए सही समय पर बड़ी खुशियां तैयार कर रहा है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर नई संभावनाओं को अपनाने की प्रेरणा देगा। कार्यक्षेत्र या शिक्षा से जुड़ा कोई अप्रत्याशित अवसर भविष्य की सफलता की मजबूत नींव बन सकता है। यदि आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहेंगे, तो आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए अभी से योजनाबद्ध तरीके से निवेश और बचत करना बेहतर रहेगा।

रिश्तों में बड़े-बड़े वादों की बजाय छोटे-छोटे प्यार भरे व्यवहार आपके संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। विवाहित लोग अपने जीवनसाथी के साथ पुराने खूबसूरत पलों को फिर से जी सकते हैं। वहीं अविवाहित लोगों की मुलाकात परिवार या दोस्तों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।

आपकी रचनात्मकता फिर से जागृत होगी। यदि कोई अधूरा काम या शौक लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसे पूरा करने का यही सही समय है।

दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करने की बजाय अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें। सप्ताह के छोटे-छोटे सकारात्मक परिणाम आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: ऑलिव ग्रीन

लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: आज उठाया गया हर छोटा कदम आपके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रख रहा है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए संवाद, नए विचारों और रिश्तों में स्पष्टता लेकर आया है। जिन बातचीतों या निर्णयों का लंबे समय से इंतजार था, वे अब आगे बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में यदि आप अपने विचार आत्मविश्वास और तैयारी के साथ प्रस्तुत करेंगे, तो वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रतिभा की सराहना करेंगे।

आर्थिक मामलों में भावनाओं या उत्साह में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। व्यावहारिक सोच ही आपको भविष्य में सुरक्षित रखेगी।

मित्रों का सहयोग इस सप्ताह आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। किसी करीबी व्यक्ति की सलाह भविष्य में आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

प्रेम संबंधों में अपने साथी की सराहना करना और छोटी-छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात यात्रा, सोशल मीडिया या ऑनलाइन माध्यम से किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है।

नई चीज़ें सीखने की आपकी इच्छा भविष्य में आय का अतिरिक्त स्रोत भी बन सकती है। सप्ताह के दौरान अचानक बने नए अवसरों के लिए खुद को तैयार रखें।

लकी नंबर: 5

लकी रंग: स्काई ब्लू

लकी डे: सोमवार

एंजेल मैसेज: आपकी आवाज़ में सच्चाई और समझदारी है, इसलिए अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से रखें।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और जीवन की प्राथमिकताओं को समझने का समय है। कार्यक्षेत्र में हर जिम्मेदारी अकेले निभाने की कोशिश करने की बजाय सहयोग लेना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। टीमवर्क इस सप्ताह सफलता की कुंजी बनेगा।

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी। बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा।

घर का वातावरण सुखद रहेगा और परिवार के सदस्य आपके स्नेह और सहयोग की सराहना करेंगे। हालांकि, दूसरों की जिम्मेदारियां निभाने के साथ-साथ अपने लिए भी समय निकालना जरूरी होगा।

प्रेम संबंधों में महंगे उपहारों की बजाय दिल से की गई बातचीत आपके रिश्ते को नई मजबूती देगी। अविवाहित लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है, जो लंबे समय से उन्हें पसंद करता हो।

स्वास्थ्य में सुधार होगा। पर्याप्त नींद और पानी पीने की आदत आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखेगी।

लकी नंबर: 2

लकी रंग: पर्ल व्हाइट

लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: अपनी मानसिक शांति की रक्षा करें, क्योंकि हर खुशी की शुरुआत यहीं से होती है।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। हालांकि सफलता अकेले नहीं, बल्कि टीम के साथ मिलकर काम करने से मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास दूसरों को प्रेरित करेगा।

आर्थिक मामलों में दिखावे या विलासिता पर अधिक खर्च करने से बचें। थोड़ा धैर्य रखने से भविष्य में बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

परिवार और करीबी लोग आपकी सलाह पर भरोसा करेंगे। आपके प्रोत्साहन भरे शब्द किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

विवाहित लोग अपने रिश्ते में फिर से उत्साह महसूस करेंगे, जबकि अविवाहित लोगों का आत्मविश्वास उन्हें नए रिश्तों की ओर आकर्षित करेगा।

सप्ताह के मध्य में कोई छोटा-सा अवसर भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी अवसर को हल्के में न लें।

लकी नंबर: 11

लकी रंग: गोल्डन येलो

लकी डे: रविवार

एंजेल मैसेज: चमकिए जरूर, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी विनम्रता और दयालुता है।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपकी योजनाओं, अनुशासन और मेहनत का सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। जिन कामों को अब तक मुश्किल समझ रहे थे, वे अब धीरे-धीरे आसान होते नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी बारीकी से काम करने की आदत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी।

आर्थिक मामलों में निवेश, बचत और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए समय बेहद अनुकूल है। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

यदि किसी महत्वपूर्ण बातचीत से बच रहे थे, तो इस सप्ताह उसे ईमानदारी से पूरा करें। इससे रिश्तों में नई मजबूती आएगी।

अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो बाहरी दिखावे की बजाय सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देता हो।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लगातार काम करने की बजाय आराम के लिए भी समय निकालें। सप्ताह के अंत में कोई अप्रत्याशित निमंत्रण या अच्छी खबर आपका मन खुश कर सकती है।

लकी नंबर: 16

लकी रंग: फॉरेस्ट ग्रीन

लकी डे: मंगलवार

एंजेल मैसेज: जब जीवन व्यवस्थित होता है, तब चमत्कारों के लिए जगह अपने आप बन जाती है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके जीवन में संतुलन, सामंजस्य और रिश्तों को मजबूत करने की ऊर्जा लेकर आया है। लंबे समय से जिन जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें अब सफलता मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में अकेले आगे बढ़ने की बजाय टीम के साथ मिलकर काम करना अधिक लाभदायक रहेगा। किसी रुके हुए प्रोजेक्ट, मंजूरी या महत्वपूर्ण जवाब का इंतजार खत्म हो सकता है और सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर किया गया खर्च भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। इस सप्ताह अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत और निवेश पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। यदि किसी नए आर्थिक अवसर पर विचार कर रहे हैं, तो जल्दबाजी की बजाय पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय लें।

पारिवारिक जीवन में पुराने मतभेद धीरे-धीरे समाप्त होंगे। रिश्तों में भावनाओं को दबाने की बजाय खुलकर अपनी बात कहना संबंधों को नई मजबूती देगा। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा, जबकि अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी रुचि कला, संगीत या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ी हो।

इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता भी चरम पर रहेगी। घर की साज-सज्जा, कला, लेखन या किसी नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल है।

लकी नंबर: 9

लकी रंग: लैवेंडर

लकी डे: शुक्रवार

एंजेल मैसेज: जब आपका मन भय की बजाय समझ और प्रेम को चुनता है, तभी जीवन में सच्ची शांति आती है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आत्मविकास का संदेश लेकर आया है। अब समय आ गया है कि आप उन आदतों, विचारों और परिस्थितियों को पीछे छोड़ दें जो आपकी प्रगति में बाधा बन रही हैं। शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कुछ अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपका धैर्य और निरंतर प्रयास अंतिम सफलता दिलाएगा।

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। किसी भी बड़े निवेश या खर्च से पहले पूरी योजना बनाएं। अभी किया गया समझदारी भरा निर्णय भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव आपकी संवाद शैली से आएगा। अपनी भावनाओं को मन में दबाकर रखने की बजाय उन्हें ईमानदारी से व्यक्त करें। आपका खुलापन रिश्तों में विश्वास बढ़ाएगा। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी शांत, परिपक्व और समझदार व्यक्ति से हो सकती है, जो धीरे-धीरे उनके जीवन में विशेष स्थान बना सकता है।

स्वास्थ्य के मामले में अधिक काम का दबाव शरीर को थका सकता है। पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा।

सप्ताह के अंत में होने वाली कोई बातचीत आपके जीवन के प्रति सोचने का नजरिया बदल सकती है।

लकी नंबर: 4

लकी रंग: बरगंडी

लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: जो बातें आपके मन और आत्मा पर बोझ बन चुकी हैं, उन्हें छोड़ दें। तभी नई खुशियों के लिए जगह बनेगी।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह रोमांच, नए अनुभवों और सीखने के अवसरों से भरपूर रहेगा। आपके सामने कई ऐसे अवसर आएंगे जो आपको अपने दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या नई स्किल सीखने का अवसर भविष्य में बड़े लाभ का कारण बन सकता है।

आर्थिक मामलों में किसी को उधार देने या बिना लिखित सहमति के धन संबंधी लेन-देन करने से बचें। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना आपके हित में रहेगा।

प्रेम संबंधों में पिछले दिनों की तनावपूर्ण स्थिति अब धीरे-धीरे समाप्त होगी। विवाहित लोग अपने जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने या कोई नई योजना बनाने का विचार कर सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए यात्रा, पढ़ाई या किसी ट्रेनिंग कार्यक्रम के दौरान नए रिश्ते बनने की संभावना है।

आपकी सकारात्मक सोच और हास्यप्रिय स्वभाव इस सप्ताह कई लोगों को प्रेरित करेगा। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा। नियमित व्यायाम और खुली हवा में समय बिताना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगा।

सप्ताह के अंत तक आपको महसूस होगा कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की आपकी क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

लकी नंबर: 21

लकी रंग: रॉयल ब्लू

लकी डे: गुरुवार

एंजेल मैसेज: हर नया अनुभव आपको उस मंजिल के और करीब ले जा रहा है, जो आपके लिए तय की गई है।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए स्थिर प्रगति और मजबूत उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। जहां दूसरे लोग जल्द परिणाम पाने की कोशिश करेंगे, वहीं आपका धैर्य और अनुशासन आपको लंबी सफलता दिलाएगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यही जिम्मेदारियां आपके नेतृत्व कौशल को भी उजागर करेंगी।

आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत बनी रहेगी। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें और अपनी बचत एवं निवेश योजनाओं पर भरोसा बनाए रखें। यदि संपत्ति या व्यवसाय से जुड़ा कोई निर्णय लंबित है, तो सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी, जिससे भविष्य की योजनाएं स्पष्ट होंगी। विवाहित लोग अपने जीवनसाथी के साथ भविष्य से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। अविवाहित लोगों को अपने आसपास मौजूद किसी व्यक्ति के प्रति नई भावनाओं का एहसास हो सकता है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बशर्ते आप अपनी नियमित दिनचर्या बनाए रखें। सप्ताह के अंत तक किसी लंबे समय से प्रतीक्षित उत्तर या अवसर के मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लकी नंबर: 10

लकी रंग: चारकोल ग्रे

लकी डे: सोमवार

एंजेल मैसेज: आपकी निरंतर मेहनत ऐसा भविष्य तैयार कर रही है, जिसकी कल्पना भी आपने अभी पूरी तरह नहीं की है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह नए विचारों, रचनात्मकता और सकारात्मक बदलावों से भरा रहेगा। आपकी अलग सोच और अनोखा नजरिया कार्यक्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। यदि किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपके सुझावों की सराहना होगी और भविष्य में उसका बड़ा लाभ मिल सकता है।

आर्थिक मामलों में अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की समीक्षा करें। आपको अपनी आय बढ़ाने या निवेश के नए तरीके खोजने का अवसर मिल सकता है।

रिश्तों में सबसे जरूरी बात होगी कि आप अपने प्रियजनों के साथ पूरा समय और ध्यान दें। छोटी-छोटी बातें भी संबंधों को गहरा बना सकती हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो उनकी तरह ही जिज्ञासु और बौद्धिक सोच वाला हो।

रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन, डिजाइनिंग, संगीत या भविष्य की योजनाएं बनाने में शानदार सफलता मिलने के योग हैं। सप्ताह के मध्य में कोई नया निमंत्रण या नेटवर्किंग का अवसर आपके करियर के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

लकी नंबर: 17

लकी रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

लकी डे: बुधवार

एंजेल मैसेज: आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अलग पहचान है। उसे कभी छिपाने की कोशिश न करें।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको जीवन में अगला कदम उठाने से पहले खुद से जुड़ने और शांत मन से सोचने की प्रेरणा देगा। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत रहेगी और आपको सही दिशा दिखाएगी। जिन परिस्थितियों में अब तक असमंजस था, वहां अब धीरे-धीरे स्पष्टता आने लगेगी।

कार्यक्षेत्र में बिना अधिक दिखावा किए किया गया आपका समर्पित प्रयास वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा। आर्थिक मामलों में भविष्य की योजनाओं और बचत पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।

प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी परवाह और अपनापन रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। विवाहित लोगों के बीच भावनात्मक समझ बढ़ेगी, जबकि अविवाहित लोगों की किसी पुराने परिचित या पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर खास रिश्ता बन सकती है।

रचनात्मक और आध्यात्मिक गतिविधियां आपको मानसिक शांति देंगी। संगीत, लेखन, ध्यान या प्रकृति के बीच समय बिताना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा।

सप्ताह के अंत तक आपको महसूस होगा कि पुराने डर और असमंजस की जगह आत्मविश्वास ने ले ली है।

लकी नंबर: 3

लकी रंग: सी ग्रीन

लकी डे: शनिवार

एंजेल मैसेज: आपकी आत्मा पहले से ही सही रास्ता जानती है। बस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए।

इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव, धैर्य, आत्मविश्वास, रिश्तों में मजबूती, आर्थिक स्थिरता और आत्मविकास की ऊर्जा लेकर आया है। इस सप्ताह कई राशियों के लिए करियर में नई जिम्मेदारियां और प्रगति के अवसर बनेंगे, जबकि कुछ लोगों को अपने भीतर झांककर पुराने डर, असुरक्षाओं और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ने का अवसर मिलेगा।

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर किए गए फैसले भविष्य को मजबूत बनाएंगे। वहीं प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुलकर संवाद करने से रिश्तों में नई गर्माहट आएगी। यह सप्ताह हमें सिखाता है कि हर बड़ी सफलता छोटे-छोटे निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है।

इस सप्ताह का सबसे बड़ा संदेश है कि खुद पर भरोसा रखें, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखें और हर नए अवसर का स्वागत खुले मन से करें। जब धैर्य, मेहनत और विश्वास साथ चलते हैं, तब किस्मत भी आपका साथ देने लगती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।