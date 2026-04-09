Weekly Tarot Horoscope 13 To 19 April 2026 ( साप्ताहिक टैरो राशिफल 13 से 19 अप्रैल 2026): अप्रैल माह का तीसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। 13 से 19 अप्रैल 2026 के इस सप्ताह में सूर्य, शुक्र और शनि की स्थिति में बदलाव होने वाला है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलने वाला है। बता दें कि इस सप्ताह के आरंभ में ही यानी 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेस कर जाएंगे। जहां पर शुक्र के साथ युति करके शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र इस राशि में 19 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही कर्मफल दाता शनि 17 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा अन्य ग्रह यानी मिथुन राशि में गुरु, सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में राहु, मीन राशि में बुध, शनि और मंगल विराजमान रहेंगे। टैरो मेंटर व आध्यात्मिक हीलर डॉ. मधु कोटिया के अनुसार इस सप्ताह कई राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल…

अप्रैल के इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो शुक्र मालव्य से लेकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा नवपंचम, मंगल आदित्य, त्रिग्रही जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपके भीतर काम को अपने तरीके से संभाल लेने की तीखी इच्छा रहेगी। आपको बार-बार लगेगा कि अगर आपने पहल नहीं की तो बातें उलझ सकती हैं। यह सोच पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन हर जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना समझदारी नहीं होगी। कामकाज में अचानक दबाव, जल्दबाज़ी और लोगों की घबराहट बढ़ी हुई दिख सकती है।

ऐसे में आपको रुककर यह समझना होगा कि सच में जरूरी क्या है। आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी अनियोजित खरीदारी पर नियंत्रण रखें, खासकर थकान या चिड़चिड़ेपन में। रिश्तों में आपकी बात सही हो सकती है, पर इस सप्ताह लहजा बहुत मायने रखेगा। जितनी नरमी रखेंगे, उतना असर होगा। सप्ताहांत तक एक जरूरी काम पूरा कर लेने से मन को सच्चा संतोष मिलेगा।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: डीप कोरल

एंजल मैसेज: नेतृत्व कीजिए, लेकिन खुद को बोझ बनाकर नहीं, संतुलन रखकर।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा धीमा, मगर राहत देने वाला साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से आप बहुत कुछ चुपचाप संभाल रहे थे और अब भीतर ही भीतर थकान भी महसूस हो रही है। इस हफ्ते आपको अपने ऊपर से एक अनावश्यक बोझ हटाना चाहिए। हर बात समझाना जरूरी नहीं होता। काम में स्थिरता बनी रहेगी, बशर्ते आप एक साथ सब कुछ सुधारने की कोशिश न करें।

जो काम काफी समय से टल रहा है, उसे निपटाना इस सप्ताह फायदेमंद रहेगा। पैसों के मामले में स्थिति ठीक है, पर ऊब या भावनात्मक खालीपन में किया गया खर्च बाद में खल सकता है। रिश्तों में बड़े वादों से ज्यादा छोटी और लगातार निभाई गई बातों की अहमियत रहेगी। शरीर को भी इस समय आराम, सादा खाना और जल्दी नींद की जरूरत है। सप्ताह के अंत तक भीतर शांति बढ़ेगी।

लकी नंबर: 6

लकी रंग: ऑलिव ब्रॉन्ज

एंजल मैसेज: अपनी शांति की रक्षा कीजिए, वही इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह दिमाग काफी व्यस्त रह सकता है। बातचीत, योजनाएं, अधूरे काम और नई-नई बातें सब एक साथ आपका ध्यान खींचेंगी। समस्या काम की कमी नहीं, बल्कि बिखराव की होगी। इसलिए इस सप्ताह सबसे जरूरी बात है एक मुख्य काम चुनना और उसे रोज थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाना। कार्यक्षेत्र में संवाद को लेकर अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी।

जो बात आप मान लेते हैं कि सामने वाला समझ गया होगा, वही बाद में उलझन बन सकती है। समय, जिम्मेदारी और नतीजे साफ रखें। पैसों के मामले में छोटे-छोटे खर्च चुपचाप बढ़ सकते हैं, खासकर ऑनलाइन चीजों पर। प्रेम संबंधों में किसी की चुप्पी या लहजे का अनुमान लगाने से बेहतर होगा सीधे पूछ लेना। सप्ताहांत तक आपका मन तभी हल्का होगा जब आप थोड़ा डिजिटल शोर कम करके खुद को मानसिक विराम देंगे।

लकी नंबर: 11

लकी रंग: लाइम ज़ेस्ट

एंजल मैसेज: मन को दिशा दीजिए, वरना वही आपकी ऊर्जा को चार तरफ बिखेर देगा।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको भावनात्मक रूप से बहुत receptive बना सकता है। आप लोगों की मन:स्थिति, माहौल की बेचैनी और अनकही बातों को भी महसूस करेंगे। यही आपकी संवेदनशीलता है, लेकिन इस बार आपको यह भी सीखना होगा कि हर चीज अपने भीतर समेटना जरूरी नहीं। कामकाज में बेहतर परिणाम तब मिलेंगे जब आप बार-बार ध्यान बदलने के बजाय कामों को एक क्रम में निपटाएंगे।

निजी जीवन में इशारों से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सहारा, समय या आश्वासन चाहिए तो स्पष्ट शब्दों में कहिए। खर्च के मामले में भावुक होकर की गई खरीदारी से बचना होगा। घर का वातावरण इस सप्ताह आपके मूड पर खास असर डालेगा, इसलिए अपने आसपास थोड़ी सफाई और सुकून रखें। सप्ताह के अंत तक आप हल्का महसूस करेंगे, खासकर तब जब आप सबको समझाने के बजाय खुद को प्राथमिकता देंगे।

लकी नंबर: 2

लकी रंग: मून पर्ल

एंजल मैसेज: जो आप महसूस करते हैं, वह आपकी शक्ति है, लेकिन वह आपका बोझ नहीं बनना चाहिए।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी मौजूदगी लोगों को साफ महसूस होगी। चाहे आप सामने आएं या नहीं, लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी राय चाहेंगे या आपसे उम्मीद रखेंगे। यह अच्छा भी लगेगा, लेकिन थकाने वाला भी हो सकता है। आपको हर समय सब संभालने वाला चेहरा बनाए रखने की जरूरत नहीं है। काम में इस हफ्ते दिखावे से ज्यादा नतीजा मायने रखेगा।

एक जरूरी काम ढंग से पूरा कर लेना आपकी छवि को वैसे ही मजबूत कर देगा। आर्थिक मामलों में छवि के लिए किया गया खर्च टालना बेहतर रहेगा। निजी संबंधों में भी इस समय बड़े इमोशनल ड्रामे की नहीं, बल्कि गर्मजोशी और समय की जरूरत है। किसी अपने से सच्चा हालचाल पूछना ज्यादा असर करेगा। सप्ताहांत तक आपकी ऊर्जा तभी वापस आएगी जब आप साबित करने के बजाय बस सहज रहना चुनेंगे।

लकी नंबर: 1

लकी रंग: एंटीक गोल्ड

एंजल मैसेज: आपका प्रकाश तब सबसे सुंदर होता है, जब उसमें दिखावा नहीं, सच्चाई होती है।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके भीतर हर चीज को व्यवस्थित करने की तीव्र इच्छा जगा सकता है। योजनाएं, बातचीत, जिम्मेदारियां सब कुछ आपको दोबारा जांचने और सुधारने का मन करेगा। लेकिन इस समय आपका असली काम नियंत्रण बढ़ाना नहीं, बल्कि मन को शांत रखना है। कार्यक्षेत्र में पुराने खुले काम पूरे करना नए सुधारों से ज्यादा उपयोगी रहेगा। हर बात को परफेक्ट बनाने की कोशिश आपको ही थका देगी।

पैसों के मामले में अनिश्चित चिंता करने से बेहतर है थोड़ी स्पष्टता लाना खर्च लिखिए, हिसाब देखिए, और मन को शांत कीजिए। रिश्तों में आप सही बात कहेंगे, लेकिन इस हफ्ते नरमी भी उतनी ही जरूरी है। बात तभी असर करेगी जब सामने वाले को उसमें कठोरता नहीं, समझ दिखे। सप्ताहांत तक आपको राहत मिलेगी, अगर आप हर छोटी बात को तुरंत ठीक करने की जिद छोड़ दें।

लकी नंबर: 23

लकी रंग: क्रीम सैंड

एंजल मैसेज: इस सप्ताह सादगी, शांति और अधूरेपन को स्वीकार करना ही आपकी सबसे बड़ी हीलिंग है।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको बहुत साफ दिखा सकता है कि कहां-कहां आप सिर्फ माहौल शांत रखने के लिए अपनी बात दबाते आए हैं। अब वही चुप्पी भीतर बेचैनी, खीझ या दूरी के रूप में सामने आ सकती है। इसलिए इस सप्ताह आपका सबसे बड़ा उपाय है विनम्र लेकिन साफ संवाद। कार्यक्षेत्र में लोग आधी जानकारी देकर या बहुत घुमाकर बात कर सकते हैं। ऐसे में आपको व्यावहारिक प्रश्न पूछने होंगे।

निजी जीवन में भी सामने वाला आपके इशारे नहीं समझेगा, जब तक आप साफ-साफ न कहें कि आपको क्या चाहिए। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन भावनात्मक संतोष के लिए खरीदारी करना ठीक नहीं होगा। आपके घर या निजी जगह का असर इस सप्ताह मूड पर गहरा रहेगा। थोड़ा-सा बदलाव, सफाई या नई ऊर्जा आपको भीतर से हल्का कर सकती है। सप्ताहांत तक आत्म-सम्मान बढ़ेगा।

लकी नंबर: 31

लकी रंग: सॉफ्ट रोज़

एंजल मैसेज: झूठी शांति से बेहतर है सच्ची स्पष्टता, खुद को अनसुना मत कीजिए।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी अंतर्दृष्टि बहुत तेज रहेगी। लोग क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा क्या छिपा रहे हैं, यह आपको जल्दी समझ आ सकता है। लेकिन इस बार आपकी परीक्षा इस बात की होगी कि आप कब प्रतिक्रिया देते हैं। जो महसूस हो, उसे तुरंत शब्द देना जरूरी नहीं है। कार्यक्षेत्र में रणनीति, धैर्य और समय पर की गई चाल आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अभी हर योजना सबके सामने रखने की जरूरत नहीं।

निजी संबंधों में गहराई आ सकती है, मगर तब जब आप सामने वाले को सांस लेने की जगह दें। नियंत्रण की इच्छा बात को भारी बना सकती है। आर्थिक मामलों में उधार, साझा जिम्मेदारियों या अधूरे वादों को हल्के में न लें। शरीर और मन दोनों को इस सप्ताह हल्का करने की जरूरत है कम शोर, ज्यादा पानी, थोड़ा अकेलापन, और भरपूर नींद। सप्ताहांत तक आप ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: डार्क मेरलॉट

एंजल मैसेज: जो सच आपको दिख रहा है, उससे मत डरिए; वही इस समय आपकी ढाल है।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए भागती हुई ऊर्जा लेकर आ सकता है। नए विचार, नए लोग, नई बातें और कुछ बदल देने की इच्छा बहुत मजबूत रहेगी। शुरुआत में यह उत्साह अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने दिशा नहीं दी तो यही बिखराव में बदल सकता है। इसलिए इस हफ्ते दो मुख्य प्राथमिकताएं तय करना जरूरी होगा। काम में अवसर बातचीत, संपर्कों या अचानक बनी योजनाओं से मिल सकते हैं, लेकिन जवाब सोच-समझकर दें।

निजी जीवन में आपका आकर्षण बना रहेगा, मगर स्थिरता पर ध्यान देना होगा। सिर्फ उत्साह काफी नहीं होता, निभाना भी जरूरी है। मूड सुधारने के लिए माहौल बदलना फायदेमंद रहेगा छोटी ड्राइव, नई जगह या थोड़ा एकांत। लेकिन जरूरत से ज्यादा खुद को व्यस्त न कर लें। सप्ताह के अंत तक कोई एक काम सही तरीके से पूरा कर लेना आपको भीतर से काफी संतोष देगा।

लकी नंबर: 27

लकी रंग: इंक इंडिगो

एंजल मैसेज: आज़ादी तब और खूबसूरत लगती है, जब उसे सही दिशा मिल जाए।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको स्थिरता बनाने के लिए कह रहा है, पर चुपचाप सबका सहारा बनने के लिए नहीं। दोनों बातें अलग हैं और आपको इस फर्क को समझना होगा। इस समय आप हर चीज खुद संभाल लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहना आपको धीमा लग सकता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से भीतर दबाव और खीझ दोनों बढ़ेंगे। काम में व्यस्त दिखने से ज्यादा जरूरी है सही नतीजों पर काम करना।

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह व्यवस्थापन के लिए अच्छा है बकाया भुगतान, हिसाब, बजट या लंबित कागज़ी काम निपटाइए। शरीर भी ध्यान मांग रहा है। थकान को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। समय पर भोजन, पर्याप्त आराम और थोड़ी-सी हलचल शरीर को बेहतर रखेगी। सप्ताहांत तक आपको सुकून मिलेगा, अगर आप काम और बोझ में फर्क समझ पाए।

लकी नंबर: 35

लकी रंग: आयरन ग्रे

एंजल मैसेज: स्थिर रहना जरूरी है, लेकिन हर भार उठाना आपकी नियति नहीं है।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए विचारों की बरसात जैसा हो सकता है। दिमाग लगातार कुछ नया सोचता रहेगा। कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ सिर्फ क्षणिक उत्साह। चुनौती यह नहीं होगी कि आपके पास आइडिया कम हैं, बल्कि यह होगी कि उनमें से जमीन पर क्या उतारना है। इसलिए इस हफ्ते एक विचार चुनकर उसे वास्तविक रूप देना सबसे महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्षेत्र में अपनी बात सरल रखें। हर परत समझाना जरूरी नहीं, सिर्फ अगला कदम स्पष्ट होना चाहिए।

निजी संबंधों में आपको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, लेकिन बिना बताए दूरी बनाने से गलतफहमी बढ़ सकती है। साफ-साफ कहिए और अपने शब्द निभाइए। खर्च के मामले में अचानक होने वाली खरीदारी पर नजर रखें। जो चीज उस पल रोमांचक लगे, वही बाद में बेकार लग सकती है। सप्ताहांत तक कोई छोटी-सी वास्तविक प्रगति आपको भीतर से शांत करेगी।

लकी नंबर: 27

लकी रंग: ओशन टील

एंजल मैसेज: सही समय का इंतजार छोड़िए, शुरुआत ही इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपसे कोमलता मांगता है, लेकिन ऐसी कोमलता नहीं जिसमें आप दूसरों की उलझनों में खुद को भुला दें। इस समय आपको नरम भी रहना है और साफ भी। अगर कोई बात या रिश्ता आपको आधा-अधूरा लगे, तो उसे जबरन अपने मन में पूरा मत मान लीजिए। यही सावधानी आपको भावनात्मक थकान से बचाएगी।

कामकाज में इस हफ्ते लिखित स्पष्टता बहुत मदद करेगी। कौन क्या कर रहा है, कब तक करना है, क्या बाकी है। रिश्तों में आश्वासन की चाह रहेगी, लेकिन वह चुप रहने से नहीं मिलेगा। सरलता से अपनी जरूरत कहिए और फिर देखिए कौन लगातार साथ निभाता है। आर्थिक मामलों में खुद को खुश करने के नाम पर बार-बार छोटी खरीदारी नुकसान कर सकती है। सप्ताह के अंत तक आपको शांति मिलेगी, अगर आप थकान से पहले ही खुद को आराम देना सीख लें।

लकी नंबर: 14

लकी रंग: मिस्टी ब्लू

एंजल मैसेज: स्पष्टता भी प्रेम का ही रूप है सबसे पहले उसे खुद को दीजिए।