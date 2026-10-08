Weekly Tarot Reading 12 To 18 October 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 12 से 18 अक्टूबर 2026): यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत, तो कुछ के लिए पुराने मामलों को पीछे छोड़ने का संकेत दे रहा है। कहीं करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, तो कहीं रिश्तों में खुलकर बात करने की जरूरत महसूस होगी। इस सप्ताह सबसे जरूरी है कि आप दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी जरूरतों को समझें। जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय परिस्थिति को थोड़ा समय दें। आइए टैरो गुरु मधु कोटिया से जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल- खुद को प्राथमिकता देने का समय

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने का है। कोई ऐसा काम या फैसला जिसे आप काफी समय से टाल रहे थे, अब उसे पूरा करने का मन बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और आत्मविश्वास लोगों का ध्यान खींचेंगे। हालांकि, सिर्फ इसलिए हर जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें क्योंकि आपको लगता है कि आप सब संभाल सकते हैं। कोई सहकर्मी या करीबी व्यक्ति आपसे सलाह मांग सकता है, ऐसे में अपनी बात सोच-समझकर रखें।

रिश्तों के मामले में इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं को भी महत्व देना चाहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से हुई सामान्य बातचीत आगे चलकर दिलचस्प हो सकती है। प्रेम संबंध में हैं तो पुरानी गलतफहमी बातचीत से दूर हो सकती है। पैसों के मामले में भावनाओं में आकर खरीदारी करने से बचें।

लकी नंबर: 9

लकी डे: मंगलवार

एंजल मैसेज: “जिस रिश्ते में आपको अपनी कीमत साबित करनी पड़े, उससे ज्यादा जरूरी खुद की कीमत समझना है।”

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल- धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आएंगी

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य और स्थिरता का संकेत दे रहा है। हो सकता है कि आपको हर चीज का परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कामकाज में आपकी लगातार की गई मेहनत अब किसी के ध्यान में आ सकती है। कोई ऐसा अवसर भी मिल सकता है जो शुरुआत में छोटा लगे, लेकिन आगे चलकर आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो।

रिश्तों में इस सप्ताह आपको अपनी बात खुलकर कहने की जरूरत है। आप अक्सर अपनी परेशानियां खुद तक रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार किसी करीबी से बात करने पर मन हल्का हो सकता है। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ सहज महसूस हो। शादीशुदा या प्रेम संबंध में रहने वालों के लिए भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन सिर्फ मूड अच्छा करने के लिए खर्च करने से बचें।

लकी नंबर: 6

लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: “धीमी गति से बढ़ने वाली चीज भी एक दिन मजबूत नींव बन सकती है।”

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल: आपकी बात बदल सकती है पूरा माहौल

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बातचीत और संवाद के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। कोई ऐसी बात जिसे आप काफी समय से टाल रहे थे, आखिरकार सामने आ सकती है। अच्छी बात यह है कि स्थिति आपकी सोच से ज्यादा आसानी से संभल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा, खासकर अगर आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखते हैं।

नौकरी या कारोबार में किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो धैर्य रखें। हर देरी को नकारात्मक संकेत न मानें। रिश्तों में किसी करीबी की कही बात आपकी सोच बदल सकती है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी बात समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों की किसी सामान्य बातचीत से नई जान-पहचान बन सकती है। प्रेम संबंध में हैं तो पार्टनर के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना जरूरी रहेगा।

इस सप्ताह एक साथ बहुत सारे काम शुरू करने से बचें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और एक समय में एक काम पर ध्यान दें। इससे तनाव भी कम होगा और परिणाम भी बेहतर आएंगे।

लकी नंबर: 3

लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: “सही शब्द रास्ता खोल सकते हैं, लेकिन सही समय पर सुनना भी उतना ही जरूरी है।”

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल: अपनी शांति की रक्षा करें

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से खुद को संभालने का है। आप ऐसी कई बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में नहीं हैं। हर समस्या को खुद हल करने की कोशिश करने के बजाय यह समझें कि किन चीजों पर आपका अधिकार है और किन पर नहीं।

करियर में आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है। किसी काम की जिम्मेदारी मिलने पर खुद को कम न आंकें। आपकी लोगों को समझने की क्षमता इस सप्ताह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। रिश्तों में सीमाएं तय करना जरूरी रहेगा। हर बार किसी की मदद करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सिंगल लोगों को ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखनी चाहिए जो सिर्फ जरूरत के समय संपर्क करता हो। प्रेम संबंध में हैं तो अपनी जरूरतें साफ शब्दों में बताएं।

इस सप्ताह खुद के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। अकेले बैठकर सोचना, किताब पढ़ना या अपनी पसंद का काम करना आपको मानसिक रूप से बेहतर महसूस करा सकता है।

लकी नंबर: 2

लकी डे: सोमवार

एंजल मैसेज: “मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है, इसे हर किसी के लिए मत गंवाइए।”

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल: पहचान और सम्मान मिलने के संकेत

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों और पहचान से जुड़ा हो सकता है। जिस काम में आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उसकी तारीफ अब आपको सुनने को मिल सकती है। कोई वरिष्ठ अधिकारी, क्लाइंट या सहकर्मी आपकी क्षमता को स्वीकार कर सकता है। तारीफ मिलने पर खुद पर संदेह करने के बजाय उसे खुशी से स्वीकार करें।

करियर में अगर आपके मन में कोई नया विचार है तो उसे सामने रखने का सही समय है। सिर्फ इस उम्मीद में चुप न रहें कि लोग अपने आप आपकी मेहनत देख लेंगे। हालांकि हर बात को प्रतियोगिता बनाने से बचें। आपको अपनी जगह बनाने के लिए किसी को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है।

रिश्तों में आत्मविश्वास के साथ भावनात्मक गर्माहट भी जरूरी रहेगी। पार्टनर को आपके समय और ध्यान की जरूरत हो सकती है। सिंगल लोगों की मुलाकात काम या किसी सामाजिक कार्यक्रम के दौरान किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। पैसों के मामले में लंबे समय की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा।

लकी नंबर: 19

लकी डे: रविवार

एंजल मैसेज: “खुद को दूसरों की नजर से नहीं, अपनी सच्चाई से पहचानिए।”

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल: ज्यादा सोचने से बेहतर है आगे बढ़ना

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह सोच और फैसलों के बीच संतुलन बनाने का है। आप किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच सकते हैं। बातचीत, काम या भविष्य को लेकर बार-बार अलग-अलग संभावनाएं दिमाग में चलती रहेंगी। योजना बनाना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज के पूरी तरह स्पष्ट होने का इंतजार करना आपको पीछे भी कर सकता है।

कार्यस्थल पर आपकी बारीकी से काम करने की आदत काम आएगी। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। हालांकि हर काम को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश में समय बर्बाद न करें। रिश्तों में भी बदलाव को हमेशा नकारात्मक नजर से न देखें। लोग और परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं।

सिंगल लोगों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उनकी सामान्य पसंद से थोड़ा अलग हो। प्रेम संबंध में हैं तो भविष्य को लेकर व्यावहारिक बातचीत हो सकती है। इस सप्ताह आराम को नजरअंदाज न करें। थका हुआ दिमाग सही फैसले लेने में मुश्किल पैदा कर सकता है।

लकी नंबर: 5

लकी डे: बुधवार

एंजल मैसेज: “हर जवाब मिलने का इंतजार मत कीजिए, कभी-कभी अगला कदम खुद जवाब लेकर आता है।”

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल: फैसला लेने से मन हल्का होगा

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी महत्वपूर्ण फैसले की ओर इशारा कर रहा है। आप शायद दो विकल्पों के बीच काफी समय से उलझे हुए हैं। दूसरों को नाराज न करने के लिए फैसला टालते रहना आपको ही ज्यादा थका सकता है। इस बार यह देखें कि आपके लिए वास्तव में क्या सही है।

कामकाज में किसी के साथ साझेदारी या सहयोग का मौका मिल सकता है। किसी भी समझौते से पहले जिम्मेदारियों और उम्मीदों को स्पष्ट कर लें। रिश्तों में सप्ताह अच्छा रहेगा। किसी करीबी के साथ खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। सिंगल लोगों को ऐसे व्यक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए जिसके साथ उन्हें सहजता महसूस हो, सिर्फ रोमांच को प्यार न समझें।

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। इस सप्ताह सबसे जरूरी है कि हर फैसला लेने से पहले खुद से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं।

लकी नंबर: 7

लकी डे: शुक्रवार

एंजल मैसेज: “सही फैसला वही है जो आपको खुद से दूर नहीं, खुद के करीब ले जाए।”

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल: पुरानी कहानी को पीछे छोड़ें

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अतीत की कोई बात या व्यक्ति आपके विचारों में फिर से आ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आपको उसी जगह वापस जाना है। कई बार पुरानी यादें सिर्फ यह बताने आती हैं कि आप पहले से कितने बदल चुके हैं।

करियर में महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और किसी लक्ष्य को लेकर आप ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अगर किसी काम को लेकर मन में लंबे समय से इच्छा है तो उसकी शुरुआत करें। कार्यक्षेत्र में यह भी स्पष्ट हो सकता है कि कौन वास्तव में आपका साथ देता है और कौन सिर्फ अपने मतलब के समय आपके पास आता है।

रिश्तों में ईमानदारी जरूरी रहेगी। सिंगल लोगों को किसी आकर्षक और रहस्यमय व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में भरोसा न करें। प्रेम संबंध में हैं तो पार्टनर को परखने के बजाय सीधे अपनी बात कहें। पैसों के मामले में किसी को जल्दबाजी में उधार देने से बचें।

लकी नंबर: 8

लकी डे: मंगलवार

एंजल मैसेज: “आपको उस पुराने रूप में वापस जाने की जरूरत नहीं, जिसे आपने बड़ी मेहनत से पीछे छोड़ा है।”

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल: नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अनुभव और अवसर लेकर आ सकता है। कोई निमंत्रण, यात्रा, काम का प्रस्ताव या नई योजना आपको सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलने का मौका दे सकती है। हर चीज पूरी तरह स्पष्ट होने का इंतजार न करें। कुछ अवसर रास्ते पर चलने के बाद ही अपना असली रूप दिखाते हैं।

करियर में कोई नई चीज सीखने या अलग दिशा में काम करने का विचार मजबूत हो सकता है। आपकी उत्सुकता लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं होगा। उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी।

रिश्तों में आपको आजादी और ईमानदारी दोनों की जरूरत महसूस होगी। अगर किसी रिश्ते में आपको दबाव महसूस हो रहा है तो गायब होने के बजाय अपनी बात रखें। सिंगल लोगों की मुलाकात यात्रा, काम या सोशल मीडिया के जरिए किसी से हो सकती है। प्रेम संबंध में हैं तो साथ में कोई नई योजना बनाएं।

पैसों में सावधानी रखें। उत्साह में आकर बड़ा जोखिम न लें।

लकी नंबर: 14

लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: “जिस रास्ते से आप अनजान हैं, हो सकता है वही आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाए।”

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल: जल्दबाजी नहीं, मजबूत नींव बनाएं

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे लेकिन मजबूत प्रगति का संकेत दे रहा है। आपको लग सकता है कि मेहनत के बावजूद परिणाम जल्दी नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्दे के पीछे कई चीजें आपके पक्ष में तैयार हो रही हैं।

कामकाज में आपकी जिम्मेदारी और अनुशासन आपको दूसरों से अलग बनाएगा। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी मेहनत को नोटिस कर सकता है और नई जिम्मेदारी दे सकता है। नौकरी बदलने का विचार है तो पहले अच्छी तरह रिसर्च करें और उसके बाद ही फैसला लें।

रिश्तों में हर बात का समाधान ढूंढने की कोशिश न करें। कई बार सामने वाला सिर्फ चाहता है कि आप उसकी बात सुनें। सिंगल लोगों के लिए इस सप्ताह रिश्तों को लेकर सोच ज्यादा गंभीर हो सकती है। प्रेम संबंध में हैं तो भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर बातचीत हो सकती है।

पैसों के मामले में बचत, जरूरी भुगतान और बेवजह होने वाले खर्चों पर नजर रखें। इस सप्ताह आपकी सफलता का मंत्र है—धीरे चलिए, लेकिन लगातार चलते रहिए।

लकी नंबर: 4

लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: “आज रखी गई मजबूत नींव ही कल की बड़ी सफलता को संभालेगी।”

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल: नजरिया बदलते ही तस्वीर बदल जाएगी

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह किसी पुरानी स्थिति को नए नजरिए से देखने का है। जिस घटना को आप अब तक नुकसान समझ रहे थे, उसमें कोई नया अवसर छिपा हो सकता है। परिस्थितियां बदल रही हैं और उनके साथ आपकी सोच भी बदल रही है।

करियर में आपकी अलग सोच आपको फायदा पहुंचा सकती है। अगर कोई ऐसा विचार है जिसे आप अब तक अपने तक रखे हुए थे तो उसे सामने रखने का समय आ सकता है। हालांकि सिर्फ रचनात्मक विचार काफी नहीं होगा, उसे पूरा करने की योजना भी जरूरी है।

रिश्तों में इस सप्ताह अपनी भावनाएं व्यक्त करना जरूरी रहेगा। आप किसी की परवाह करते हैं, लेकिन सामने वाला तभी समझ पाएगा जब आप उसे बताएंगे। सिंगल लोगों की किसी अनपेक्षित जगह या बातचीत के जरिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

पैसों के मामले में अचानक खरीदारी करने से बचें। कभी-कभी बदलाव की इच्छा हमें जरूरत से ज्यादा खर्च करा देती है। इस सप्ताह आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चीजों को देखने का नजरिया बदलना काफी हो सकता है।

लकी नंबर: 11

लकी डे: शनिवार

एंजल मैसेज: “नई सोच वह दरवाजा खोल सकती है, जिसे जोर लगाकर खोलना संभव नहीं था।”

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी भावनाओं और अंतर्मन पर भरोसा करने का है। आपको किसी परिस्थिति को लेकर अंदर से कुछ महसूस हो सकता है, लेकिन डर और अंतर्ज्ञान के बीच अंतर समझना जरूरी होगा। बिना पूरी जानकारी के किसी नतीजे पर पहुंचने से बचें।

करियर में आपकी रचनात्मकता को पहचान मिल सकती है। लेखन, कला, डिजाइन, लोगों से जुड़ा काम या किसी नए विचार से जुड़े प्रोजेक्ट में आपको संतुष्टि मिल सकती है। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करने के बजाय अपने सफर पर ध्यान दें। आपका रास्ता अलग हो सकता है और यही आपकी ताकत भी है।

प्रेम संबंधों में दिल की बात कहने से रिश्ते में गर्माहट बढ़ेगी। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो सीधे अपनी भावनाएं जाहिर न करे, इसलिए उसके व्यवहार में निरंतरता देखें। रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ बिना किसी व्यवधान के खुलकर बात करें।

पैसों के मामले में दूसरों की मदद करते हुए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। इस सप्ताह अपनी भावनाओं की सुनिए, लेकिन फैसले समझदारी से लीजिए।

लकी नंबर: 12

लकी डे: गुरुवार

एंजल मैसेज: “आपकी अंतरात्मा धीरे बोलती है, इसलिए उसे सुनने के लिए खुद को थोड़ा शांत करना जरूरी है।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह साप्ताहिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।