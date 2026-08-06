Weekly Horoscope Tarot Reading 10 to 16 August 2026 (साप्ताहिक टैरो राशिफल 10 से 16 अगस्त 2026): अगस्त का यह सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए सकारात्मक बदलाव, अवसर से लेकर जीवन के महत्वरूर्ण फैसले ले सकते हैं। इसके साथ ही कुछ राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ नौकरी, रिश्तों, मित्रता या आर्थिक योजनाओं से जुड़ी हो सकती है। जानिए टैरो गुरु मधु कोटिया से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि के लिए टैरो कार्ड्स इस सप्ताह क्या संदेश लेकर आए हैं…

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा व्यस्त रहने वाला है। ऐसा महसूस हो सकता है कि एक साथ कई लोग आपकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। कोई आपसे जवाब चाहता है, कोई आपकी मदद चाहता है और कोई पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है। ऐसे में सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है।

कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है। पहले छूट गई कोई छोटी-सी बात अब महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय हर काम को ध्यान से पूरा करें। वरिष्ठ अधिकारी आपकी समझदारी और धैर्य की सराहना करेंगे।

आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन घर या परिवार से जुड़ा कोई अचानक खर्च आपकी योजना बिगाड़ सकता है। अनावश्यक खरीदारी से बचें और बजट का ध्यान रखें।

प्रेम संबंधों में यदि साथी का व्यवहार थोड़ा बदला-बदला लगे तो बिना वजह मन में शंकाएं न पालें। खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सप्ताह के मध्य तक परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी और सप्ताहांत तक कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मेहनत की सराहना कर सकता है, जिसकी राय आपके लिए बेहद मायने रखती है।

लकी नंबर: 6। लकी डे: गुरुवार

एंजेल संदेश: हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। थोड़ा ठहरकर लिया गया फैसला अक्सर सबसे सही साबित होता है।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आप अपने जीवन के कई पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। मन में बार-बार यह सवाल उठ सकता है कि क्या जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, वह वास्तव में आपकी खुशी का कारण है। यह सोच नौकरी, रिश्तों, मित्रता या आर्थिक योजनाओं से जुड़ी हो सकती है। बदलाव की जल्दबाजी न करें, लेकिन सच्चाई से आंखें भी न चुराएं।

कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच और शांत स्वभाव लोगों को प्रभावित करेगा। किसी महत्वपूर्ण वित्तीय मामले या रुकी हुई भुगतान प्रक्रिया में धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिलेगी। भले ही परिणाम आपकी उम्मीद से थोड़ा देर से आए, लेकिन सकारात्मक रहेगा।

घर-परिवार में किसी छोटी बात को लेकर बार-बार चर्चा हो सकती है। एक ही बात को दोहराने के बजाय शांत रहकर समाधान निकालने का प्रयास करें।

प्रेम जीवन में आप भावनात्मक अपनापन चाहते हैं, लेकिन अपनी बात कहने में संकोच कर सकते हैं। याद रखें, सामने वाला आपकी भावनाओं को बिना बताए नहीं समझ पाएगा। सप्ताहांत आपके लिए सुकून और मानसिक शांति लेकर आएगा। परिवार के साथ बिताया गया समय मन को राहत देगा।

लकी नंबर: 4। लकी डे: शुक्रवार

एंजेल संदेश: आदत और खुशी में फर्क होता है। जहां बदलाव की जरूरत महसूस हो, वहां पहला कदम उठाने से न डरें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी योजनाएं बार-बार बदल सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में जो सोचेंगे, संभव है कि सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां बिल्कुल अलग दिशा में ले जाएं। किसी फोन कॉल, संदेश या सामान्य बातचीत के जरिए नया अवसर आपके सामने आ सकता है। इसलिए खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करें।

कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। कई छोटे-छोटे काम एक साथ आने से मन भटक सकता है। जरूरी कामों की सूची बनाकर आगे बढ़ें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। कोई सहकर्मी अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर डालने की कोशिश भी कर सकता है। जहां तक संभव हो, उतनी ही मदद करें जितनी उचित हो।

आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

प्रेम संबंधों में यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर असमंजस बना हुआ है, तो दूसरों से सलाह लेने के बजाय सीधे संबंधित व्यक्ति से बात करें। एक ईमानदार बातचीत कई दिनों की उलझन दूर कर सकती है। सप्ताहांत में किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत होने की संभावना है।

लकी नंबर: 5। लकी डे: बुधवार

एंजेल संदेश: मन में सवाल रखने के बजाय सही समय पर स्पष्ट बातचीत करें। अनुमान लगाने से केवल भ्रम बढ़ता है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से थोड़ा शांत रहने की सलाह देता है। पिछले कुछ समय से आप दूसरों की परेशानियों को अपनी जिम्मेदारी समझकर चल रहे हैं, जिससे भीतर ही भीतर थकान महसूस हो सकती है। याद रखें, किसी का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन हर बोझ अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं।

कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी का व्यवहार आपको उलझन में डाल सकता है। बिना पूरी बात जाने खुद को दोषी मानने की गलती न करें। कई बार सामने वाला अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से भी गुजर रहा होता है।

घर-परिवार से जुड़ा कोई जरूरी खर्च या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। यह घर की मरम्मत, किसी आवश्यक खरीदारी या पारिवारिक दायित्व से जुड़ी हो सकती है। आर्थिक योजना बनाकर चलें।

प्रेम संबंधों में लंबे समय से मन में दबी कोई बात आखिरकार सामने आ सकती है। बातचीत भावुक जरूर होगी, लेकिन इससे रिश्ते में स्पष्टता और राहत दोनों मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से पर्याप्त नींद और आराम बेहद जरूरी है। लगातार थकान आपके स्वभाव और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

लकी नंबर: 2। लकी डे: सोमवार

एंजेल संदेश: अपनों से प्रेम करें, उनका साथ दें, लेकिन उनकी हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपको सुर्खियों में ला सकता है, लेकिन शायद उस तरह नहीं, जैसा आपने सोचा था। कार्यक्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी महत्वपूर्ण काम की कमान आपके हाथ में आ सकती है। लोग इस बात पर नजर रखेंगे कि आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को किस तरह संभालते हैं। ऐसे में आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन खुद को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोझ न उठाएं।

नौकरी या कारोबार में मिलने वाला कोई छोटा अवसर शुरुआत में सामान्य लग सकता है, लेकिन आगे चलकर वही आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी मौके को हल्के में लेने की गलती न करें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन मन बहलाने के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचें।

प्रेम संबंधों में आपको लग सकता है कि आपकी भावनाओं या प्रयासों को वह महत्व नहीं मिल रहा, जिसके आप हकदार हैं। चुप रहकर उम्मीद करने के बजाय अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। अविवाहित जातकों की मुलाकात किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन यह रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। सप्ताह के अंत तक मन हल्का होगा और किसी अपने से मिली सराहना आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी।

लकी नंबर: 1। लकी डे: रविवार

एंजेल संदेश: आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दूसरे आपको कितनी जल्दी पहचानते हैं।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपका मन लगातार किसी न किसी बात में उलझा रह सकता है। काम करते समय भविष्य की चिंता और भविष्य सोचते समय वर्तमान की जिम्मेदारियां आपको मानसिक रूप से थका सकती हैं। हर काम को जरूरी मानने की आदत छोड़ें और अपनी प्राथमिकताएं तय करें। इससे न केवल तनाव कम होगा, बल्कि काम भी बेहतर ढंग से पूरे होंगे।

कार्यक्षेत्र में किसी अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला लेने से बचें। यदि किसी बात को लेकर संदेह हो तो बिना झिझक सवाल पूछें। आपकी सावधानी ही आपको संभावित गलतियों से बचाएगी। आर्थिक मामलों में स्थिति अच्छी रहेगी। आप किसी पुराने भुगतान का निपटारा कर सकते हैं या अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाने में सफल रहेंगे।

प्रेम जीवन में किसी की बात या व्यवहार को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से बचें। कई बार सीधे पूछ लिया गया एक सवाल उन उलझनों को खत्म कर देता है, जिन्हें मन घंटों सोचकर भी नहीं सुलझा पाता। सप्ताहांत घर की सफाई, लेखन, पढ़ाई या खुद के साथ समय बिताने के लिए अनुकूल रहेगा।

लकी नंबर: 8। लकी डे: बुधवार

एंजेल संदेश: हर समस्या का समाधान आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपने उसे सबसे पहले देख लिया।

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Libra Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके मन में लगातार चलता रह सकता है। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप हर व्यक्ति का नजरिया समझ लेते हैं, लेकिन इस बार यही बात आपके लिए निर्णय लेना मुश्किल बना सकती है। खुद से एक सवाल जरूर पूछें जिस रास्ते पर चलकर आपको मन की शांति मिले, वही आपके लिए सही है।

कार्यक्षेत्र में साझेदारी या टीमवर्क से जुड़े मामलों में स्पष्टता रखना बेहद जरूरी होगा। किसी भी जिम्मेदारी को केवल अनुमान के आधार पर न छोड़ें। लिखित रूप में तय की गई बातें भविष्य में गलतफहमियों से बचाएंगी। आर्थिक मामलों में रोजमर्रा के छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा।

प्रेम संबंधों में साथी आपसे स्पष्ट जवाब की उम्मीद कर सकता है। किसी को खुश रखने के लिए आधी-अधूरी बातें कहने से बचें। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से दोबारा हो सकती है, जिसे पहले उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। इस बार परिस्थितियां पहले से अलग महसूस होंगी। शुक्रवार और शनिवार आराम, खरीदारी या किसी करीबी के साथ समय बिताने के लिए शुभ रहेंगे।

लकी नंबर: 7। लकी डे: शुक्रवार

एंजेल संदेश: दूसरों की खुशी के लिए अपने मन की शांति से समझौता करना सही नहीं है।

वृश्चिक साप्ताहिक टैरो राशिफल (Scorpio Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह बिना किसी के कुछ कहे भी आप कई बातों को समझ जाएंगे। किसी व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार, जवाब मिलने में देरी या छोटी-सी असंगति आपको सच्चाई का एहसास करा सकती है। हालांकि, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी न करें। पहले परिस्थितियों को थोड़ा और समय दें।

कार्यक्षेत्र में किसी मंजूरी, भुगतान या जरूरी जवाब का इंतजार करना पड़ सकता है। धैर्य रखें और पेशेवर तरीके से लगातार संपर्क बनाए रखें। आर्थिक मामलों में यदि किसी और के साथ धन का लेन-देन जुड़ा है, तो हर बात लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा।

प्रेम जीवन में शक या मन की उलझन रिश्तों को भारी बना सकती है। यदि कोई बात परेशान कर रही है तो सीधे पूछें। चुप रहकर सामने वाले की परीक्षा लेने से समाधान नहीं मिलेगा। सप्ताह के अंत तक किसी निजी बातचीत से मन का बोझ हल्का होगा और आप किसी पुराने दर्द को पीछे छोड़ने का फैसला कर सकते हैं।

लकी नंबर: 9। लकी डे: मंगलवार

एंजेल संदेश: कई बार सुकून तब मिलता है, जब हम जवाब मिलने का इंतजार छोड़कर खुद आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं।

धनु साप्ताहिक टैरो राशिफल (Sagittarius Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपके जीवन में नई ऊर्जा और नए अवसर दस्तक दे सकते हैं। पिछले कुछ समय से यदि सब कुछ एक जैसा चल रहा था, तो अब परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। किसी यात्रा की योजना, नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है, जो आपको नई दिशा दिखाए। हालांकि उत्साह में कोई भी फैसला लेने से पहले उससे जुड़े सभी व्यावहारिक पहलुओं को अच्छी तरह समझ लें।

कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन अपनी बात रखते समय अनावश्यक विस्तार से बचें। स्पष्ट और सरल संवाद आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा। किसी दूसरे शहर या अलग पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति से लाभदायक संपर्क बन सकता है। आर्थिक मामलों में यात्रा, मनोरंजन या किसी अचानक की गई खरीदारी पर खर्च बढ़ सकता है। बजट का ध्यान रखें।

प्रेम जीवन में साथी आपकी पूरी उपस्थिति और ध्यान चाहता है। बातचीत के दौरान मोबाइल या अन्य कामों में व्यस्त रहने के बजाय उन्हें समय दें। अविवाहित जातकों की मुलाकात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आए। सप्ताहांत घूमने-फिरने और नई जगहों का अनुभव लेने के लिए अनुकूल रहेगा।

लकी नंबर: 3। लकी डे: गुरुवार

एंजेल संदेश: नई शुरुआत का स्वागत करें, लेकिन उत्साह के साथ-साथ व्यावहारिक सोच को भी साथ रखें।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Capricorn Weekly Tarot Horoscope)

इस सप्ताह आपकी मेहनत और समर्पण लोगों की नजरों में आएगा। लंबे समय से जिस काम को आप बिना किसी अपेक्षा के पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, उसकी सराहना मिल सकती है। यह प्रशंसा नई जिम्मेदारी, बेहतर अवसर या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की सिफारिश के रूप में सामने आ सकती है। अपनी उपलब्धियों को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें।

कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन हर काम अपने ऊपर लेने की आदत से बचें। जहां जरूरी हो, वहां स्पष्ट सीमाएं तय करें। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। निवेश, बचत या किसी पुराने आर्थिक दायित्व की समीक्षा करने के लिए यह अच्छा समय है।

प्रेम संबंधों में साथी को आपकी सलाह से ज्यादा आपके साथ और समझ की जरूरत होगी। हर समस्या का समाधान देना जरूरी नहीं, कई बार सिर्फ धैर्य से सुन लेना ही काफी होता है। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव के व्यक्ति से हो सकती है। सप्ताह के अंत तक काम का दबाव शरीर पर असर डाल सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम करना न भूलें।

लकी नंबर: 10। लकी डे: शनिवार

एंजेल संदेश: धीमी गति से मिली सफलता भी उतनी ही मजबूत होती है, क्योंकि उसकी नींव विश्वास और धैर्य पर टिकी होती है।

कुंभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aquarius Weekly Tarot Horoscope)

सप्ताह की शुरुआत में योजनाओं में अचानक बदलाव आपको परेशान कर सकता है। कोई मुलाकात टल सकती है, कोई कार्यक्रम बदल सकता है या किसी व्यक्ति के फैसले से आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। हालांकि समय के साथ आपको एहसास होगा कि यह बदलाव आपके लिए किसी बेहतर अवसर का रास्ता खोल रहा है।

कार्यक्षेत्र में आपके विचार और नई सोच लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति आपकी बात तुरंत समझ जाए, यह जरूरी नहीं है। लंबी-चौड़ी व्याख्या देने के बजाय उदाहरणों के साथ अपनी बात रखें। आर्थिक मामलों में यदि किसी और के साथ लेन-देन जुड़ा है, तो हर बात स्पष्ट और लिखित रूप में रखें।

प्रेम जीवन में आपको कुछ समय अपने लिए चाहिए हो सकता है। ऐसे में बिना बताए दूरी बनाने के बजाय अपनी भावनाओं को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें। अविवाहित लोगों की मुलाकात सोशल मीडिया, किसी वर्कशॉप या साझा रुचियों के जरिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। सप्ताहांत में कोई अप्रत्याशित संदेश या निमंत्रण आपका मूड बेहतर बना सकता है।

लकी नंबर: 11। लकी डे: शनिवार

एंजेल संदेश: कई बार रास्ता बदलना हार नहीं, बल्कि आपको सही मंजिल तक पहुंचाने का तरीका होता है।

मीन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Pisces Weekly Tarot Horoscope)

यह सप्ताह आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को और अधिक मजबूत बनाएगा। कई बार आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के भी किसी बात का एहसास हो सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि थकान और डर की आवाज को अपनी अंतःप्रेरणा समझने की भूल न करें। किसी बड़े फैसले से पहले तथ्यों और भावनाओं के बीच अंतर जरूर करें।

कार्यक्षेत्र में शिक्षण, लेखन, काउंसलिंग, कला, आध्यात्मिक या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह बेहद सकारात्मक रहेगा। लोग आपकी सलाह और समझदारी पर भरोसा करेंगे। हालांकि दूसरों की मदद करते-करते अपनी ऊर्जा पूरी तरह खर्च न कर दें। किसी भुगतान या जरूरी जवाब में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए वैकल्पिक योजना तैयार रखें।

प्रेम संबंधों में केवल वादों के बजाय सामने वाले के व्यवहार और प्रयासों पर ध्यान दें। यदि कोई पुराना रिश्ता या व्यक्ति अचानक याद आए, तो खुद से पूछें कि क्या आपको वास्तव में वह व्यक्ति याद आ रहा है या सिर्फ वह समय, जब आप अलग थे। सप्ताह के अंत तक मन पहले से अधिक स्पष्ट और शांत महसूस करेगा।

लकी नंबर: 12।लकी डे: सोमवार

एंजेल संदेश: संवेदनशील होना आपकी ताकत है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिया गया साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड्स, एंजेलिक संदेशों और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार की व्यावसायिक करियर गारंटी या वित्तीय निवेश सलाह के रूप में न लें। शेयर बाजार, संपत्ति (Property) की खरीद-बिक्री या बड़े करियर बदलाव जैसे निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के आधार पर किए गए निवेश या निर्णयों से होने वाले लाभ-हानि के लिए जनसत्ता उत्तरदायी नहीं होगा।