Weekly Finance Horoscope Weekly Finance Horoscope 18th May to 24th May 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार यह सप्ताह ग्रह गोचर के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा तीन राशियों में गोचर करेंगे। ये राशियां होंगी वृषभ, मिथुन और कर्क। वहीं इस सप्ताह सूर्य और बुध वृषभ राशि में युति करके बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। साथ ही धन के दाता शुक्र और गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में युति करते हुए गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं मंगल अपनी स्वराशि में रहते हुए रूचक राजयोग बनाएंगे। शनि मीन राशि में विराजमान होंगे।

ऐसे में मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य का रहेगा। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली के छठे भाव पर बन रहे हैं। इसलिए आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचना होगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे कार्यभार बढ़ेगा। वहीं मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। क्योंकि गजकेसरी और गजलक्ष्मी राजयोग चतुर्थ भाव पर बन रहे हैं। इसलिए पारिवारिक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, लेकिन करियर में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल…

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मेष राशि का आर्थिक राशिफल (Aries Finance Weekly Horoscope)

आप लोगों की गोचर कुंडली में गजकेसरी और गजलक्ष्मी राजयोग तीसरे भाव में बन रहे हैं। इसलिए मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों में मिला-जुला रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है। हालांकि गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। निवेश करने से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें। सप्ताह के अंत में धन लाभ के योग बन सकते हैं।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल (Taurus Finance Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। गजलक्ष्मी राजयोग का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। क्योंकि गजलक्ष्मी और गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से दूसरे भाव पर बन रहा है। इसलिए लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट या बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं। परिवार में सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल (Mithun Finance Weekly Horoscope)

मिथुन राशि में ही गजकेसरी और गजलक्ष्मी राजयोग बन रहे हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। करियर में नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं और आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार, ऑनलाइन बिजनेस, मीडिया और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं। आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं।

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कर्क राशि का आर्थिक राशिफल (Cancer Finance Weekly Horoscope)

गजकेसरी और गजलक्ष्मी राजयोग आपकी गोचर कुंडली से 12वें भाव पर बन रहा है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह संयम और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। अचानक खर्च बढ़ने से मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन गुरु के शुभ प्रभाव से धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं। इस सप्ताह किसी बड़े निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। सप्ताह के अंत में रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल (Leo Finance Weekly Horoscope)

आपकी राशि से गजलक्ष्मी और गजकेसरी राजयोग 11वें भाव पर बनेगा। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत साबित हो सकता है। गजलक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं। करियर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस में भी लाभ के योग हैं। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल (Kanya Finance Weekly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली में गजलक्ष्मी और गजकेसरी राजयोग दशम भाव पर बन रहा है। इसलिए कन्या राशि वालों को इस सप्ताह करियर में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि मेहनत का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने से व्यस्तता बढ़ सकती है। व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अनुभव के बल पर सफलता हासिल करेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल (Libra Finance Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय रहेगा। क्योंकि गजकेसरी और गजलक्ष्मी राजयोग आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बन रहे हैं। इसलिए गजकेसरी योग के प्रभाव से आपकी सोच सकारात्मक बनी रहेगी और करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क से सफलता मिलेगी। व्यापार में साझेदारी से लाभ होने की संभावना है। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। इस सप्ताह लंबी अवधि के निवेश पर विचार कर सकते हैं। परिवार का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल (Scorpio Finance Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि गजलक्ष्मी और गजकेसरी राजयोग आपकी राशि से अष्टम भाव पर बन रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निवेश करने से बचें। हालांकि करियर में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार में पुराने संपर्क और अनुभव लाभ दिला सकते हैं। इस सप्ताह किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल (Dhanu Finance Weekly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली से गजकेसरी और गजलक्ष्मी राजयोग सप्तम भाव पर बन रहे हैं। इसलिए धनु राशि वालों के लिए गुरु का प्रभाव काफी शुभ माना जा रहा है। करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं और लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने लगेंगे। विदेश से जुड़े कारोबार या नौकरी में लाभ मिलने की संभावना है। निवेश के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी रहेगा। इस सप्ताह आपकी कार्यशैली लोगों को प्रभावित करेगी। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे मजबूती आएगी।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल (Makar Finance Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य का रहेगा। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली के छठे भाव पर बन रहे हैं। इसलिए आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचना होगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे कार्यभार बढ़ेगा। व्यापार में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। गजलक्ष्मी योग के प्रभाव से सप्ताह के अंत में धन लाभ का अवसर मिल सकता है। पुराने निवेश से भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। परिवार का सहयोग मानसिक तनाव कम करेगा।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल (Kumbh Finance Weekly Horoscope)

आप लोगों की गोचर कुंडली में गजकेसरी और गजलक्ष्मी राजयोग पंचम भाव पर बन रहे हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद लाभकारी माना जा रहा है। गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से करियर में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को नए निवेश और विस्तार से अच्छा लाभ होगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और अचानक धन लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आपके निर्णय सफल साबित हो सकते हैं।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल (Pisces Finance Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। क्योंकि गजकेसरी और गजलक्ष्मी राजयोग चतुर्थ भाव पर बन रहे हैं। इसलिए पारिवारिक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, लेकिन करियर में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। व्यापार में छोटी-छोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखने से स्थिति संभल जाएगी। इस सप्ताह नए निवेश में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। सप्ताह के अंत में आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।