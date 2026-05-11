Weekly Finance Horoscope Weekly Finance Horoscope 11th May to 17th May 2026: फ्यूचर पंचांग के मुताबिक मई का दूसरा सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से खास रहने वाला है। आपको बता दें इस सप्ताह ग्रहों के सेनापति मंगलदेव 11 मई को अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रूचक महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। वहीं धन और वैभव के दाता शुक्र 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिससे रिश्तों में संवाद बेहतर होगा। साथ ही व्यापार और बुद्धि के दाता बुधदेव भी 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं इसी दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव भी वृष राशि में प्रवेश करेंगे। जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा।

ऐसे में तुला राशि वालों को यह सप्ताह धन संबंधित मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। हालांकि बुधादित्य योग से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। वहीं इस सप्ताह धनु राशि वालोंं को यह सप्ताह आर्थिक मामलों में प्रगति दिला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। बुधादित्य योग से बुद्धिमानी और संवाद कौशल मजबूत होगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल…

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मेष राशि का आर्थिक राशिफल (Aries Finance Weekly Horoscope)

इस सप्ताह रूचक राजयोग आपकी राशि में बन रहा है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में तेजी आने के संकेत हैं। निवेश से लाभ मिल सकता है। बुधादित्य योग के प्रभाव से नई डील फाइनल हो सकती है। सप्ताह के अंत में धन लाभ के योग बन रहे हैं।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल (Taurus Finance Weekly Horoscope)

आपकी राशि में बुधादित्य योग बन रहा है, जिससे करियर में शानदार अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में बुद्धिमानी से लिए गए फैसले लाभ देंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल (Mithun Finance Weekly Horoscope)

यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से मिला-जुला रह सकता है। बुधादित्य योग आपको नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा देगा। विदेश या ऑनलाइन व्यापार से लाभ मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल (Cancer Finance Weekly Horoscope)

करियर में स्थिरता बनी रहेगी। बुधादित्य योग से नेटवर्किंग मजबूत होगी और नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। साझेदारी वाले व्यापार में फायदा हो सकता है। रूचक राजयोग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। फिजूल खर्च से बचें।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल (Leo Finance Weekly Horoscope)

यह सप्ताह करियर के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। बुधादित्य योग से उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में विस्तार के योग हैं। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल (Kanya Finance Weekly Horoscope)

बुधादित्य योग आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। शिक्षा, मीडिया, मार्केटिंग और लेखन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। रूचक राजयोग से साहस और निर्णय क्षमता मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल (Libra Finance Weekly Horoscope)

यह सप्ताह धन संबंधित मामलों में सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। हालांकि बुधादित्य योग से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी में प्रतियोगिता बढ़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में नए निवेश सोच-समझकर करें।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल (Scorpio Finance Weekly Horoscope)

रूचक राजयोग का सकारात्मक प्रभाव आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। करियर में नई शुरुआत के योग हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ हो सकता है। बुधादित्य योग से आर्थिक योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना है। परिवार के सहयोग से बड़े फैसले ले सकते हैं।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल (Dhanu Finance Weekly Horoscope)

यह सप्ताह आर्थिक मामलों में प्रगति दिला सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। बुधादित्य योग से बुद्धिमानी और संवाद कौशल मजबूत होगा। व्यापार में लाभ बढ़ सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल (Makar Finance Weekly Horoscope)

करियर में उन्नति के संकेत हैं। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। बुधादित्य योग से व्यापारिक मामलों में फायदा मिलेगा। रूचक राजयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। निवेश के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल (Kumbh Finance Weekly Horoscope)

यह सप्ताह मेहनत के अनुसार फल देने वाला साबित हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई परियोजना मिल सकती है। बुधादित्य योग से परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा। व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी। आर्थिक योजनाएं सफल हो सकती हैं।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल (Pisces Finance Weekly Horoscope)

बुधादित्य योग आपकी वाणी और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। रूचक राजयोग से साहस बढ़ेगा और नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में धन लाभ के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।