Weekly Lucky Zodiac Sign 7 To 13 September 2026 (साप्ताहिक लकी राशिफल, 7 से 13 सितंबर 2026): सितंबर माह के दूसरे सप्ताह ग्रहों के राजकुमार बुध के अलावा चंद्रमा राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिससे ये वीक कई राशियों के लिए खास हो सकता है। इस सप्ताह के आरंभ में ही यानी 7 सितंबर को बुध अपनी स्वराशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे भद्र राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही 10 सितंबर को अरुण वक्री होंगे और 11 सितंबर को शुक्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करें और सप्ताह के अंत में 13 सितंबर को बुध हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं।

अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो शुक्र तुला राशि, सूर्य और केतु सिंह राशि, कुंभ राशि में राहु, मीन राशि में शनि वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। वही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो इस सप्ताह मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में संचार करेंगे, जिससे मिथुन राशि में मंगल के साथ युति करके महालक्ष्मी, कर्क में गुरु के साथ गजकेसरी, सिंह में केतु और सूर्य के साथ शशि आदित्य राजयोग और त्रिग्रही योग और बुध के साथ युति करके बुध-चंद्र योग का निर्माण करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों से 12 राशियों पर असर दिखने वाला है। हालांकि इन 5 राशि के जातकों के जीवन में सबसे अधिक सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। यह राशिफल भी चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। आइए जानते हैं 7 से 13 सितंबर 2026 के इस सप्ताह की लकी राशियों के बारे में…

मेष साप्ताहिक लकी राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल हो सकता है। इस सप्ताह चंद्रमा तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में संचार करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने काम में काफी बिजी रह सकते हैं। हालांकि इससे आपको भविष्य में लाभ मिल सकता है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी अच्छी रह सकती है। भाई-बहन का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। घर-परिवार के लिए कोई जरूरी वस्तु खरीद सकते हैं। संतान पक्ष आपका मजबूत रहेगा। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

वृषभ साप्ताहिक लकी राशिफल

वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इस राशि की गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में इस सप्ताह आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। परिवार में शांति, सुकून और प्रेम बना रहेगा। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। कोई नया मेहमान आ सकता है। भाई-बहन में आपसी संबंध मजबूत बनेंगे। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। आपको उच्च अधिकारियों का साथ और समर्थन मिलेगा। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप वाहन खरीद सकते हैं। विवाह की बात इस सप्ताह आगे बढ़ सकती है। आपके लिए ये सप्ताह खुशनुमा रहने वाला है।

मिथुन साप्ताहिक लकी राशिफल

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ जा सकता है। इस राशि के लग्न भाव में मंगल विराजमान है। इसके साथ ही लग्न भाव में ही मंगल के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में संचरण करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह शानदार और अति उत्तम रहने वाला है। लंबे समय से अटके काम इस सप्ताह पूरे हो सकते हैं। पिछले दिनों में अगर कोई हानि हुई है तो उसकी भी अब भरपाई भी हो सकती है। व्यापार में आपको मुनाफा हो सकता है। कुछ रुके हुए सौदे या आर्डर अब पूरे हो सकते हैं। लव लाइफ भी अच्छी जाने वाली है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। कुछ नया काम इस सप्ताह आरंभ कर सकते हैं। आय में अचानक से बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। भूमि-भवन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।

तुला राशि साप्ताहिक लकी राशिफल

तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो चंद्रमा का गोचर नौवें भाग्य स्थान में, दसवें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और 12वें रहेगा। ऐसे में इस राशि के जातक अपने मुताबिक कार्य कर पाने में सफल हो सकते हैं। अध्यात्म की ओर भी आपको अधिक से अधिक झुकाव हो सकता है। आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिल सकता है। आपका मन उत्साह और उल्लास से भरा रहेगा। व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा जा सकता है। आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को नई जॉब के कई अवसर मिल सकते हैं। आपके जीवन में एक उम्मीद की किरण आ सकती है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। हालांकि, अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वरना बनती हुई बात या रिश्ता खराब हो सकता है।

मीन साप्ताहिक लकी राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में होंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह का परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। भौतिक सुखों में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। संतान सुख के भी योग बन रहे हैं। आपकी लाइफ में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। भौतिक सुखों में भी बढ़ोतरी देखने को योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल जाने वाला है। व्यापार में भी तेजी से बढ़ोतरी के योग बन हैं। सप्ताह के बीच में अचानक धन मिलने के प्रबल योग हैं। आप कोई लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जीवनसाथी का साथ आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। आप पार्टनर के साथ किसी ट्रिप पर जा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।