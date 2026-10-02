Weekly Lucky Zodiac Sign 5 To 11 October 2026 (साप्ताहिक लकी राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2026): अक्टूबर महीने का ये सप्ताह काफी खास हो सकता है। इस माह के आरंभ में ही यानी 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री हो गए हैं। इसी राशि में बुध भी संचरण कर रहे हैं, जिससे लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। कुंभ राशि में राहु, मीन राशि में वक्री शनि, केतु सिंह राशि में और कर्क राशि में गुरु और मंगल विराजमान रहेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह चंद्रमा कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि में संचरण करेंगे। ऐसे में वह किसी न किसी ग्रह के साथ संयोग करेंगे। ऐसे में यह सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लिए अच्छा हो सकता है। यह विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस सप्ताह किन राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है…

वृषभ साप्ताहिक लकी राशिफल

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर और बिजनेस के लिहाज से काफी अच्छा जा सकता है। कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। इसके अलावा ट्रैवल, टूरिज्म के काम से जुड़े जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। धीरे-धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। रिश्तों के लिहाज से भी ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि, किसी भी प्रकार के पैसों के लेनदेन को लेकर सतर्क रहें।

मिथुन साप्ताहिक लकी राशिफल

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपकी नेटवर्किंग काफी मजबूत हो सकती है। नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं। करियर में ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो साझेदारी में किए जा रहे बिजनेस में लाभ मिल सकता है। आपने जो कर्ज लिया है वह भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा। परिवार के बीच चला आ रहा विवाद धीरे-धीरे सुलझ सकता है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

कर्क साप्ताहिक लकी राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। इसके साथ ही नए अवसर मिलने के साथ आपके भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। थोक कारोबार में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपने काम का विस्तार भी कर सकते हैं। रिश्तों की बात करें, तो प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है।

वृश्चिक साप्ताहिक लकी राशिफल

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मेहनत का फल देने वाला हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को काफी लाभ मिल सकता है। ट्रेवल, फूड इंडस्ट्री में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। इसके साथ ही आपका किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। व्यापार में अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह करना लाभकारी हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। आप भविष्य के लिए भी बचत कर पाने में सफल हो सकते है।

धनु साप्ताहिक लकी राशिफल

धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में कई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इसमें आपको अपनी टीम के साथ-साथ प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों को आपका काम पसंद आ सकता है। कारोबार करने वालों को इस सप्ताह कोई नया क्लाइंट मिल सकता है। लव लाइफ की बात करें, तो पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। स्वास्थ्य भी सामान्य रहने वाला है।

कुंभ साप्ताहिक लकी राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत नए विचारों और फैसलों के साथ हो सकती है। ऐसे में आप अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। काम में स्थिरता बनी रह सकती है। नौकरी में नए प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में आपको अपनी पहचान मिल सकती है। सरकारी विभागों से जुड़े जातकों को भी लाभ मिल सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहेगी।

मीन साप्ताहिक लकी राशिफल

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह धैर्य, संयम से भरा हो सकता है। कार्यस्थल में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में आपकी परिस्थितियां आपके कंट्रोल में हो सकती है। लव लाइफ की बात करें, तो नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी संतुलन बना रह सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।