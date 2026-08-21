Weekly Lucky Rashifal 24 To 30 August 2026: अगस्त माह का ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खुशियां लेकर आ सकता है। 24 से 30 अगस्त के इस सप्ताह में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो सूर्य, बुध और केतु ग्रह सिंह राशि पर विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क, शनि मीन राशि में वक्री, राहु कुंभ राशि में और शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि में रहेंगे। इन ग्रहों की ऐसी स्थिति होने के कारण 12 राशियों के जीवन में काफी अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इन राशियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं अगस्त माह का ये सप्ताह किन राशियों के लिए हो सकता है शुभ…

मेष लकी साप्ताहिक राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी लाभकारी हो सकती है। इस राशि के तीसरे भाव मंगल, चौथे भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों का कार्यस्थल में काफी अच्छा समय जा सकता है। आप अपने काम से संतुष्ट नजर आ सकते हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही पेट संबंधित बीमारियां समाप्त हो सकती है। लंबे समय से फंसा हुआ पैसा इस सप्ताह वापस मिल सकता है। आपके जीवन में इस सप्ताह खुशियां आ सकती है। आपके कार्य सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भूमि, वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग भी बन सकते हैं।

मिथुन लकी साप्ताहिक राशिफल

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह धन लाभ हो सकता है। इस राशि के लिए चंद्रमा काफी लाभकारी हो सकता है। लग्न भाव में मिथुन विराजमान है। इसके साथ ही दूसरे भाव में उच्च के गुरु बृहस्पति है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। आपके शुभचिंतक और सहकर्मी आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है।

वृश्चिक लकी साप्ताहिक राशिफल

इस राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं।

तुला लकी साप्ताहिक राशिफल

इस राशि के जातकों को करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। बारहवें भाव में शुक्र के होने से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। हालांकि इसमें आपकी बेकार के खर्च अधिक हो सकते हैं। मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए भी ये समय काफी अच्छा सकता है।

धनु लकी साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि के जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत और लगन का फल मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम में अब सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। व्यापार में भी उन्नति के योग बन रहे हैं।

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मीन लकी साप्ताहिक राशिफल

इस राशि के लग्न भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है और गुरु पंचम भाव में है। ऐसे में लंबे समय से रुके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। छात्रों के लिए ये सप्ताह खुशियां लेकर आ सकता है। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। हालांकि, आपकी राशि से षष्ठम भाव पर सूर्य, बुध और केतु ग्रह की युति स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।