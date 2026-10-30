Weekly Lucky Horoscope 2 To 8 November 2026: नवंबर माह का पहला सप्ताह ग्रहों की स्थिति के हिसाब से 12 राशियों के लिए काफी खास हो सकता है। 2 से 8 नवंबर 2026 के बीच ग्रहों की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों में देखने को मिल सकता है। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में केतु के साथ विराजमान होंगे। शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में होंगे। राहु कुंभ राशि, मंगल कर्क राशि, शुक्र तुला और 6 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र, सूर्य और बुध तुला राशि में रहेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वह कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि में संचरण करेंगे। ऐसे में कई बड़े राजयोगों का निर्माण करेंगे।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस सप्ताह लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य, शुक्रादित्य, महालक्ष्मी, गजकेसरी और कलात्मक योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। ये ज्योतिषीय गणना चंद्र राशि के आधार पर बताई गई हैं। जानिए इन लकी राशियों के बारे में…

मेष लकी राशिफल (Aries Lucky Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर माह का पहला सप्ताह काफी शुभ साबित हो सकता है। इस राशि के जातकों का परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। घर-परिवार में खुशियों की दस्तक हो सकती है। जमीन-जायदाद के जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव होगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव देखने को मिल सकता है। करियर में उन्नति, बोनस के साथ पद-प्रतिष्ठा हो सकती है।

कर्क लकी राशिफल (Cancer Lucky Horoscope)

कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अच्छे संकेत मिल सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, बेवजह में गुस्सा आ सकता है। इसलिए खुद की वाणी और क्रोध को कंट्रोल में रखें। सप्ताह के मध्य में करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन के मामले में लाभ मिल सकता है। हालांकि, बेकार के खर्चों को कंट्रोल में रखें।

तुला लकी राशिफल (Libra Lucky Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई मामलों में शानदार जाने वाला है। इस राशि के जातकों के निर्णय क्षमता में तेजी से वृद्धि हो सकती है। आपकी तर्कशक्ति, निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे आप अपने भविष्य को लेकर कठिन निर्णय भी से सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उन्नति के भी योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को उनके काम की सराहना मिल सकती है। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में अच्छी सफलता हासिल हो सकती है। नया कारोबार शुरू करने के लिए ये समय अच्छा हो सकता है। हालांकि, विद्यार्थियों को इस अवधि में अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

धनु लकी राशिफल (Sagittarius Lucky Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर माह का पहला सप्ताह खुशियां लेकर आ सकता है। इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी जा सकती है। आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने के योग है। हालांकि, अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें।

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कुंभ लकी राशिफल (Aquarius Lucky Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस्मत अपने साथ लेकर आ सकता है.इस राशि के जातकों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिल सकती है। नौकरी तलाश कर रहे जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। नए काम के योग है। इसके अलावा इस अवधि में नया व्यापार शुरू करना लाभकारी हो सकता है। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। अविवाहितों के लिए अचानक से शादी का प्रस्ताव आ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।