Weekly Lucky Horoscope 14 To 20 September 2026 (साप्ताहिक लकी राशिफल 14 से 20 सितंबर 2026): सितंबर माह का तीसरा सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस सप्ताह के पहले दिन ही हरतालिका तीज से लेकर गणेश चतुर्थी पड़ रही है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो 14 सितंबर को बुध कन्या राशि में उचित होंगे और इसी दिन बुध-अरुण नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और बुध के साथ युति करके बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। 18 सितंबर को गुरु-मंगल का दुर्लभ योग बनेगा। जहां पर नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो इस सप्ताह तुला, वृश्चिक और धनु राशि में संचार करेंगे। जहां पर तुला में शुक्र के साथ युति करके कलात्मक योग का निर्माण करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। आइए जानते हैं 14 से 20 सितंबर 2026 की लकी राशियों के बारे में…

मेष साप्ताहिक लकी राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के जातकों को काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है। इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय अच्छा साबित हो सकता है। नए काम के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। हालांकि खर्च भी अधिक बढ़ सकता है। वाहन या फिर घर खरीदने का सपना पूा हो सकता है। रिलेशनशिप की बात करें, तो पार्टनर के साथ सामान्य जाने वाला है। लंबे समय से दोनों के बीच चली आ रही गलतफहमी का समाधान हो सकता है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकते हैं। छात्रों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल हो सकती है।

हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपके द्वारा की गई लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के सेहत का भी ख्याल रखें।

धनु साप्ताहिक लकी राशिफल

धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर और बिजनेस के मामले में काफी अच्छा जा सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा या फिर प्रोजेक्ट एक बार फिर से आरंभ हो सकता है। काम को आगे बढ़ाने में किसी न किसी प्रकार से मदद मिल सकती है। काम के सिलसिले में कुछ यात्राएं कर सकते हैं और इस दौरान आपके अच्छे संपर्क बन सकते हैं। लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है। आत्मविश्वास में भी इस सप्ताह वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप व्यापार को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं।

वृषभ साप्ताहिक लकी राशिफल

वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस राशि के जातकों को आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी जा सकती है। धन से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। परिवार के बीच चला आ रहा वाद-विवाद समाप्त हो सकता है। खुशहाली बनी रहेगी। आप अपने भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जीवन में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है।

कर्क साप्ताहिक लकी राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में हंस से लेकर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। ऐसे में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आप बखूबी निभा पाने में सफल हो सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। पुराने काम से अब अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आप भविष्य को लेकर कोई बड़ी फैसला ले सकते हैं। हालांकि भावनाओं को कंट्रोल करके कोई भी फैसला लें।

तुला लकी साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह अनुकूल जाने वाला है। इस सप्ताह लग्न भाव में शुक्र विराजमान है और मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को करियर में काफी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपको जीवन में कई ने लोग जुड़ सकते हैं, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। बेरोजगारों को भी नौकरी मिल सकती है। दांपत्य जीलवन अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ आपके रिश्तों में सुधार हो सकता है। जिन लोगों के विवाह की बात चल रही है, तो उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। इसके साथ ही समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।