Weekly Lucky Horoscope 20 To 26 April 2026 (साप्ताहिक लकी राशिफल 20 से 26 अप्रैल 2026): अप्रैल माह का ये सप्ताह काफी खास जाने वाला है। एक ओर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में स्थित हैं और शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में विराजमान रहेंगे, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा मीन राशि में मंगल, नीच के बुध और शनि विराजमान है। इसके अलावा गुरु मिथुन राशि, सिंह केतु राशि, राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है।

इस सप्ताह लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ कई बाधाएं दूर हो सकती है। इसके अलावा इस सप्ताह व्यक्ति की समझ, धैर्य और निर्णय क्षमता की परीक्षा लेने वाला रहेगा। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से इस सप्ताह की शुभ राशियों के बारे में जिन्हें इस सप्ताह कई क्षेत्रों में सकारात्मक असर मिल सकता है।

मेष लकी साप्ताहिक राशिफल ( Aries Lucky Weekly Horoscope)

इस सप्ताह इस राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा लंबे समय से रुके पैसे आपको मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे बढ़ने का रास्ता खोलेंगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें और रिश्तों में टकराव से बचने की कोशिश करें।

वृषभ लकी साप्ताहिक राशिफल ( Taurus Lucky Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। इस सप्ताह आज आत्ममंथन करेंगे। परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है और रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। आर्थिक स्थिति में आय और व्यय दोनों रहेंगे, जबकि करियर में नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति मिल सकती है।

सिंह लकी साप्ताहिक राशिफल ( Leo Lucky Weekly Horoscope)

सिंह राशि के लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। करियर में सकारात्मक बदलाव और अच्छी खबरें मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य में एसिडिटी या तनाव की समस्या हो सकती है।

कन्या लकी साप्ताहिक राशिफल ( Libra Lucky Weekly Horoscope)

कन्या राशि के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। करियर के क्षेत्र में भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि सेहत को लेकर सतर्क रहें।

मकर लकी साप्ताहिक राशिफल ( Capricorn Lucky Weekly Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। काम में व्यस्तता बनी रहेगी और सफलता मध्यम स्तर की होगी, जबकि निजी जीवन में खुशियां और यात्रा के योग बनेंगे। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इसके अलावा जीवन में सुख-शांति और मान-सम्मान बना रहेगा।

कुंभ लकी साप्ताहिक राशिफल ( Aquarius Lucky Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह संतुलित रहेगा। इस सप्ताह आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। रिश्तों में सुखद माहौल रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।