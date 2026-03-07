Weekly Horoscope 9 To 15 March 2026 । साप्ताहिक राशिफल 9 से 15 मार्च 2026: मार्च माह का दूसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। इस सप्ताह बुधादित्य से लेकर मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिलने वाला है। 9 से 15 मार्च के इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मिथुन राशि में गुरु, सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में मंगल, बुध, राहु और सूर्य और मीन राशि में शनि और शुक्र रहेंगे। 11 मार्च को मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे बुधादित्य के साथ धन योग, त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों के बिगड़े हुए काम पूरे हो सकते हैं। पंडित केपी शुक्ल से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय प्रगति और उपलब्धियों के संकेत देता है। आपको नौकरी, प्रतियोही परीक्षा या फिर लव लाइफ में विवाह के रूप में सफलता हासिल हो सकती है। परिवार, करियर, धन, प्रतिष्ठा, आध्यात्म या शिक्षा जिस क्षेत्र में भी आप मेहनत कर रहे हैं, वहां सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। इस दौरान यात्राओं के योग भी बनते दिखाई देते हैं और ये यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं। हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सही जगह किया गया निवेश आगे चलकर लाभ दे सकता है। पारिवारिक जीवन भी पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है। रिश्तों में कोई तनाव या मतभेद थे तो वे धीरे-धीरे खत्म होकर रिश्ते मजबूत हो सकते हैं।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय शुभ और मंगल कार्यों का संकेत दे सकता है। पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं। यदि आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो विवाह तय होने की संभावना बन सकती है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

नए मित्र और नए रिश्तेदार बनने के योग भी दिखाई देते हैं, जिससे सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। हालांकि इस समय खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आय बढ़ने के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ सकते हैं।

यदि पहले से कोई निवेश किया हुआ है तो उससे लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। यानी पुराने निवेश के लिए समय अनुकूल हो सकता है। नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं और आय में वृद्धि के संकेत भी बन सकते हैं।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों को इस समय अनावश्यक विवादों या बहसों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। कभी-कभी चर्चा ज्ञानवर्धक भी होती है, लेकिन इस समय जो मतभेद हो सकते हैं वे बेवजह के हो सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं।

इस सप्ताह अधिक मानसितक तनाव होगा। ऐसे में रिश्तों में भी तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना और सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी होगा।

इस सप्ताह परिवार और मित्रों का सहयोग मिलने की संभावना है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उनसे सलाह लेते हैं तो आपको सही दिशा मिल सकती है। आय में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के लोगों के लिए यह समय करियर और आय के मामले में सकारात्मक संकेत दे सकता है। पदोन्नति या आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। यदि काम से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ें तो वे लाभदायक साबित हो सकती हैं।

हालांकि घर-परिवार में कभी-कभी छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं। इसलिए पारिवारिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर होगा।

यदि आप घर, जमीन, वाहन या किसी प्रकार की संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। निवेश के लिहाज से भी यह अवधि अच्छी मानी जा सकती है, चाहे वह रियल एस्टेट, शेयर बाजार या किसी व्यवसाय से जुड़ा निवेश हो।

छात्रों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। यदि कोई परीक्षा या परिणाम आने वाला है तो सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। खासकर नए या जोखिम भरे निवेश करने से फिलहाल बचना बेहतर होगा, क्योंकि उनमें नुकसान की संभावना हो सकती है।

हालांकि जहां से आपकी नियमित आय आती है जैसे नौकरी या पहले से चल रहा व्यवसाय में लाभ मिल सकता है। पुराने स्रोतों से आय बनी रह सकती है।

पारिवारिक जीवन में कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर तनाव या बहस हो सकती है। कई बार बिना किसी खास कारण के भी मन चिड़चिड़ा हो सकता है, इसलिए संयम रखना जरूरी होगा।

छात्रों के लिए यह समय मेहनत का हो सकता है। हो सकता है कि तुरंत बड़े परिणाम न दिखें, लेकिन इस समय की गई मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय उपलब्धियों का संकेत दे सकता है। आपको कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाले हैं।

आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

घर, जमीन, वाहन या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और यदि पहले कोई मतभेद थे तो वे दूर हो सकते हैं।

छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का हो सकता है। आय के मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कुल मिलाकर यह अवधि प्रगति और संतुलन लेकर आ सकती है।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए इस समय यात्राओं के योग बन सकते हैं। विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई या धन से जुड़ी यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। जितनी मेहनत और प्रयास आप करेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी।

हालांकि रिश्तों और दोस्ती के मामलों में थोड़ा सतर्क रहना बेहतर होगा। किसी कारण से मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए परिवार या दोस्तों के साथ लंबी यात्राओं से फिलहाल बचना उचित हो सकता है।

यदि यात्रा किसी काम, पढ़ाई या व्यवसाय के उद्देश्य से हो तो उससे अच्छा लाभ मिल सकता है और नए अवसर भी सामने आ सकते हैं।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए करियर के क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। पदोन्नति, आय में वृद्धि या नौकरी बदलने के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो निवेश या विस्तार की योजना भी बना सकते हैं।

हालांकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए समय पर ध्यान देना जरूरी है।

इसके अलावा कुछ लोग गुप्त रूप से विरोध भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी निजी योजनाएं या महत्वपूर्ण बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें। समझदारी और सतर्कता से काम लेना इस समय फायदेमंद रहेगा।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि के लोगों के लिए यह समय रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का हो सकता है। जो योजनाएं लंबे समय से अटकी हुई थीं, वे अब गति पकड़ सकती हैं।

नए दोस्त और नए संबंध बनने के अवसर मिल सकते हैं। ये रिश्ते आगे चलकर लाभदायक भी साबित हो सकते हैं।

हालांकि सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी होगी। केवल अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है—उन्हें सही दिशा में उपयोग करने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिल सकता है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के लोगों के लिए इस समय यात्राओं के योग बन सकते हैं। खासकर धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं।

हालांकि परिवार के साथ यात्रा करने पर कुछ मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए ऐसे मामलों में सावधानी रखना बेहतर होगा।

आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल दिखाई देता है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं और करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के मन में कभी-कभी अनावश्यक चिंता या डर बना रह सकता है। ऐसा लग सकता है कि कहीं कोई समस्या न आ जाए। इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी रखना बेहतर होगा, क्योंकि छोटी-मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

अच्छी बात यह है कि परिवार का सहयोग और समर्थन मिल सकता है। यदि आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परिवार या भरोसेमंद लोगों की सलाह लेते हैं, तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के लोगों को इस समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। किसी पर जल्दी भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सोच-समझकर ही विश्वास करें।

जायदाद या धन से जुड़े मामलों में विवाद होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए इन विषयों में सावधानी बरतना जरूरी होगा।

हालांकि नौकरी, व्यापार या पेशे से आय मिलती रह सकती है। लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं या धन किसी न किसी रूप में नुकसान में जा सकता है, जैसे चोरी या किसी के द्वारा धोखा दिया जाना।

इसलिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहना और अनावश्यक विवादों से बचने की कोशिश करना इस समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।