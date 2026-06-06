Weekly Horoscope 8 To 14 June 2026 (साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 जून 2026): जून माह का दूसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकती है। देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो सप्ताह के आरंभ में ही शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे गुरु के साथ युति करके गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा बुध मिथुन, सूर्य वृषभ राशि, मंगल मेष राशि में विराजमान रहेंगे। शनि की स्थिति की बात करें, तो मीन राशि, कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही चंद्रमा इस सप्ताह कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में संचरण करने वाले हैं, जिससे वह सूर्य, बुध और मंगल के साथ युति करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार ग्रहों की ऐसी स्थिति होने से 12 राशियों पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

जून के दूसरा सप्ताह बनने वाले राजयोग की बात करें, मंगल रूचक राजयोग, बुध भद्र राजयोग, शुक्र-गुरु गजलक्ष्मी राजयो, गुरु गजलक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा इस सप्ताह केंद्र त्रिकोण राजयोग, विपरीत राजयोग से लेकर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन सभी का असर आपकी भावनाओं, सोच, करियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, व्यापार से लेकर मानसिकता में देखने को मिल सकता है।

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह मान-सम्मान से लेकर प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि बो सकती है। नौकरी में पदोन्नति, आय में वृद्धि और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक वातावरण भी सकारात्मक रहेगा। यदि परिवार में किसी प्रकार का विवाद या मतभेद चल रहा था, तो उसके समाप्त होने की संभावना है। घर, भूमि या वाहन खरीदने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। निवेश के लिए भी समय अनुकूल है। यदि आप शेयर बाजार, संपत्ति या जीवन की सुविधाओं से जुड़ी किसी वस्तु में निवेश करना चाहते हैं, तो लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा, लेकिन मानसिक दृढ़ता बनाए रखना आवश्यक है। यदि वर्तमान चुनौतियां बड़ी लग रही हों, तो धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। करियर और आर्थिक क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार और सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। विवाह, संतान सुख, नई नौकरी या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। यात्राएं भी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। हालांकि मन में चिंता और तनाव बना रह सकता है। परिस्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी, लेकिन अनावश्यक आशंकाएँ मन को विचलित कर सकती हैं। इसलिए वर्तमान की खुशियों का आनंद लेने का प्रयास करें।

करियर को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही वर्तमान में प्रगति धीमी दिखाई दे रही हो, लेकिन भविष्य में आपका प्रभाव और सफलता बढ़ेगी। इस सप्ताह मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, पर उसका उचित परिणाम भी मिलेगा।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों की प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। यह समय उन्नति और प्रगति का है, हालांकि इसके लिए अधिक परिश्रम और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। दबाव और जिम्मेदारिया बढ़ेंगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे।

निवेश के लिए समय अनुकूल है। व्यवसाय, नौकरी या किसी नए कार्य की शुरुआत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। विवाह, प्रेम संबंधों को नया रूप मिलने तथा शुभ समाचार प्राप्त होने के योग हैं।

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। यदि वाहन खरीदने या बेचने का विचार है, तो फिलहाल कुछ समय प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा के इच्छुक लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में यह समय अत्यंत शुभ है। धन लाभ, सम्मान और पदोन्नति के योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलने, प्रमोशन पाने या व्यवसाय में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में है।

पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। विवाह, प्रेम विवाह या नए मित्र बनने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। पेट, कमर और कोलेस्ट्रॉल संबंधी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं।

सप्ताह की शुरुआत में कुछ मानसिक उलझनें रह सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। नई नौकरी या करियर परिवर्तन के प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं। विवाह संबंधी मामलों में भी सकारात्मक प्रगति होगी।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यात्राओं के योग बन रहे हैं और इन यात्राओं से आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। करियर के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी, प्रमोशन और अन्य पेशेवर प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

हालांकि केवल मनोरंजन या आध्यात्मिक शांति के उद्देश्य से की गई यात्राएं अपेक्षित लाभ नहीं देंगी। परिवार के साथ यात्रा के दौरान मतभेद की संभावना भी बन सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं।

यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आर्थिक और करियर की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पेट, पाचन तंत्र, हड्डियों और आँखों से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह सफलता और उपलब्धियों का समय है। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा।

पुरानी बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। यह समय आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं और छोटी यात्राएं भी संभव हैं। अनावश्यक विवादों से दूर रहें तथा अपने व्यवहार और वाणी में संतुलन बनाए रखें। संतान की प्रगति से प्रसन्नता मिलेगी।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए धन, आय और करियर के दृष्टिकोण से समय बेहद अनुकूल है। पदोन्नति, वेतन वृद्धि तथा रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। आर्थिक बाधाएँ धीरे-धीरे समाप्त हो सकती हैं।

हालांकि घरेलू तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ परेशान कर सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से बचना बेहतर रहेगा। यदि यात्रा आवश्यक हो, तो सावधानी बरतें।

सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और करियर पर आपका ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। नई योजनाएं बनाने और भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए समय अनुकूल है।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों को मित्रों और परिचितों के साथ अनावश्यक विवादों से बचना चाहिए। दूसरों के झगड़ों में हस्तक्षेप करने से स्वयं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

स्थान परिवर्तन और यात्राओं के योग बन रहे हैं। नौकरी, व्यवसाय या आर्थिक कारणों से की गई यात्राएँ लाभदायक रहेंगी। करियर में उन्नति, पदोन्नति और नए अवसर मिलने की संभावना है।

सप्ताह की शुरुआत में करियर से जुड़ा कोई अप्रत्याशित झटका मिल सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी या अति आत्मविश्वास में कोई बड़ा निर्णय न लें। समय के साथ परिस्थितियां बेहतर होंगी और करियर फिर सही दिशा में आगे बढ़ेगा।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार और सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। यद्यपि खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आय का प्रवाह बना रहने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा और चिंता की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी।

परिवार का सहयोग प्राप्त होगा और नौकरी, पदोन्नति तथा करियर से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। लंबे समय से अटके हुए कार्यों में गति आएगी और कई बाधाएँ समाप्त हो सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय उन्नति, सफलता और लाभ प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है।

सप्ताह के दौरान धन और करियर से जुड़ा कुछ दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें। अनावश्यक विवादों से दूर रहें तथा अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें। सम्मान, पुरस्कार या आकस्मिक धन लाभ मिलने के भी संकेत हैं। सप्ताह के अंत में छोटी यात्रा का अवसर मिल सकता है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह समय सफलता और प्रगति का संकेत दे रहा है। जिस क्षेत्र में आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, वहाँ अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और कार्यों में सफलता दिलाएगा।

हालाँकि मन में अनावश्यक चिंता और भय बना रह सकता है। सफलता मिलने के बावजूद यदि नकारात्मक विचारों को महत्व देंगे, तो उसका पूर्ण आनंद नहीं ले पाएँगे। इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखना आवश्यक है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा।

करियर में जिस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, उसी पर निरंतर ध्यान बनाए रखें। विवादों से बचें और जिम्मेदारियों में हो रहे परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करें। अपनी योजनाओं और रणनीतियों को सभी के साथ साझा करने से बचें। जीवनसाथी और संतान पक्ष पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतियाँ लेकर आ सकता है। अनावश्यक विवाद, बहस और मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। खर्चों में वृद्धि होने के संकेत हैं, हालांकि आय के स्रोत बने रहने से स्थिति नियंत्रित रहेगी।

इस दौरान लंबी दूरी की यात्राओं से बचना बेहतर होगा। किसी को उधार धन देने या लेने से भी परहेज करें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से परेशानी बढ़ सकती है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें।

सप्ताह की शुरुआत अपेक्षाकृत अच्छी रहेगी। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के संकेत हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें, इससे संबंधों में मधुरता और मजबूती आएगी। करियर और आर्थिक स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रहेगी, हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों को इस सप्ताह अधिक मेहनत और परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन उसके अनुरूप लाभ मिलने की भी पूरी संभावना है। कार्यभार, जिम्मेदारियाँ और तनाव बढ़ सकते हैं, फिर भी आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं और उनसे लाभ मिलने की संभावना भी है। यदि आप सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों में लगे रहेंगे, तो सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तनाव को स्वयं पर हावी न होने दें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। यह समय आपके लिए कई अवसर और लाभ लेकर आ सकता है।

सप्ताह की शुरुआत में मन कुछ अस्थिर रह सकता है और अपने मार्ग को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी वर्तमान कार्य, नौकरी या पढ़ाई में स्थिर बने रहना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। फिलहाल किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी और समय-समय पर धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।