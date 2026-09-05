Weekly Horoscope 7 To 13 September 2026 (साप्ताहिक राशिफल 7-13 सितंबर 2026): वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए अच्छा जा सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो इस सप्ताह बुध ग्रह अपनी उच्च राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही मंगल ग्रह मिथुन राशि , देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि, केतु ग्रह और सूर्य ग्रह सिंह राशि, शुक्र तुला राशि, राहु ग्रह कुंभ राशि में और शनि ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा चंद्र देव कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह गजकेसरी, शशि आदित्य, भद्र राजयोग, मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस सप्ताह कई राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलने के साथ-साथ धन लाभ हो सकता है। मान-सम्मान में भी वृद्धि होने के योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह 12 राशियों के जातकों के जीवन में प्रभाव देखने को मिलने वाला है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह कई राशियों के लिए खास हो सकता है। ये विश्लेषम चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय फिजूल के तनाव और व्यर्थ की चिंता का हो सकता है। मन में यह भावना बनी रह सकती है कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा और कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे। यह चिंता आपको अपने काम पर सही से फोकस करने से रोक सकती है। पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि परिवार में कोई समस्या, मतभेद या अलगाव जैसी स्थिति थी तो वह खत्म होती हुई नजर आती है। परिवार में प्रेम बढ़ेगा और ठहराव की स्थिति बनेगी।

आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी रहेगी और करियर के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। व्यापारिक और अन्य जातकों के लिए गुप्त शत्रुओं का भय रह सकता है। धन और मन दोनों का ख्याल रखें। सोच-समझकर यात्रा करें और फिजूल की यात्रा से बचें। दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने से बचें। जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृष राशि के जातकों के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। श्रम अधिक होगा और तनाव, दबाव तथा मानसिक परेशानी भी रह सकती है, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे, बदले में उतना ही लाभ मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य कहीं न कहीं परेशान कर सकता है। सलाह लेकर काम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अपने लोगों, जैसे पत्नी, पति, बच्चों या माता-पिता से सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा।

पंचम भाव में उच्च राशि के बुध ग्रह का गोचर विद्यार्थी वर्ग को विशेष सफलता देगा। संतान की तरफ से खुशियां और शुभ समाचार प्राप्त होगा। नवविवाहित जातकों को इच्छित संतान की प्राप्ति के योग हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं, हालांकि दौड़-धूप अधिक रहेगी। नए भवन, भूमि या वाहन की प्राप्ति के योग हैं। घर पर शुभ या धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। तीर्थ यात्रा भी संभव है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और उन्नति लेकर आएगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह चतुर्थ भाव में भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में शुभचिंतक मदद करेंगे, जिससे लक्ष्य हासिल करने में सरलता रहेगी और गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा।

यदि कोई रुकावट चल रही थी या कोई काम नहीं हो रहा था तो रुकावटें और अड़चनें खत्म होंगी। यात्राओं का भी यह समय है। यात्राएं सुखद रहेंगी और जिन उद्देश्यों के लिए यात्रा करेंगे, उनमें लाभ मिलेगा। करियर, नौकरी, व्यवसाय या धन के दृष्टिकोण से यात्रा लाभकारी रहेगी। संतान पक्ष, विद्या, व्यापार और राजकीय कार्यों में बुध ग्रह शुभ परिणाम देंगे। परिवार से सलाह लेकर काम करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य में रुकावट और देरी के योग हैं। काम रुक-रुक कर या अटक-अटक कर आगे बढ़ सकता है, लेकिन रुकावट के बावजूद आपका काम अच्छा होगा। सफलता और उन्नति का समय है। तृतीय यानी पराक्रम भाव पर बुध ग्रह का प्रवेश होने से पराक्रम में वृद्धि होगी। काफी समय से रुकी हुई योजना में गति आने वाली है। परिवारजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी-पेशा जातकों को अपने काम को कल पर टालने से बचना होगा, ताकि उच्च अधिकारियों के गुस्से का शिकार न होना पड़े। विद्यार्थी वर्ग को विद्या में सफलता के योग हैं।

यात्रा सुखद एवं लाभकारी सिद्ध होगी। धन लाभ के प्रबल योग दिखाई देते हैं और काफी समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मतभेद के योग भी नजर आते हैं। प्रेम प्रसंग में ब्रेकअप या मतभेद की स्थिति बन सकती है। नौकरी, व्यवसाय, इंक्रीमेंट, अप्रेजल और उन्नति के योग हैं।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से समय मजबूत रहेगा। धन भाव पर उच्च राशि के बुध ग्रह का प्रवेश होने से जो काम धन के कारण रुके हुए थे, वे बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी-पेशा जातकों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने के योग हैं और व्यवसाय में उन्नति तथा तरक्की के योग दिखाई देते हैं। यात्राओं के योग हैं और यात्राएं सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के लिए यात्रा करेंगे, उनमें लाभ मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय और प्रोफेशन के लिहाज से यह अच्छा और पॉजिटिव समय है।

पारिवारिक दृष्टिकोण से वाद-विवाद के योग रह सकते हैं और पारिवारिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ रह सकती है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। जमीन-जायदाद से संबंधित मामले में सावधानी रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पहले से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या खत्म होने के योग हैं। मांगलिक कार्य, नए रिश्ते, नए लोगों से मिलने और नया प्रेम प्रसंग बनने के योग हैं। परिवार के साथ यात्रा करने से बचें।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप यह सप्ताह बेहद खास और सफलताओं से भरा हुआ रहेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। करियर और बिजनेस से जुड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा अवसर और नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन या नई जगह पर बड़ा ऑफर मिल सकता है। विदेश से जुड़े व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग हैं।

कामकाजी महिलाओं को भी अपने काम का विशेष लाभ होगा। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सफलता से खुशी का माहौल बनेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है। भूमि या सरकार से जुड़े कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छी खबर मिल सकती है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आय भी अच्छी रहेगी। निवेश पर विशेष ध्यान दें और रिस्की निवेश से सावधानी रखें।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभ और मान-सम्मान से भरा रहेगा। शुक्राचार्य जी आपकी राशि में मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। कारोबार या कार्यक्षेत्र में जो नुकसान काफी समय से हो रहे थे, उन पर अंकुश लगेगा। कार्यस्थल पर मान-सम्मान की वृद्धि होगी और इच्छित लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग को विद्या में इच्छित सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान में उच्च राशि के हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जो मंगलकारी है। शत्रु स्थान पर शनि ग्रह का गोचर शत्रुओं पर विजय दिलाता है और गुप्त शत्रुओं से रक्षा करता है।

व्यापारिक कार्य को लेकर लंबी यात्रा हो सकती है और यात्रा में इच्छित सफलता मिलेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे भविष्य की योजना में लाभ मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी और वाहन से संबंधित लाभ के योग हैं। उन्नति के अवसर मिलेंगे। मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों का साथ और सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय लाभ और उन्नति से भरा हुआ होगा। आप जो भी काम करेंगे, उसमें लाभ मिलने के योग हैं। यह आगे बढ़ने और लंबे समय से रुकी हुई चीजों को पूरा करने का समय है। हालांकि पारिवारिक मामलों में चिंताएं बढ़ सकती हैं। किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। भूमि और भवन संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए विवादों से बचें और आपसी सहमति से मामलों को निपटाने का प्रयास करें।

नौकरी-पेशा जातकों को अतिरिक्त कार्यभार का सामना करना पड़ सकता है। संतान पक्ष से संबंधित चिंता दूर होगी। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं है। उदर संबंधी विकार उत्पन्न हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक रूप से तनाव और स्वास्थ्य को लेकर डर बना रह सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से बड़ी परेशानी नजर नहीं आती। नौकरी, इंक्रीमेंट, अप्रेजल और प्रमोशन के योग हैं। मसूर की दाल और गुड़ का दान करने से सप्ताह शुभ रहने की बात कही गई है।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए अपने सोचे हुए कार्य पूरे करने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। यश प्राप्ति और मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। लाभ स्थान पर शुक्राचार्य का गोचर और राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में होना विदेश से संबंधित कार्य करने वाले जातकों के लिए विशेष लाभ के योग बना रहा है। जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनका सपना पूरा हो सकता है। तीर्थ यात्रा या किसी विशेष कार्य को लेकर यात्रा हो सकती है और यात्रा सफलतापूर्वक रहेगी।

सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और धन प्रबंधन में विशेष सफलता मिलेगी। कर्ज से परेशान लोगों की कर्ज संबंधी चिंताएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबार थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन लाभ जरूर होगा। बाजार में फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। संतान संबंधी खुशखबरी मिल सकती है और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। मन में फिजूल का डर बना रह सकता है कि कहीं ऐसा न हो जाए या वैसा न हो जाए। इस डर से बाहर निकलना है। अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और पॉजिटिव रहिए।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आत्मविश्वास और ऊर्जा देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान की वृद्धि होगी और आपके कार्य की सराहना की जाएगी। वरिष्ठ लोग आपकी योजनाओं में पूरा साथ देंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से या सत्ता अथवा सरकार से संबंधित लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े मामलों में विशेष सफलता के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी में विशेष तौर पर लाभ मिलेगा और प्रॉपर्टी में निवेश करने का समय अच्छा दिखाई देता है। भवन, भूमि, गाड़ी और वाहन से संबंधित लाभ के योग हैं।

परिवार के सदस्य आपका पूरा साथ देंगे और परिवार में खुशी के पल बिता पाएंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। दूसरी ओर मन में तनाव और डर बना रह सकता है। व्यर्थ के मतभेद, आर्गुमेंट्स और वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए अपना ध्यान करियर पर लगाएं और अपने लक्ष्य पर फोकस करें।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए सफलताओं से भरा हुआ समय रहेगा। बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने वाला समय है। चीजें अच्छी होंगी और समस्याएं समाप्त होंगी। नवम स्थान यानी धर्म स्थान पर शुक्र ग्रह का प्रवेश होना शुभ है। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा और धर्म कार्य पर खर्च होगा, जिससे मान-सम्मान और समाज में रुतबा बढ़ेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में मिली जिम्मेदारी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सीनियर और जूनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे। परिवार के साथ खुशी के पल बिता पाएंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने से भाग्य की वृद्धि हो सकती है।

भूमि और भवन से संबंधित कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में मनचाही सफलता और शुभ लाभ के समाचार मिल सकते हैं। घर पर धार्मिक और शुभ कार्य संपन्न होंगे। प्रेम संबंधों में इच्छित सफलता के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और संतान की तरफ से खुशियां मिलेंगी। भवन, भूमि, गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों का साथ और सहयोग मिलेगा। अपने काम और कर्म के प्रति ध्यान लगाएं।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए शुभ समाचार, मांगलिक समाचार, मांगलिक कार्य और मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। यह बहुत अच्छा और पॉजिटिव समय है। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य के लिए विशेष लाभकारी है। विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए पंचम भाव का बृहस्पति विद्या में इच्छित सफलता के योग बनाता है। अष्टम भाव पर शुक्र ग्रह का गोचर होने से वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति रह सकती है और जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आपस में प्रेमपूर्वक रहें और प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और आर्थिक लाभ की पूरी संभावना है।

वाहन या भवन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। इच्छित नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इच्छित जॉब मिल सकती है। नौकरी-पेशा जातकों के आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग हैं। पारिवारिक वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन मतभेद बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। संपत्ति या पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं। विवाह और नौकरी को लेकर शुभ समाचार मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।