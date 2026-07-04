Weekly Horoscope 6 To 12 July 2026 (साप्ताहिक राशिफल 6 से 12 जुलाई 2026): जुलाई माह का ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकती है, तो कुछ राशि के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। सप्ताह के आरंभ में ही सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश जाएंगे। इसके साथ ही 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर सूर्य विराजमान है। ऐसे में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 7 जुलाई को वरुण वक्री होंगे और सप्ताह के अंत में अरुण ग्रह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस सप्ताह में अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मंगल वृषभ, गुरु कर्क, सिंह राशि में शुक्र और केतु रहेंगे। इसके अलावा राहु कुंभ, शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में अच्छा फल देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…
इस सप्ताह का राशिफल अधिकांश राशियों के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। विशेष रूप से करियर, आर्थिक उन्नति और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों को धन, आय और करियर में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कई राशियों के लिए प्रमोशन, नई नौकरी, व्यवसाय में विस्तार और पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। वहीं वृषभ, तुला और मिथुन राशि वालों के लिए नए मित्र बनने, प्रेम संबंध मजबूत होने तथा विवाह के योग भी दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि सप्ताह पूरी तरह चुनौतियों से मुक्त नहीं रहेगा। मेष, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को पारिवारिक मतभेद, मानसिक तनाव या शत्रुता जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क और कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि धनु और मीन राशि वालों को बढ़ते हुए खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि के लोगों को गोपनीय जानकारी, डिजिटल सुरक्षा और विश्वासघात जैसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए।
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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।