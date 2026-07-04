Weekly Horoscope 6 To 12 July 2026 (साप्ताहिक राशिफल 6 से 12 जुलाई 2026): जुलाई माह का ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकती है, तो कुछ राशि के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। सप्ताह के आरंभ में ही सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश जाएंगे। इसके साथ ही 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर सूर्य विराजमान है। ऐसे में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा 7 जुलाई को वरुण वक्री होंगे और सप्ताह के अंत में अरुण ग्रह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस सप्ताह में अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मंगल वृषभ, गुरु कर्क, सिंह राशि में शुक्र और केतु रहेंगे। इसके अलावा राहु कुंभ, शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में अच्छा फल देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

इस सप्ताह का राशिफल अधिकांश राशियों के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। विशेष रूप से करियर, आर्थिक उन्नति और लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों को धन, आय और करियर में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कई राशियों के लिए प्रमोशन, नई नौकरी, व्यवसाय में विस्तार और पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। वहीं वृषभ, तुला और मिथुन राशि वालों के लिए नए मित्र बनने, प्रेम संबंध मजबूत होने तथा विवाह के योग भी दिखाई दे रहे हैं।

हालांकि सप्ताह पूरी तरह चुनौतियों से मुक्त नहीं रहेगा। मेष, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को पारिवारिक मतभेद, मानसिक तनाव या शत्रुता जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क और कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि धनु और मीन राशि वालों को बढ़ते हुए खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि के लोगों को गोपनीय जानकारी, डिजिटल सुरक्षा और विश्वासघात जैसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए।

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साप्ताहिक राशिफल — सभी 12 राशियां ज्योतिषाचार्य केपी शुक्ल की सलाह अनुसार कुल राशियां 12 ज्योतिषाचार्य केपी शुक्ल तत्व समूह 4 प्रकार साप्ताहिक सभी अग्नि तत्व भूमि तत्व वायु तत्व जल तत्व मेष राशि रुझान: मिश्रित प्रभाव, अध्यात्म की ओर झुकाव, धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी संभव सावधानी: कुछ लोगों से मतभेद/शत्रुता संभव, संयम बनाए रखें आर्थिक: थोड़ा चुनौतीपूर्ण, खर्च बढ़ेंगे — शेयर मार्केट/भूमि में निवेश से लाभ संभव संदेश: सप्ताह के अंत में पारिवारिक/सामाजिक विवाद संभव, धैर्य से संभालें वृषभ राशि करियर: सफलता और प्रगति का संकेत, लक्ष्य प्राप्ति व रुके काम पूरे होने के योग परिवार: जीवन संतोषजनक, सहयोग मिलेगा — विवाह योग्य के लिए विवाह तय होने की संभावना, संतान प्राप्ति के शुभ संकेत मानसिक: नकारात्मक विचारों से बचें, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं संदेश: कुल मिलाकर उन्नति और सफलता प्रदान करने वाला सप्ताह मिथुन राशि सामाजिक: नए संबंधों व नई शुरुआत का संकेत, नए मित्र और सामाजिक दायरा बढ़ेगा, प्रेम/विवाह योग शुभ पारिवारिक: परिवार/जीवनसाथी से मतभेद संभव, पर बाहरी लोगों से संबंध बेहतर रहेंगे करियर/आर्थिक: भय/असुरक्षा की भावना संभव पर वास्तव में सप्ताह मजबूत — नई नौकरी, प्रमोशन, वेतन वृद्धि; निवेश (शेयर, म्युचुअल फंड, भूमि, सोना) व नया व्यवसाय अनुकूल संदेश: घरेलू विवाद व मानसिक तनाव से बचें कर्क राशि यात्रा: प्रबल योग — नौकरी/व्यवसाय/शिक्षा हेतु यात्रा से सफलता, सम्मान, लाभ; कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी स्वास्थ्य: विशेष ध्यान दें, यात्रा के दौरान छोटी-मोटी परेशानी संभव — दवाइयां/प्राथमिक उपचार पहले से रखें आर्थिक: अत्यंत शुभ, धन-आय के अच्छे अवसर, मेहनत रंग लाएगी संदेश: केवल मनोरंजन यात्रा हो तो सोच-समझकर निर्णय लें सिंह राशि करियर/आर्थिक: मिश्रित परिणाम — आर्थिक उन्नति व करियर सफलता के प्रबल योग, प्रमोशन/वेतन वृद्धि, अटके काम/डील में सफलता सावधानी: विश्वासघात की आशंका, निजी बातें सार्वजनिक होने या गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा — दस्तावेज, कीमती वस्तुएं, OTP-पासवर्ड की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें संदेश: आत्मविश्वास के साथ कार्य करें, अनावश्यक विवादों से दूर रहें कन्या राशि करियर: सफलता, उन्नति, नए अवसर — रुके हुए काम पूरे होने की संभावना, अधिक मेहनत बड़ी सफलता देगी मानसिक: चिंता, तनाव, बेचैनी बनी रह सकती है — सकारात्मक सोच बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक: सप्ताह अच्छा, आय के नए स्रोत विकसित होंगे, नौकरी-व्यवसाय दोनों में प्रगति संदेश: पारिवारिक जीवन मिश्रित — कुछ रिश्तों में मधुरता, कुछ में तनाव; धैर्य व समझदारी से व्यवहार करें तुला राशि सहयोग: मित्रों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों का पूरा सहयोग — लंबित समस्याओं का समाधान मिलेगा, संतोष व आत्मविश्वास बढ़ेगा रिश्ते: नए मित्र बनेंगे, प्रेम संबंध के योग — भविष्य में विवाह तक पहुंच सकता है, अविवाहितों के लिए शुभ समय यात्रा: स्थान परिवर्तन व यात्रा के प्रबल योग — नौकरी/व्यवसाय/शिक्षा हेतु यात्रा लाभदायक, मानसिक शांति के लिए यात्रा भी सकारात्मक संदेश: उन्नति, नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लाने वाला सप्ताह वृश्चिक राशि करियर/आर्थिक: अत्यंत लाभकारी — नई नौकरी, प्रमोशन, वेतन वृद्धि या व्यवसाय विस्तार के अच्छे अवसर, रुका काम पूरा होने के योग पारिवारिक: मतभेद, वाद-विवाद या तनाव संभव — छोटी बातों को बड़ा न बनाएं, धैर्य व संयम रखें मानसिक: तनाव बना रह सकता है, भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें, परिवार से संवाद बनाए रखें संदेश: मेहनत और सकारात्मक सोच अपेक्षित सफलता दिलाएगी धनु राशि करियर: सफलता, उन्नति, नए अवसर — करियर आगे बढ़ेगा, रुके काम पूरे होंगे, आय के स्रोत मजबूत होंगे आर्थिक: आय बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं — बजट पर विशेष ध्यान दें, अनावश्यक खर्चों से बचें सामाजिक: नए मित्र व नए रिश्तों की शुरुआत — प्रेम संबंध और मजबूत होगा, विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह तय होने के शुभ संकेत संदेश: खर्च नियंत्रण से आर्थिक संतुलन बना रहेगा मकर राशि आर्थिक: लाभदायक — धन, आय व आर्थिक स्थिति में सुधार के योग, निवेश/कार्य से लाभ की संभावना पारिवारिक: कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं — किसी सदस्य से मतभेद या विचारों का टकराव, शत्रुओं/विरोधियों को लेकर चिंता संभव संदेश: महत्वपूर्ण निर्णय अकेले न लें — अनुभवी व विश्वसनीय लोगों की सलाह लें, बड़ा निवेश/नौकरी परिवर्तन/व्यवसाय निर्णय सोच-समझकर लें कुंभ राशि करियर/आर्थिक: पद, प्रतिष्ठा व आर्थिक उन्नति का संकेत — प्रमोशन, वेतन वृद्धि, नई जिम्मेदारियां; व्यापारियों को लाभ व विस्तार के अवसर, धन-संपत्ति-सम्मान में वृद्धि स्वास्थ्य: सावधानी जरूरी — छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें, समय पर उपचार लें, खान-पान व दिनचर्या पर ध्यान दें संदेश: परिवार का सहयोग मिलेगा, महत्वपूर्ण निर्णय में सलाह लाभकारी रहेगी मीन राशि आर्थिक: मिश्रित पर सकारात्मक — आय में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत, पर अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं मानसिक: कुछ चिंता/तनाव संभव, पर अधिकांश वास्तविकता से अधिक मन की कल्पना — सकारात्मक सोच रखें परिवार/यात्रा: पारिवारिक जीवन सुखद, पूरा सहयोग मिलेगा — स्थान परिवर्तन व यात्रा के योग, कार्य/व्यवसाय/शिक्षा/करियर हेतु यात्रा लाभदायक संदेश: रुके काम पूरे होंगे, खर्च व मानसिक तनाव नियंत्रित रखें तो सप्ताह लाभदायक सिद्ध होगा स्रोत: ज्योतिषाचार्य केपी शुक्ल Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।