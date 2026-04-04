Weekly Horoscope 6 To 12 April 2026 (साप्ताहिक राशिफल 6 से 12 अप्रैल 2026): वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ये सप्ताह 12 राशियों के जीवन में कई नए बदलाव लेकर आ सकता है। इस सप्ताह ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति की बात करें, तो ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि में शनि के साथ विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही कुंभ में राहु और बुध की युति होगी। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे मंगल आदित्य और त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार ये सप्ताह कुछ राशि के जातकों को बंपर लाभ दिला सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध के अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश किया है। लेकिन मीन राशि के स्वामी गुरु मिथुन राशि में विराजमान है, जो बुध की राशि है। ऐसे में दोनों ग्रहों के संयोग से नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति, सिंह राशि में केतु विराजमान रहेंगे। ऐसे में मेष, जिन्हें नए रिश्ते और आय में वृद्धि का लाभ मिल सकता है। वृषभ को मिला-जुला परिणाम मिलेगा, जबकि मिथुन को चिंता से बचना होगा। कर्क को यात्रा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। सिंह के लिए सफलता के योग हैं, कन्या को अटके हुए काम पूरे होंगे, तुला को स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, वृश्चिक को रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकता है, धनु को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी, मकर को धैर्य रखना होगा, कुंभ को खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और मीन के लिए यह सप्ताह प्रगतिशील रहेगा।



मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बीता सकते है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। वैवाहिक जीव अच्छा जा सकता है। एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। विवाह के लिए सोच रहे जातकों को अच्छा पार्टनर मिल सकता है। आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि लाभकारी हो सकती है। प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। इससे आपको लाभ मिल सकता है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला-जुला असर दिखाने वाला है। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आ सकता है। ऐसे में रुका धन वापस मिलने से लेकर कर्ज से निजात मिल सकती है। करियर में भी उन्नति के योग नजर आ रहे हैं। हालांकि मानसिक तनाव का सामना कर सकते है। अनावश्यक विवाद और तकरार की स्थिति बन सकती है, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय ऐसा है जिसमें बिना वजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं, जबकि वास्तविकता में परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। आर्थिक लाभ, प्रमोशन और उन्नति के अच्छे योग हैं। रिश्तों में सुधार होगा और पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। इसलिए बेवजह की चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यात्रा के संकेत हैं, खासकर परिवार या दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी समस्याएं भी बड़ी बन सकती हैं। आर्थिक और करियर के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही शुभ और फलदायी है। करियर में तरक्की, आय में वृद्धि और सफलता के योग बन रहे हैं। यदि आप घर, जमीन या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। विवाह या नए रिश्तों के बनने की संभावना भी है। लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे हो सकते हैं।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय उन्नति और लाभ का है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब पूरे होंगे। यात्राएं सफल रहेंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुरुआत में थोड़ी निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, हालांकि तनाव और भ्रम बना रह सकता है।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटी-सी परेशानी को भी नजरअंदाज न करें। आर्थिक रूप से समय अच्छा है और संपत्ति से लाभ के योग हैं, लेकिन बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा और पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विवाद और मतभेद बढ़ सकते हैं, जिससे संबंधों में दूरी आ सकती है। हालांकि कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान मिलने के योग हैं। नए लोगों से सहयोग मिलेगा, भले ही पुराने संबंध कमजोर पड़ जाएं।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए पैसों के मामले में सावधानी बरतना जरूरी है। चोरी या ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से सतर्क रहें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपनों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक है, हालांकि कुछ भागदौड़ और तनाव बना रह सकता है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन कुछ कार्यों में देरी हो सकती है। इसलिए धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी है।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए आय के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। इस समय जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा। परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही शुभ और प्रगति देने वाला है। करियर में उन्नति, आय में वृद्धि और सम्मान बढ़ने के योग हैं। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं और लंबे समय से रुकी हुई चीजें पूरी होंगी। इस अवधि में आप खूब सफलता पा सकते हैं।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।