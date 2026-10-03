Weekly Horoscope 5 To 11 October 2026(साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2026:अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो तुला राशि में बुध और शुक्र, कर्क राशि में गुरु और मंगल, कुंभ राशि में राहु, सिंह राशि में केतु, मीन राशि में वक्री शनि, कन्या राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे। ऐसे में कई शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं मेष , वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि साप्ताहिक राशिफल..

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो हंस राजयोग, नीचभंग राजयोग, लक्ष्मी नारायण, गजकेसरी, महालक्ष्मी से लेकर कलात्मक राजयोग का निर्माण हो रहा है।

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ हो सकता है। कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लंबे समय से रुका काम पूरा हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में भी सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि, बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क रहें। वैवाहिक जीवन अच्छा जा सकता है। स्वास्थ्य की बात करें, तो थकान, बेचैनी, तनाव आदि हो सकता है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह खास हो सकता है। करियर के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके काम की तारीफ हो सकती है। व्यापारियों के लिए ये सप्ताह मुनाफा दिलाने वाला है। इस सप्ताह कोई डील फाइनल हो सकती है। पुराने संपर्कों से भी आपको लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है। हालांकि, किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल न करें। हर किसी पर भरोसा करने से बचें।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर के क्षेत्र में आपके नए संपर्क बन सकते हैं। आपको नए अवसर के अलावा पदोन्नति, धन लाभ भी हो सकता है। करियर में अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में काफी लाभ मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। दांपत्य जीवन की बात करें, तो शांति, सुकून रहेगा। लेकिन पुरानी बातों को दोबारा उठाने से बचना चाहिए।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए करियर के हिसाब से ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। आप अपने करियर में उछाल लाने के लिए कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको लाभ सकता है। व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो कुछ बदलाव या फिर रणनीतियां बना सकते हैं, जिससे आपको काफी मुनाफा हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अचानक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपको कई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। लंबे समय से बेवजह खर्च की परेशानी से निजात मिल सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत में आर्थिक दबाव महसूस कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इसलिए संयम और धैर्य के साथ हर एक बात को हल करने की कोशिश करें। स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहें।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। लंबे समय से रुका काम एक बार फिर से आरंभ हो सकता है। नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं, तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। अनावश्यक खर्चों पर विराम लग सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीतेगा।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

शुक्र का वक्री होना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके संचार कौशल में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आप अपनी बात को मजबूती के साथ प्रस्तुत कर पाने में सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह पुराने रिश्तों या फिर अटके हुए मामलों में गति मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। हालांकि, पेट, कमर, रीढ़ से जुड़ी समस्याओं से दो-चार होना पड़ सकता है।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। पर्दे के पीछे आपके द्वारा की जा रही मेहनत का अब फल मिल सकता है। आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं। सरकारी कामों से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है। ट्रैवल, फूड इंडस्ट्री आदि क्षेत्रों से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी खास व्यक्ति से संपर्क हो सकता है। व्यापारियों की बात करें, तो नया काम शुरू करने के लिए ये समय अच्छा हो सकता है।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा धैर्य, संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। इस सप्ताह आपके काम से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन उनके अधीन होकर काम करना पड़ सकता है। कारोबार की बात करें, तो नए क्लाइंट मिल सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि इससे आपको आने वाले समय में अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापारियों की बात करें, तो कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आपके काम में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आय के स्त्रोत बढ़ सकते हैं। लेकिन खर्च अधिक रहेंगे। रिश्तों के लिहाज से ये सप्ताह ठीक रहेगा।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। नए विचारों और फैसलों के साथ इस सप्ताह का आरंभ हो सकता है। आप अपने भविष्य के लिए कोई नया फैसला कर सकते हैं। काम में स्थिरता बनी रहेगी। नौकरीपेशा जातकों को नए प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आप टीमवर्क के साथ अच्छे से पूरा कर पाने में सफल भी हो सकते हैं। सरकारी विभाग से जुड़े जातकों को भी लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर के मामले में काफी अच्छा जा सकता है। धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कार्यस्थल में आपकी कई जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। हालांकि स्थिति आपके कंट्रोल में रह सकती है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। इसके साथ ही नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।