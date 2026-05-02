Weekly Horoscope 4 To 10 May 2026 (साप्ताहिक राशिफल 4 से 10 मई 2026): मई माह का ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। मेष राशि में बुध और सूर्य की युति बन रही है, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। वहीं शुक्र वृष राशि में स्थित होकर मालव्य योग और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ ही शनि और मंगल मीन राशि में प्रभाव डाल रहे हैं, जबकि राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान हैं। इस दौरान चंद्रमा भी सप्ताह भर में अपना गोचर करते हुए वृश्चिक, धनु और मकर राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे अलग-अलग राशियों पर समय-समय पर प्रभाव पड़ता रहेगा। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस सप्ताह हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के लिए यह समय नए लोगों से जुड़ने, दोस्ती बढ़ाने और रिश्तों को मजबूत करने का है। प्रेम संबंधों की शुरुआत के संकेत मिलते हैं और जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल दिखाई देता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, इसलिए उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें। नौकरीपेशा जातकों को सकोई शुभ समाचार मिल सकता है। ये गुड न्यूज प्रमोशन, इंक्रीमेंट,वेतन वृद्धि से संबंधित हो सकता है। इस सप्ताह स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि के लिए यह समय सफलता का संकेत देता है, हालांकि सफलता का स्वरूप व्यक्ति के लक्ष्य पर निर्भर करेगा। चाहे वह परीक्षा में अच्छे अंक हों, नौकरी मिलना, प्रमोशन या विदेश जाने का अवसर। कुल मिलाकर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बेकार की चिंताओं में न उलझें, क्योंकि इससे सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ेगा और कोई लाभ नहीं होगा। परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा, जो आपके कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले सलाह लेना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि सही मार्गदर्शन से आप कम समय में बेहतर परिणाम पा सकते हैं।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

इस अवधि में आपके पार्टनर के साथ मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है। यह पार्टनर आपका जीवनसाथी, बिजनेस पार्टनर या कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है, इसलिए रिश्तों को संभालकर रखना जरूरी है। छोटी बातों को बढ़ाने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लें। खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आमदनी से ज्यादा खर्च होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए फिजूल खर्च से बचें और जरूरत पड़ने पर ही सोच-समझकर पैसा लगाएं। किसी को उधार देने या जोखिम भरे निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा। हालांकि परिवार के अन्य सदस्यों जैसे माता-पिता और भाई-बहनों का साथ आपको मिलेगा।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के लिए यह समय यात्राओं और नए अवसरों का है। जो भी यात्रा आप करेंगे, वह आपके उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होगी। चाहे वह पढ़ाई, नौकरी या निजी कारणों से हो। नए लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रेम संबंधों या रिश्तों में भी प्रगति के संकेत हैं। छात्रों के लिए यह समय खासतौर पर लाभकारी है, क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता और याददाश्त दोनों मजबूत रहेंगी।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों को इस समय थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। खर्चे बढ़ सकते हैं और गलत निवेश से नुकसान हो सकता है, इसलिए जोखिम उठाने से बचें। कामों में देरी और रुकावटें आ सकती हैं, जिससे थोड़ी निराशा हो सकती है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और जल्दबाजी से बचना जरूरी है। सलाह लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। चाहे वह परिवार, दोस्तों या किसी अनुभवी व्यक्ति से हो। सही दिशा में मार्गदर्शन मिलने से आप इस चुनौतीपूर्ण समय को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि के लिए यह समय प्रगति और लाभ का है। आय में वृद्धि, प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय उसके लिए भी अनुकूल है। रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार का सहयोग मिलेगा। हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के लिए यह समय सफलता और उपलब्धियों का संकेत देता है। आपकी मेहनत के अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे और कई पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। हालांकि बाहरी लोगों के साथ विवाद या मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें। लंबी दूरी की यात्रा से बचना बेहतर रहेगा और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए यह समय आर्थिक रूप से मजबूत रहने वाला है। आय और धन में वृद्धि के संकेत हैं, यहां तक कि पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। पहले हुए नुकसान की भरपाई होने की संभावना है। हालांकि मन में थोड़ा तनाव बना रह सकता है और खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों को नियंत्रित रखना जरूरी होगा। यदि आप समझदारी से चलेंगे, तो बचत भी कर पाएंगे।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह समय खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह शुभ समाचार परिवार, करियर, व्यवसाय या पढ़ाई से जुड़ा हो सकता है, जैसे परीक्षा में सफलता या कोई सकारात्मक परिणाम। पहले हुए नुकसान भी अब कम होते नजर आएंगे। स्थान परिवर्तन और यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। यह समय मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के लिए यह समय संपत्ति, जमीन, घर या वाहन से लाभ देने वाला है। पहले किए गए निवेश से भी फायदा मिलने की संभावना है। नौकरी में उन्नति, इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय प्रगति और स्थिरता का है। हालांकि लंबी यात्राओं से थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए उनसे बचना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय शुभ घटनाओं से भरा हो सकता है। विवाह के योग बन सकते हैं, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है और संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आर्थिक रूप से भी यह समय मजबूत रहेगा और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। जितनी मेहनत और सीखने की इच्छा रखेंगे, उतना ही फायदा होगा।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के लिए यह समय सफलता का संकेत देता है। करियर, पढ़ाई और धन के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। सही देखभाल और समय पर उपचार से स्थिति संभाली जा सकती है। नए रिश्ते बनने के योग हैं, प्रेम संबंध या विवाह की संभावना भी बन सकती है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।