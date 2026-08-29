weekly horoscope 31 August To 6 September 2026 (साप्ताहिक राशिफल 31 अगस्त से 6 सितंबर 2026): अगस्त और सितंबर से मिलकर ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास हो सकता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 2 सितंबर को शुक्र ग्रहण अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर वह पंचमहापुरुष राजयोगों में से मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो सूर्य अपनी उच्च राशि सिंह में केतु और बुध के साथ विराजमान रहेंगे और मिथुन राशि में मंगल, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में होंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में इस सप्ताह वह मीष, मेष, वृषभ राशि में संचार करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, ग्रहों की ऐसी स्थिति होने के कारण ये सप्ताह सभी जातकों के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के योग लेकर आ सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का पहला सप्ताह यश, मान-सम्मान और उन्नति की दृष्टि से सकारात्मक रहेगा। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी बदलने या नई नौकरी मिलने के योग हैं। व्यापार अच्छा चलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आय के साधन बढ़ सकते हैं और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। भवन, भूमि, गाड़ी या वाहन की खरीद-फरोख्त तथा निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और पुराने मतभेद या आर्गुमेंट्स खत्म हो सकते हैं। सप्तम भाव में शुक्र के प्रभाव से व्यापार और वैवाहिक सुख में लाभ होगा।

वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और अविवाहित जातकों के विवाह के योग बनेंगे। लगभग एक महीने की अवधि में विवाह या रिश्ते से संबंधित कार्य आगे बढ़ सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग हैं। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए सप्ताह शुभ और अनुकूल रहेगा।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल

वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ समाचार मिलने के योग हैं। नौकरी, परीक्षा, संतान या किसी अन्य महत्वपूर्ण समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यात्राओं के योग हैं और जिस उद्देश्य से यात्रा करेंगे, उसमें लाभ मिलने की संभावना रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय लाभकारी रह सकता है। हालांकि विलासितापूर्ण वस्तुओं और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा।

जमीन या पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में परेशानी बढ़ सकती है। शत्रु और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। व्यापार में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और यश में वृद्धि के योग हैं। उन्नति का समय है और जितनी मेहनत तथा परिश्रम करेंगे, उससे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि इस दौरान काम का दबाव, तनाव और वर्किंग लोड अधिक महसूस हो सकता है। शुक्र के पंचम भाव में प्रवेश से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और संतान सुख की दृष्टि से समय शुभ रहेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा और आय के स्रोत बढ़ सकते हैं।

लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है तथा नौकरी की तलाश या नौकरी बदलने वालों को अवसर मिल सकते हैं। शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में पक्ष में निर्णय की संभावना है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। धन, पैसों, इनकम और आय में लाभ के योग हैं। चतुर्थ भाव में स्वराशि का शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहा है, जिससे सुख-सुविधाओं और सफलता के अवसर बढ़ सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है और किसी प्रोजेक्ट या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बड़ा निवेश करने पर मनचाही सफलता मिलने के योग हैं।

उच्च अधिकारियों या प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे और मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना रहेगी। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में नया प्रयोग कर रहे हैं तो सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के योग हैं और पहले से चल रही बीमारी या शिकायत बिगड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। नए दोस्त, नए रिश्ते और प्रेम प्रसंग के योग भी हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

सिंह राशि के जातकों के लिए यात्राओं के योग हैं और जिन उद्देश्यों से यात्रा करेंगे, उनमें लाभ मिलने की संभावना है। पढ़ाई-लिखाई, व्यवसाय, नौकरी, स्वास्थ्य या परिवार से संबंधित यात्रा आपके लिए लाभकारी रह सकती है। तीसरे भाव में शुक्र का गोचर पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है। भाग्य स्थान पर चंद्रमा का गोचर भाग्य में वृद्धि कर सकता है। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

पदोन्नति या स्थानांतरण से जुड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। घर में खुशी का माहौल रहेगा और परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से मन प्रसन्न होगा। किसी राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात विशेष लाभ दे सकती है। हालांकि व्यर्थ का तनाव और चिंता बनी रह सकती है तथा दिमाग में दबाव महसूस हो सकता है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलताओं से भरा हुआ रहेगा। जिस सफलता के पीछे आप लंबे समय से लगे हुए हैं, वह प्राप्त हो सकती है। लंबे समय से चल रहे स्वास्थ्य संबंधी मामले खत्म होते हुए नजर आते हैं। नए दोस्त, नए रिश्तेदार और प्रेम संबंधों के योग बन सकते हैं। शुक्र के दूसरे भाव में गोचर से धन और वाणी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में वरिष्ठ और कनिष्ठ कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा तथा करियर और बिजनेस में सफलता के योग बनेंगे।

दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रह सकता है, हालांकि खानपान पर ध्यान देना होगा। लंबे समय से चल रही रुकावटें और समस्याएं खत्म हो सकती हैं। पार्टनर, चाहे बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड हो, उससे लाभ मिलने के योग हैं।

तुला साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का राशि में प्रवेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण और शुभ रहेगा। शुक्र के प्रभाव से मान-सम्मान, यश, वैभव, सुख और समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। मनचाही सफलता मिलने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा और लंबे समय से स्वास्थ्य या माता के स्वास्थ्य को लेकर चल रही चिंता दूर हो सकती है। पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं।

परिवार के महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी सलाह को विशेष महत्व मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति, इनकम, करियर और निवेश के दृष्टिकोण से समय सकारात्मक रहेगा। इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन या नई नौकरी के योग बन सकते हैं।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मित्रों और दोस्तों से वाद-विवाद तथा मतभेद के योग हैं। आपकी बातों को गलत लिया या समझा जा सकता है, इसलिए वाणी, टोन और टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है। फिजूल में किसी को उपदेश देने से बचना बेहतर रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन में उन्नति और वृद्धि के योग हैं तथा चल रही रुकावटें खत्म हो सकती हैं। करियर के दृष्टिकोण से समय सकारात्मक रहेगा।

यात्राओं के योग हैं और काम, धन, करियर या पढ़ाई-लिखाई के उद्देश्य से की गई यात्राएं सुखद और उन्नति कारक रह सकती हैं। हालांकि परिवार के साथ यात्रा करने से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बारहवें भाव में शुक्र के गोचर के कारण फिजूलखर्ची से बचना होगा। धन हानि की संभावना भी बन सकती है। व्यवसाय और पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें।

धनु साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभ समाचार और उन्नति के योग लेकर आ रहा है। लंबे समय से चली आ रही परेशानी, अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव खत्म होते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार मिलने के योग हैं और यह समय बहुत सकारात्मक रह सकता है। लाभ स्थान पर शुक्र का गोचर लाभकारी रहेगा। व्यापारिक जातकों को इच्छित मुनाफा मिलने की संभावना है और विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। हालांकि खर्चे अधिक हो सकते हैं, इसलिए खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। इनकम भी ठीक बनी रहेगी।

चतुर्थ भाव पर शनि की ढैया के कारण सुख-सुविधाओं में कुछ विलंब और भागदौड़ रह सकती है, जिससे तनाव महसूस हो सकता है। गुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में गोचर के कारण पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और विवाहित जातकों के पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए।

मकर साप्ताहिक राशिफल

मकर राशि के जातकों के लिए सफलता, उन्नति और लाभ का समय रहेगा। जो भी आपकी सफलता के मायने हैं, वह सफलता मिलने के योग हैं। दसवें भाव में शुक्र का गोचर रोजगार और करियर की दृष्टि से लाभकारी रहेगा। लंबे समय से चल रहे अनावश्यक खर्चों में कमी आ सकती है और परिवार में तनाव कम होकर शांति का वातावरण बन सकता है। आर्थिक लाभ के योग हैं। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को इच्छित रोजगार मिलने के अवसर बन सकते हैं और व्यापारिक जातकों को इच्छित मुनाफा मिल सकता है।

अविवाहित जातकों के विवाह के योग भी बन सकते हैं। मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों का साथ तथा सहयोग मिलेगा। विशेष तौर पर अपनों की सलाह लेकर आगे बढ़ने पर ज्यादा फायदा और लाभ मिलने के योग हैं। हालांकि फिजूल का डर और भय बना रह सकता है, जिसकी वजह से नकारात्मकता आ सकती है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। कोई अपना है तो उसे साथ लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान यानी नवम भाव में शुक्र का गोचर भाग्य में वृद्धि के योग बनाएगा। धार्मिक यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं और अधिकतर समय धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में बीत सकता है। विद्यार्थियों का मन भी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकता है। मन प्रसन्न रहेगा और सप्ताह कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा। यात्राओं के योग भी हैं और जिन उद्देश्यों से यात्रा करेंगे, उनमें लाभ मिलने की संभावना रहेगी। हालांकि व्यर्थ के वाद-विवाद में फंसने के योग हैं। आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है और मतभेद या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं।

खर्चे भी अधिक हो सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा समय सकारात्मक रहेगा। सलाह लेकर और पूछकर काम करने पर लाभ मिलेगा। अपने अनुभव को काम में लगाते हुए सीखते रहना लाभकारी रहेगा। किताबों या लोगों से सीखकर आगे बढ़ने से फायदा हो सकता है।

मीन साप्ताहिक राशिफल

मीन राशि के जातकों के लिए मेहनत, श्रम और परिश्रम अधिक रहेगा तथा तनाव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि जिस कार्य के लिए आप मेहनत और भाग-दौड़ कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के योग हैं। अष्टम भाव में शुक्र के गोचर के कारण जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कटुता उत्पन्न होने की संभावना रह सकती है। ऑफिस में भी तनाव की स्थिति बन सकती है।

परिवार और कार्यस्थल दोनों जगह धैर्य से काम लेना आवश्यक होगा। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। पारिवारिक तनाव की स्थिति बन सकती है। दूसरी ओर यात्राओं के योग हैं और यात्राएं सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से यात्रा करेंगे, उनमें लाभ मिलने की संभावना है।

जानें जुलाई से लेकर दिसंबर का राशिफल

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।