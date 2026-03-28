Weekly Horoscope 23 To 29 March 2026 (साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 मार्च 2026): अप्रैल माह का पहला सप्ताह कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने वाला है। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मीन राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, क्योंकि मीन राशि में पहले से ही शनि और सूर्य स्थित हैं। इसके साथ अलावा सूर्य और मंगल की युति से मंगल आदित्य योग का भी निर्माण होगा। पंडित केपी शुक्ल की गणनाओं के अनुसार, इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कुछ राशि के जातकों को सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ राशि के जातकों को नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के साथ धन लाभ हो सकता है। रुका काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला-जुला परिणाम लेकर आने वाला है। इस राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। परिवार के बीच किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है। लेकिन मित्र का पूरा साथ मिल सकता है। करियर के क्षेत्र में इस सप्ताह लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

ये समय आपके लिए सफलता और उन्नति का है। नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नए अवसर मिल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और नई संभावनाएं सामने आएंगी। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय भी बढ़ेगी, जिससे बचत में वृद्धि होगी। नए निवेश करना लाभकारी हो सकता है।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय शुभ हो सकता है। नए कार्य कर सकते हैं। इससे आपको काफी लाभ मिल सकती है। विवाह या प्रेम संबंध के योग बन सकते हैं। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के लेनदेन से बचकर रहें।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती है। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इसके अलावा लेन-देन करते समय सावधानी बरतें। मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी और करियर में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और नई उपलब्धियों के योग बन रहे हैं।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों को पारिवारिक मतभेद या विवादों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में रहेगा। आय और लाभ के नए अवसर मिलेंगे, इसलिए अपना ध्यान करियर और धन अर्जन पर केंद्रित रखना फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय शुभ समाचार और सकारात्मक संकेत लेकर आने वाला है। यात्राएं लाभकारी रहेंगी और लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। हल्का मानसिक भय बना रह सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति आपके अनुकूल ही रहेगी।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह समय सफलता और प्रगति का संकेत दे रहा है। लंबे समय से किए गए प्रयास अब रंग लाएंगे और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। परिवार और संतान का सहयोग भी आपके साथ रहेगा।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों को कुछ मानसिक तनाव और छोटे-मोटे विवादों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। निवेश और संपत्ति से जुड़े फैसले आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए खर्चों में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। हालांकि, रिश्तों के मामले में समय अच्छा रहेगा और नए संबंध बनने के साथ विवाह के योग भी बन सकते हैं।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी है। यात्राओं के योग हैं, लेकिन परिवार के साथ यात्रा करने से बचना बेहतर रहेगा। वहीं, करियर के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।