Saptahik Rashifal 3 To 9 August 2026 ( साप्ताहिक राशिफल 3 से 9 अगस्त 2026): अगस्त माह का पहला सप्ताह काफी खास माना जा रहा है। इस सप्ताह कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो रहा है, जिससे 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में बदलाव देखने को मिल सकता है। सप्ताह के आरंभ होने से पहले ही शुक्र कन्या राशि, मंगल मिथुन राशि के साथ राहु धनिष्ठा और केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 3 से 9 अगस्त 2026 के इस सप्ताह के आरंभ में गुरु पुष्य नक्षत्र, 5 अगस्त को बुध कर्क राशि और 8 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा गुरु और सूर्य कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में और सिंह केतु में रहेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह कई राशि के जाचकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को विवाह, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, संतान, विदेश यात्रा या जीवन में असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा ये सप्ताह…

अगस्त माह के इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो बुधादित्य, त्रिग्रही, चतुर्ग्रही, हंस राजयोग, नीचभंग राजयोग आदि योगों का निर्माण हो रहा है।

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह उन्नति और सफलता देना वाला हो सकता है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी जाने वाली है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जा सकता है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के साथ वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल रहेगा।



लंबे समय से रुके हुए कार्यों में भी गति आने के संकेत हैं। समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी हो सकती है। नए मित्र बनने, नए रिश्ते जुड़ने और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए शुभ योग बन रहे हैं। अविवाहित लोगों के जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुआत होने की भी संभावना दिखाई देती है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के प्रबल योग बन रहे हैं। पंचम भाव में शुक्र होने से रचनात्मकता, कला, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। आप अपने सृजनात्मक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। व्यापार की बात करें, तो कोई रुकी हुई डील या योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने में सहायता करेगी। आपकी वाणी और रचनात्मक क्षमता आपके लिए लाभदायक रहेगी। यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं और ये यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।

नौकरी, व्यवसाय में भी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली हैं और कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी की तलाश करने वालों और व्यापारियों दोनों के लिए यह समय उन्नति देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह काफी अच्छा है।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी के नए अवसर मिलने के अलावा प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आपके द्वारा की जा ही मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपने जीवनसाथी, माता-पिता या किसी विश्वसनीय मित्र की सलाह अवश्य लें। हालांकि वाहन से संबंधित मामलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता और उन्नति लेकर आने वाला है। आने वाला समय नई शुरुआत और प्रगति का संकेत दे रहा है। जीवन में किसी बड़े कार्य को गति मिल सकती है और अचानक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे।

विवाहित जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और साथ मिलकर व्यापार या अन्य कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों और विदेश से जुड़े कार्यों में धन संबंधी सावधानी रखें। पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद या वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ विचारों का टकराव होने की संभावना है।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपके सुझावों को स्वीकार करेंगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान प्राप्ति और विवाह जैसे मामलों में थोड़ा धैर्य रखें। व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह समय विस्तार और नए प्रयोग करने के लिए अनुकूल रहेगा।

यदि आप अपने व्यापार में कोई नई योजना लागू करना चाहते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना लाभकारी हो सकता है। हालांकि, पिता से सहयोग सीमित रह सकता है, इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े कार्यों में सावधानी रखें।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह अधिक मेहनत करवाने वाला रहेगा। आपकी परिस्थितियों में सुधार के संकेत हैं। शुक्र के प्रभाव से कई रुके हुए कार्य फिर से गति पकड़ सकते हैं। विदेश से जुड़े काम, सरकारी कार्य और रुके हुए कागजी मामलों में प्रगति हो सकती है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे, उसका उतना ही अच्छा परिणाम भी मिलेगा।

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में भी धीरे-धीरे स्थिरता आएगी और पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान होने लगेगा। बच्चों के साथ संबंध मधुर रखें। मीडिया, कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में अवसर मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह व्यावहारिक रूप से काफी अच्छा रहेगा। मन में कुछ चिंताएं या मानसिक दबाव अवश्य रह सकता है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। नया घर, भूमि, वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जा सकता है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और करियर से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना है। शनि के प्रभाव से मानसिक चिंता और माता की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। यात्राओं में सावधानी रखें।

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले परिवार की सलाह लेते हैं तो आपको अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह उन्नति और सफलता लेकर आएगा। हालांकि थोड़े खर्च बढ़ सकते हैं। रुके हुए कार्यों में गति लाने के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे। व्यवसाय और करियर में मेहनत करने का समय है। अगले कुछ समय में परिस्थितियां बदल सकती हैं।

आय के नए स्रोत बनने या आमदनी बढ़ने के योग हैं।

करियर, नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में समय अनुकूल रहेगा। मीडिया, कला और रचनात्मक क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए समय अच्छा हो सकता है। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक जीवन भी बेहतर रहेगा।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता के योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं हल हो सकती है। समाज में पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं। कार्यरत लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। यदि आप घरेलू विवादों से बचते हुए धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए प्रगति और सफलता लेकर आएगा।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह स्थान परिवर्तन और यात्राओं के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में सुख मिलेगा। धन संचय करने के प्रयास सफल हो सकते हैं। यात्रा और कार्यस्थल की परेशानियों में धैर्य रखें।

पारिवारिक यात्रा के दौरान मतभेद होने की संभावना है, इसलिए मनोरंजन या घूमने-फिरने के उद्देश्य से परिवार के साथ यात्रा करने में सावधानी रखें। नौकरी, व्यवसाय, करियर या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए की जाती है तो उसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में समय लाभदायक रहेगा। माता पक्ष से सहयोग मिल सकता है। वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में अवसर मिल सकते हैं।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिल सकता है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलने के साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। यदि आप मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस सप्ताह अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि माता की सेहत, वाहन और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। 9 तारीख के बाद मानसिक शांति और कार्यों में सुधार महसूस हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।