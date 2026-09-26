Weekly Horoscope 27 September To 4 October 2026 , साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के इस सप्ताह में कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने वाला है जिसका असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो गुरु और मंगल कर्क राशि, सिंह राशि में केतु, कन्या राशि में सूर्य, तुला राशि में शुक्र और बुध, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में विराजमान होंगे। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो इस सप्ताह मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में संचरण करेंगे, जिससे कई शुभ-अशुभ योगों का निर्माण करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह कई राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है, तो कुछ राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। आइए जानते हैं 28 सितंबर से 04 अक्तूबर 2026 तक का मेष मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि साप्ताहिक राशिफल..

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो हंस राजयोग, नीचभंग राजयोग, लक्ष्मी नारायण, मालव्य, विष, गजकेसरी, महालक्ष्मी से लेकर कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है।

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों का अध्यात्म की ओर काफी अधिक झुकाव हो सकता है। इस सप्ताह आप थोड़े सतर्क रहें। बेकार के खर्चों से दूरी बना कर रखें। लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में आप अपने भविष्य में प्रेशर डाल सकते हैं। कोई पुराना उधार या लोन चल रहा है तो समय रहते उसका पूरा पैसा भर दें। इसके अलावा वाद-विवाद से दूर रहें।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। इस सप्ताह नौकरी-बिजनेस के साथ-साथ स्वास्थ्य और संतान अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है और यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी बातें, गुप्त जानकारियां और बहुमूल्य बातें लीक हो सकती हैं। इसलिए इसे शेयर करते समय सावधानी बरतें।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह रिश्तों का साथ मिल सकता है। हालांकि बेकार के वाद-विवाद, मतभेद से दूर रहें। धन, प्रतिष्ठा या किसी जगह पर अपने हक के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता हासिल कर सकते हैं। सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता हासिल हो सकते है। आने वाले समय में आपके काम के अनुसार ही आपको सम्मान, प्रतिष्ठा मिल सकती है। आपकी वृद्धि और उन्नति होगी।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफलता मिलेगी। यश, मान-सम्मान में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी काम करेंगे, उसमें सम्मान और मान मिलेगा। आपकी वृद्धि और उन्नति होगी। जिन चीजों के पीछे लंबे समय से लगे हुए हैं या जो चीज प्राप्त करना चाह रहे थे, वह चीजें अब मिलेंगी। धन, पैसे, करियर और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। हालांकि सेहत को लेकर सतर्क रहें।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह लाभ, उन्नति और प्रतिष्ठा में वृद्धि का समय है। मन में प्रसन्नता, खुशी और उत्साह आएगा। काम करने का उत्साह भी रहेगा। पढ़ाई, घूमने या इन्वेस्टमेंट जैसी बातों पर लोग विरोध कर सकते हैं। प्रैक्टिकली यह समय लाभ का है, विशेष तौर पर करियर के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा जा सकता है। शोध करने वालों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए सफलता और उन्नति का वक्त है। इस सप्ताह आप कई क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। निवेश करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों को भी लाभ मिल सकता है। आपके काम को देखते हुए मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे, सगे भाई-बहन का साथ मिल सकता है। लव लाइफ अच्छा जा सकती है। न्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए स्थानांतरण और यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यह स्थानांतरण और यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्रा या स्थानांतरण कर रहे हैं, उन सारे उद्देश्यों में पूर्ति होगी। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह थोड़ा ध्यान रखें। बेकार के वाद-विवाद, तनाव से दूर रहें। आपके रिश्ते में भी खटास आ सकती है। हालांकि करियर, बिजनेस से लेकर आर्थिक स्थिति पर अच्छा असर देखने को मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों की बात करें, तो उनके काम की सराहना की जाएगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी, पदोन्नति हो सकती है। पूरा ध्यान करियर की तरफ होना चाहिए। नौकरी, व्यवसाय या जो भी काम है, उसकी तरफ पूरा ध्यान होना चाहिए।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए सफलता, उन्नति और सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। थोड़े खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए खर्चों पर ध्यान दें। नए दोस्त और नए रिश्तेदार बनने के योग हैं। करियर के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। लंबे समय से चल रही रुकावटों के खत्म होने और लंबी निराशा को खत्म करने का समय है। स्थान परिवर्तन और यात्राओं के योग भी नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध करने का मौका मिल सकता है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। कारोबार में अचानक उछाल और ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। यात्राओं और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के अवसर मिलेंगे।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं दिखता। पारिवारिक दृष्टिकोण से शत्रुता, मतभेद हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इस समय अपने करियर और काम पर ध्यान दीजिए। धन और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरों की बातों पर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा तो समय अच्छा गुजरेगा।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए पदोन्नति, उन्नति और सफलता का वक्त है। जायदाद में लाभ के योग हैं। जायदाद, धन, आय और इनकम में लाभ होगा। आपके खुद के पैसों में वृद्धि होगी और कहीं निवेश करके रखा था तो उन निवेशों में वृद्धि देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा जा सकता है। परिवार से पूछकर और सलाह लेकर काम करें।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए मन में तनाव और चिंता बनी रह सकती है। खर्चे भी ज्यादा होने के योग हैं। स्थान परिवर्तन और यात्राओं के योग भी नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत सफलताओं से भरी रहेगी और अच्छे तथा बड़े लाभ मिल सकते हैं। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध करने का मौका मिल सकता है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। कारोबार में अचानक उछाल और ग्राहकों की संख्या बढ़ सकती है। यात्राओं और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के अवसर मिलेंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।