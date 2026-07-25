Weekly Horoscope 27 July To 2 August 2026 ( साप्ताहिक राशिफल 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026): ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से 27 जुलाई से 2 अगस्त तक की अवधि कुछ राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकती है। इस सप्ताह होने वाले ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो सप्ताह के आरंभ ही शनि मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। इसके बाद 29 जुलाई को शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और 1 अगस्त को कन्या राशि, केतु मघा नक्षत्र, राहु धनिष्ठा नक्षत्र और मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो कुंभ राशि में राहु, सूर्य, बुध कर्क राशि में गुरु के साथ विराजमान रहेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह चंद्रमा धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में संचार करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है, तो कुछ राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए शनि का गोचर द्वादश भाव में दिखाई दे रहा है। यह समय आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करने और स्वास्थ्य में सुधार लाने का संकेत देता है। शनि अनुशासन, मेहनत और नियमितता का ग्रह है, इसलिए यदि आप अपने दैनिक जीवन में अनुशासन अपनाते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ेगा। इस सप्ताह नए लोगों से मिलने-जुलने और नए मित्र बनने के योग हैं। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम संबंध या विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है। मांगलिक कार्यों या शुभ समाचार के संकेत हैं। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अनुकूल रहेगा। नौकरी मिलने, नई नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नया व्यवसाय शुरू करने या निवेश करने के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही रुकावटें समाप्त होने और नई संभावनाएं मिलने के योग हैं। हालांकि पुराने मित्रों या परिवार के लोगों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखना आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे सामाजिक दायरा बढ़ेगा और समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। यदि आप सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी छवि, आत्मविश्वास और लोगों से जुड़ाव में वृद्धि होगी। यह सप्ताह सफलता और उन्नति का संकेत देता है। यदि आपने पहले से कोई योजना बनाई है और उस पर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि बेवजह की चिंताएं और मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं या पढ़ाई में अधिक ध्यान देंगे।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

सप्ताह के आरंभ में नौकरीपेशा जातकों को थोड़ा धैर्य, संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च पदस्थ लोगों के साथ मतभेद या नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह जीवनसाथी, बिजनेस पार्टनर, सहकर्मियों या कर्मचारियों के साथ मतभेद होने की संभावना है। खर्चे बढ़ सकते हैं और आर्थिक नुकसान के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, हालांकि बाद में सुधार के संकेत हैं। इसके अलावा जोखिम भरे निवेश, विशेषकर शेयर बाजार, भूमि या अन्य बड़े निवेश से बचना चाहिए। नई वस्तुएं खरीदते समय सावधानी रखें। यदि कोई खरीदारी अत्यंत आवश्यक हो, तो सोच-समझकर निर्णय लें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन अधूरे कार्य छोड़ने की आदत से बचना होगा। प्रेम संबंधों में सप्ताह सकारात्मक रहेगा, लेकिन अत्यधिक अपेक्षाएं रखने से बचें। यात्रा के भी शुभ योग बन रहे हैं।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए राहु अष्टम भाव में स्थित हैं, जिसके कारण सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही लग्न भाव में गुरु, सूर्य विराजमान है। ऐसे में कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से धन लाभ, नई नौकरी के अवसर और करियर में नए विकल्प मिलने के संकेत हैं। योजनाएं बनाते समय हर पहलू पर गहराई से विचार करें। यात्राओं के अच्छे योग हैं और उनसे लाभ मिलने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा तथा परिवार के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नया व्यवसाय या निवेश के लिए समय अनुकूल है। छात्राओं के लिए यह सप्ताह समय प्रबंधन और अनुशासन सीखने का रहेगा। पारिवारिक जीवन में माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, हालांकि बाद में सुधार के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए गुरु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्य का दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इस सप्ताह खर्चे अधिक रह सकते हैं और खरीदारी में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ठगे जाने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से पैतृक संपत्ति से लाभ, अचानक धन प्राप्ति या किसी महत्वपूर्ण सौदे के सफल होने की संभावना है। हालांकि जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। दूसरी ओर मित्रों, परिवार और परिचितों का सहयोग मिलेगा। करियर के क्षेत्र में उन्नति, नई नौकरी, प्रमोशन और आय में वृद्धि के योग हैं। सही सलाह लेकर निर्णय लेने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में संबंध बेहतर होंगे, लेकिन अपनी सीमाएँ तय करना और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक रहेगा।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति एकादश भाव में स्थित हैं, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा और यदि पहले से कोई छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या चल रही थी तो उसमें राहत मिलने लगेगी। यह सप्ताह लाभ और उन्नति का समय है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। प्रमोशन, सफलता और लंबे समय से चली आ रही रुकावटों के समाप्त होने के योग हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और यह समय सकारात्मक उपलब्धियां दिलाने वाला रहेगा। पारिवारिक जीवन स्थिर रहेगा और मेहमानों के आगमन या नए लोगों से मिलने के अवसर मिल सकते हैं। करियर और व्यवसाय में किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले पूरी योजना बनाएं और बिना पढ़े किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए शनि छठे भाव में स्थित हैं, जिससे रोग, ऋण और शत्रु संबंधी परेशानियां कम होने लगेंगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और ऊर्जा में वृद्धि होगी। राहु पंचम भाव में होने से अनुभवी लोगों की सलाह लेकर निवेश करना लाभदायक रहेगा तथा अचानक आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। सफलता और उन्नति के अच्छे योग हैं। लंबे समय से जिस लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। छोटी-मोटी वस्तुएं गुम हो सकती हैं, इसलिए सावधानी रखें। लंबी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, परिवर्तन तथा व्यवसाय में विस्तार या नया निवेश करने के लिए समय अच्छा है। करियर में आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ेंगे और वरिष्ठों तथा सहकर्मियों के साथ संबंधों में सुधार होगा। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए वीज़ा या अन्य दस्तावेज़ी प्रक्रियाओं में प्रगति के संकेत हैं।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति मजबूत होगी। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और लंबे समय से रुके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। संपत्ति से लाभ, आय में वृद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो उसमें लाभ मिल सकता है। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और प्रशंसा मिलेगी तथा आपके कार्यों को पहचान मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अपेक्षाकृत आरामदायक रहेगा और अधूरे कार्य पूरे होने की संभावना है। व्यवसाय में नए ग्राहक मिलने, कर्मचारियों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होने तथा निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय काम के बीच छोटे-छोटे विराम लेकर परिवार के साथ समय बिताने का संकेत देता है। नौकरी के कारण स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हैं। शुभ समाचार मिलने और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाप्त होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी मिलने, नई नौकरी, आय में वृद्धि और करियर में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि यात्रा से कष्ट या नुकसान की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है। आर्थिक दृष्टि से बृहस्पति सप्तम भाव में होने के कारण साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलेगा। किसी के साथ मिलकर काम करना या निवेश करना आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो सकता है। व्यवसाय, शेयर बाजार, भूमि या अन्य निवेशों में लाभ के योग हैं। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगने में संकोच न करें।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए राहु लग्न में स्थित हैं, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यह सप्ताह नई सीख, नए लोगों से मिलने और नए अनुभव प्राप्त करने का अवसर देगा। मांगलिक कार्यों और शुभ अवसरों के योग हैं। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट और प्रशंसा मिल सकती है। परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव या विवाह तय होने की संभावना है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सलाह लेकर कार्य करना अधिक लाभदायक रहेगा। दूर रहकर पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई में भटकाव महसूस हो सकता है। ऐसे में परिवार से बातचीत करें और आवश्यक मार्गदर्शन लें।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति पंचम भाव में स्थित रहेंगे। ऐसे में सेहत में धीरे-धीरे सुधार आ सकता है। यह सप्ताह सफलता और उन्नति का संकेत देता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन, करियर, प्रतिष्ठा और पारिवारिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा। नए मित्र बनने, प्रेम संबंध शुरू होने या प्रेम संबंध का विवाह में बदलने के योग हैं। पढ़ाई, करियर और आर्थिक मामलों में मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर संपत्ति या वाहन में निवेश करना चाहते हैं तो इस सप्ताह न करें। करियर में विलासिता की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सफलता दिलाएगा। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नया उत्साह और प्रेरणा मिलेगी तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह मेहनत और निरंतर प्रयास के साथ अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।