Weekly Horoscope 27 April To 3 May 2026 (साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से 3 मई 2026): अप्रैल और मई माह से बना ये सप्ताह कई राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, सप्ताह के आरंभ में ही शुक्र वृषभ राशि में रहकर रोहिणी नक्षत्र में, 28 अप्रैल को सूर्य भरणी नक्षत्र और 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में पहले से ही सूर्य विराजमान है, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही मीन राशि में शनि और मंगल विराजमान रहेंगे। इसके अलावा केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, मिथुन राशि में गुरु और शुक्र वृषभ राशि में विराजमान होंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार ये सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन नई शुरुआत लेकर आ सकता है। नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता के योग नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो विपरीत राजयोग, परिवर्तन राजयोग, नवपंचम राजयोग, बुधादित्य जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है जिसका असर 12 राशियों पर देखने को मिलने वाला है।

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए यह समय नए लोगों से जुड़ने और रिश्तों को विस्तार देने का है। नए दोस्त बन सकते हैं और रिश्तेदारों के साथ भी नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों के योग मजबूत हैं, जिससे जीवन में भावनात्मक खुशी आएगी। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए भी शुभ संकेत हैं।

हालांकि, मन में हल्की चिंता या बेचैनी बनी रह सकती है। छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने की आदत आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वास्तव में यह समय आपके लिए अनुकूल है। पुरानी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म होंगी, इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और लगातार प्रयास करते रहें।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए संपत्ति और जायदाद से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं। यह फायदा पैतृक संपत्ति या पहले किए गए निवेश से मिल सकता है। करियर और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अच्छे योग हैं, जिससे आय और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी। प्रमोशन, ट्रांसफर या वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस दिशा में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

हालांकि, पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव संभव हैं। घर में मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। रिश्तों को संभालकर चलना ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी दिनचर्या और खान-पान पर ध्यान दें।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अच्छी खबर लेकर आ सकता है। यह शुभ समाचार करियर, धन, परिवार या स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब पूरे होने लगेंगे और नए अवसर भी सामने आएंगे। करियर में आगे बढ़ने, प्रमोशन या इंक्रीमेंट की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है। जरूरी है कि आप सकारात्मक सोच बनाए रखें। मेहनत और आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे।

मन में कभी-कभी अनजाना डर या असमंजस बना रह सकता है, लेकिन हकीकत में समय आपके पक्ष में है। परिवार का साथ मिलेगा और माहौल भी सकारात्मक रहेगा।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय प्रगति और उन्नति का संकेत देता है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं, जो करियर या व्यक्तिगत जीवन दोनों में हो सकते हैं। आय में वृद्धि के संकेत हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्थान परिवर्तन या यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, जो लाभकारी साबित होंगे। हालांकि, यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थकान या मौसम का असर पड़ सकता है।

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और आपको अपनों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने और कहीं घूमने-फिरने के अवसर भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय खुशी और आगे बढ़ने का है, बस स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा संतुलन बनाकर चलने का है। एक ओर मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर खर्चे भी बढ़ सकते हैं। उधार देने या लेने से बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। यह समय सीखने और अनुभव लेने का है। जो आप अभी सीखेंगे, वही आगे चलकर आपकी सफलता की नींव बनेगा। करियर में उन्नति के योग हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है।

जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें। हालांकि, पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, खासकर जमीन-जायदाद या वाहन से जुड़े मामलों में।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय उपलब्धियों और सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। जीवन के लगभग हर क्षेत्र धन, परिवार, स्वास्थ्य या आध्यात्मिकता में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। भवन, भूमि या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं और निवेश के लिए भी समय अनुकूल है। दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्य आसान होंगे।

किसी भी बड़े फैसले से पहले अनुभवी लोगों की राय जरूर लें। बिना सोचे-समझे लिया गया निर्णय परेशानी का कारण बन सकता है।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए अब राहत का समय शुरू हो रहा है। जो पारिवारिक तनाव, मतभेद या विवाद लंबे समय से चल रहे थे, वे धीरे-धीरे खत्म होंगे और रिश्तों में फिर से संतुलन आएगा। पुरानी बातों को बार-बार छेड़ने से बचें, क्योंकि इससे स्थिति दोबारा बिगड़ सकती है। बेहतर होगा कि आप वर्तमान पर ध्यान दें और रिश्तों को आगे बढ़ाएं।

यह समय प्रगति और सफलता का है। जो काम पहले अटके हुए थे, अब उनमें गति आएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और करियर में भी उन्नति के योग बन रहे हैं। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी आपको आत्मविश्वास देगी।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय खुशखबरी और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। परिवार में कोई शुभ कार्य या मांगलिक अवसर हो सकता है। करियर, स्वास्थ्य या रिश्तों से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं।

हालांकि, मन में हल्का डर या चिंता बनी रह सकती है, जो वास्तविकता से ज्यादा मानसिक हो सकती है। इसलिए बेवजह की चिंताओं से दूर रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। स्थान परिवर्तन या यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों को इस समय अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। खासकर ऐसे लोग जो ज्यादा करीबी नहीं हैं, वे आपको परेशानी में डाल सकते हैं। उनसे दूरी बनाए रखें और बिना सोचे-समझे किसी की मदद करने से बचें।

पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा और आपको अपने लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी स्थिर रहेगी, लेकिन किसी को पैसे देने या लेन-देन में सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना हो सकती है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह समय तरक्की और सफलता का संकेत देता है। लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे होंगे और आपको राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए अवसर भी मिल सकते हैं।

हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। वाहन चलाते समय और लंबी यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखें, क्योंकि इससे जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय नई शुरुआत और आगे बढ़ने का है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अब दोबारा शुरू होंगे और समस्याएं भी धीरे-धीरे खत्म होंगी। स्थान परिवर्तन या यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इस दौरान आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा।

परिवार का सहयोग मिलेगा और यह आपके लिए ताकत बनेगा। साथ ही, किसी भी बड़े फैसले से पहले सही सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी बरतने का है। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होगा, इसलिए अपनी निजी बातें और योजनाएं सोच-समझकर ही साझा करें। दोस्त और परिवार का आपको साथ मिलेगा और मुश्किल समय में आपका सहारा बनेंगे। आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा रहेगा और आपको आय के नए अवसर मिल सकते हैं।

मन में तनाव और चिंता रह सकती है, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में खुद को शांत रखने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।