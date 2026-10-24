Weekly Horoscope 26 October To 1 November 2026 (साप्ताहिक राशिफल 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026): अक्टूबर माह का यह सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो गुरु कर्क राशि में मंगल के साथ संचरण करेंगे और 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि और मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा सूर्य, शुक्र और बुध तुला राशि में, शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में, केतु सिंह राशि और राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में संचरण करेंगे। ऐसे में वह इस सप्ताह महालक्ष्मी, कलात्मक राजयोग का निर्माण करेंगे। तुला राशि में त्रिग्रही, लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य और बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। कर्क राशि में गुरु रहकर हंस राजयोग बन रहा है। ऐसे में इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों के जीवन में काफी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर की जा रहा है।आइए ज्योतिषी मनीत से जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

16 नवंबर दिवाली के बाद ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे वृश्चिक राशि में प्रवेश, वृषभ, मिथुन और मकर राशि को आर्थिक उन्नति के योग

मेष साप्ताहिक राशिफल

रिश्ते, समझौते और भावनात्मक संतुलन

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह पुराने रिश्तों और कामकाज से जुड़े समझौतों पर दोबारा विचार करने का समय है। सप्तम भाव में वक्री शुक्र, सूर्य और बुध का प्रभाव किसी पुराने रिश्ते, अधूरी बातचीत या कामकाज से जुड़े समझौते को फिर चर्चा में ला सकता है। चौथे भाव में गुरु और मंगल के कारण घर और करियर के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। गुरु 31 अक्टूबर को पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे।

कोई पुराना परिचित या कारोबारी संपर्क दोबारा आपसे जुड़ सकता है। इस बार बातचीत की शर्तें पहले से अलग हो सकती हैं।

साप्ताहिक सलाह: हर पुराने रिश्ते का लौटना नई शुरुआत का संकेत नहीं होता। कभी-कभी पुरानी बातों को साफ करने के लिए भी दोबारा बातचीत जरूरी होती है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

कामकाज और पैसों में सावधानी

आपकी राशि के स्वामी शुक्र छठे भाव में वक्री हैं। इसके कारण कामकाज से जुड़े रिश्तों, अधूरे कामों और जिम्मेदारियों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। तीसरे भाव में गुरु और मंगल बातचीत और नई चीजें सीखने के अवसर बढ़ा सकते हैं। दसवें भाव में राहु करियर में कुछ नया करने की इच्छा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सप्ताह के अंत में चौथे भाव में गुरु के आने से परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है।

पुराने काम की मंजूरी, वेतन से जुड़ी बातचीत या किसी अधूरे काम पर फिर चर्चा हो सकती है। खासकर 24 अक्टूबर के बाद कागजी काम और जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से जांचें।

साप्ताहिक सलाह: इस सप्ताह केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है। अपनी मेहनत और काम को सही लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

पुराने विचार और पैसों से जुड़े फैसले

पांचवें भाव में बुध, वक्री शुक्र और सूर्य का प्रभाव रचनात्मक काम, पढ़ाई और प्रेम संबंधों से जुड़ी बातचीत को बढ़ा सकता है। दूसरे भाव में गुरु और मंगल पैसों से जुड़ी इच्छाएं बढ़ा सकते हैं। गुरु तीसरे भाव में सप्ताह के अंत में आ जाएंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। वहीं दसवें भाव में वक्री शनि करियर की जिम्मेदारियों पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

कोई पुराना रचनात्मक विचार, पढ़ाई की योजना या प्रेम संबंध फिर से आपका ध्यान खींच सकता है। लेखन, सोशल मीडिया और संचार से जुड़े लोगों को अपने पुराने काम को नए तरीके से पेश करने का अवसर मिल सकता है।

साप्ताहिक सलाह: कभी-कभी आपकी अगली सफलता उसी विचार से मिल सकती है, जिसे आपने पहले अधूरा छोड़ दिया था।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

महत्वाकांक्षा, घर और भावनात्मक स्थिरता

आपकी राशि में उच्च गुरु और नीच मंगल का संयोग महत्वाकांक्षा बढ़ा सकता है, लेकिन जल्दबाजी भी करा सकता है। लेकिन सप्ताह के अंत में आपके जीवन में अच्छा असर पड़ सकता है। चौथे भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र का प्रभाव घर, संपत्ति, वाहन और सुख-सुविधाओं से जुड़े पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करा सकता है।

घर बदलने, मरम्मत कराने या संपत्ति खरीदने से जुड़ी कोई पुरानी योजना फिर चर्चा में आ सकती है। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले उससे जुड़ी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें।

साप्ताहिक सलाह: कोई भी फैसला लेने से पहले सोचें कि वह आपकी जरूरत के अनुसार है या आप दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

बातचीत, नए संपर्क और रिश्तों में स्पष्टता

तीसरे भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र का प्रभाव बातचीत, मीडिया, मार्केटिंग और कामकाज से जुड़े संपर्कों को बढ़ा सकता है। लग्न में केतु और सातवें भाव में राहु के कारण रिश्तों में उम्मीदों का अंतर सामने आ सकता है।

किसी पुराने कारोबारी संपर्क, संदेश या अधूरी व्यावसायिक बातचीत के दोबारा शुरू होने की संभावना है। मार्केटिंग, बिक्री और सामग्री बनाने से जुड़े लोगों को अपने पुराने काम को नए अंदाज में पेश करने का विचार आ सकता है।

साप्ताहिक सलाह: आपकी बातचीत इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बशर्ते आप सही समय पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

पैसों की बातचीत और काम की सही कीमत

दूसरे भाव में राशि स्वामी बुध, वक्री शुक्र और सूर्य की स्थिति बचत, परिवार के पैसों और आर्थिक बातचीत को महत्वपूर्ण बना रही है। ग्यारहवें भाव में गुरु और मंगल कमाई के नए अवसरों और कामकाज से जुड़े संपर्कों को बढ़ावा दे सकते हैं।

किसी पुराने ग्राहक, कंपनी या कारोबारी संपर्क के साथ रुके हुए भुगतान पर बातचीत फिर शुरू हो सकती है। हालांकि, बातचीत शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि भुगतान तुरंत मिल जाएगा।

साप्ताहिक सलाह: अपनी मेहनत और काम की कीमत कम करके समझौता करने के बजाय सही शर्तों पर बातचीत करने को प्राथमिकता दें।

तुला साप्ताहिक राशिफल

खुद को नए सिरे से समझना और करियर में बदलाव

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह खास महत्व रखता है। लग्न में वक्री शुक्र, नीच सूर्य और बुध का प्रभाव आपकी पहचान, कामकाज में छवि और रिश्तों की समीक्षा करा सकता है। दसवें भाव में उच्च गुरु और नीच मंगल करियर में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ा सकते हैं। साथ ही, अधिकारियों से संबंध और पहचान मिलने से जुड़े मुद्दे भी सामने आ सकते हैं।

जिन लोगों ने अपने काम की सही कीमत नहीं पाई है या किसी रिश्ते में लगातार समझौता किया है, वे इस सप्ताह अपनी स्थिति पर दोबारा विचार कर सकते हैं। 24 अक्टूबर के आसपास शुक्र और सूर्य का नजदीक आना तथा बुध की वक्री चाल इस आत्ममंथन को और महत्वपूर्ण बना सकती है।

साप्ताहिक सलाह: यह सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने से ज्यादा अपनी असली पहचान और अपने महत्व को समझने का है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

विदेश से जुड़े काम और भविष्य की योजनाएं

बारहवें भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र का प्रभाव विदेश से जुड़े संपर्कों, निजी मामलों और खर्चों को महत्वपूर्ण बना सकता है। नौवें भाव में राशि स्वामी मंगल और उच्च गुरु उच्च शिक्षा, विदेश में अवसर और लंबी दूरी की यात्रा से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान बढ़ा सकते हैं। विदेश में काम करने वाले या अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों से जुड़े लोगों के पुराने प्रोजेक्ट, दस्तावेज या अधूरी बातचीत फिर शुरू हो सकती है।

साप्ताहिक सलाह: हर अच्छा अवसर तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ बदलाव पर्दे के पीछे तैयारी के रूप में शुरू होते हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल

पुराने संपर्क और कमाई के अवसर

ग्यारहवें भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र पुराने कारोबारी संपर्कों, दोस्तों और कमाई से जुड़ी उम्मीदों को फिर चर्चा में ला सकते हैं। आठवें भाव में राशि स्वामी गुरु और मंगल साझा धन, बीमा, विरासत और आर्थिक योजनाओं में बदलाव जैसे विषयों को महत्वपूर्ण बना सकते हैं।

किसी पुराने ग्राहक, सहकर्मी या मित्र के माध्यम से कामकाज से जुड़ी नई बातचीत शुरू हो सकती है। कमीशन, प्रोत्साहन राशि या मुनाफे में हिस्सेदारी की पुरानी शर्तों पर दोबारा चर्चा संभव है।

साप्ताहिक सलाह: पुराने संपर्क नए अवसर दे सकते हैं, लेकिन हर अवसर से आर्थिक लाभ हो, यह जरूरी नहीं है।

मकर साप्ताहिक राशिफल

करियर में बदलाव और कामकाज से जुड़े समझौते

दसवें भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र करियर, सार्वजनिक छवि और कामकाज से जुड़े फैसलों को इस सप्ताह का मुख्य विषय बना रहे हैं। सातवें भाव में गुरु और मंगल कारोबारी साझेदारी और ग्राहकों से जुड़े संबंधों को सक्रिय कर सकते हैं।

जिन लोगों ने हाल ही में नौकरी बदली है, पदोन्नति के लिए आवेदन किया है या वरिष्ठ अधिकारियों से कोई महत्वपूर्ण बातचीत की है, उनके पुराने फैसलों पर फिर चर्चा हो सकती है नौकरी का प्रस्ताव, पद, किस अधिकारी को रिपोर्ट करना है और वेतन जैसी शर्तों को ध्यान से जांचें।

साप्ताहिक सलाह: इस सप्ताह नई उपलब्धि पाने से ज्यादा जरूरी यह हो सकता है कि आप अपनी मौजूदा नौकरी और कामकाज में अपनी स्थिति मजबूत करें।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

विदेश की योजनाएं और नई सीख

नौवें भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र का प्रभाव उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, मार्गदर्शन और भविष्य की बड़ी योजनाओं को महत्व दे सकता है। लग्न में राहु कुछ नया करने की इच्छा बढ़ा सकते हैं। छठे भाव में गुरु और मंगल नौकरी, प्रतियोगिता और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

विदेश में पढ़ाई, किसी खास कोर्स या प्रमाणपत्र के जरिए करियर आगे बढ़ाने की पुरानी योजना फिर शुरू हो सकती है। आवेदन पत्र, परीक्षा की तारीखों और जरूरी संदेशों को ध्यान से जांचें।

साप्ताहिक सलाह: इस सप्ताह सबसे बड़ी उपलब्धि तुरंत मिलने वाला परिणाम नहीं, बल्कि अपने भविष्य की दिशा को लेकर स्पष्टता हो सकती है।

मीन साप्ताहिक राशिफल

पैसों की योजना और सोच-समझकर फैसले

आठवें भाव में सूर्य, बुध और वक्री शुक्र का प्रभाव साझा धन, निजी मामलों, बीमा और भरोसे से जुड़े मुद्दों को सामने ला सकता है। पांचवें भाव में उच्च गुरु और मंगल शोध, रचनात्मक काम, पढ़ाई और सोच-विचार से जुड़े कामों में मददगार हो सकते हैं। लग्न में वक्री शनि आपकी जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं पर दोबारा विचार करने का संकेत दे सकते हैं।

पैसों की पुरानी गणना, टैक्स से जुड़ा मामला, बीमा के दस्तावेज या साझा निवेश पर पहले हुई बातचीत फिर सामने आ सकती है। शोध, सलाह देने और आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले लोगों को अपने पुराने विचार में नई उपयोगिता दिखाई दे सकती है।

साप्ताहिक सलाह: हर समस्या का हल तुरंत फैसला लेना नहीं होता। कई बार पूरी जानकारी मिलने तक इंतजार करना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।