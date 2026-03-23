Weekly Horoscope 23 To 29 March 2026 (साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 मार्च 2026): मार्च माह का ये सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास हो सकता है, तो कुछ राशि के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। इस सप्ताह दैत्यों के गुरु शुक्र मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा इस सप्ताह अन्य ग्रहों की बात करें, तो मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति, सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में मंगल, राहु और बुध विराजमान होंगे। इसके अलावा मीन राशि में शनि, सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे। ग्रहों की ऐसी स्थिति होने के कारण कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। कई जातकों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो नवपंचम, मालव्य, गजकेसरी से लेकर डबल त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, जिससे 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में असर देखने को मिल सकता है।

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन परिवार का पूरा साथ मिलने वाला है, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। नौकरी में उन्नति से लेकर प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बिजनेस के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। लंबे समय से जिस काम में प्रयास कर रहे थे, तो अब उसमे सफलता हासिल हो सकती है। संयम से आगे बढ़ेंगे, तो हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति की नजर से ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को कई यात्राओं का अवसर मिल सकता है। निवेश, शेयर मार्केट आदि के द्वारा काफी अच्छा धन लाभ मिल सकता है। अगर आपको किसी बात का संदेह है, तो किसी सलाहकार या फिर अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी हो सकता है। ध्यान और योग करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को हर काम में रुकावट या फिर बेहतर परिणाम न मिलने के योग बन रहे हैं। ऐसे में धैर्य और संयम का साथ दें। इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। हालांकि, दोस्तों और परिचितों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इसलिए थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आय नार्मल रहने वाली है।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों का करियर और शिक्षा के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह इंक्रीमेंट से लेकर बिजनेस में काफी लाभ मिल सकता है। हालांकि परिवार के साथ मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रह सकते हैं।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह काफी सफलता हासिल हो सकती है। सप्ताह के शुरुआत में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। लेकिन समय के साथ आपको काफी सफलता हासिल हो सकती है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता हासिल हो सकती है।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह अच्छी खासी सफलता हासिल हो सकती है। पहले किए गए निवेश से आप काफी लाभ कमा सकते हैं। वाहन, भूमि से जुड़े कार्यों में खूब सफलता हासिल हो सकती है। लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मित्रों का साथ और उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी हो सकती है।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह आर्थिक लाभ मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर अधिक सजग रहने की जरूरत है। परिवार के साथ किसी न किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। आपको आपके कार्यों की सराहना हो सकती है। इसके साथ ही आपको काफी सफलता हासिल हो सकती है। नए रिश्ते बन सकते हैं। विवाह के भी योग बन रहे हैं।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के जातकों संपत्ति में भी लाभ मलि सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। रियल एस्टेट और निवेश के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ-साथ उन्नति हो सकते हैं। परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार की ओर से कोई अच्छा खबर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।