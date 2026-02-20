Weekly Horoscope 23 February To 1 March 2026 ( साप्ताहिक राशिफल 23 फरवरी से 1 मार्च 2026): वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, फरवरी माह का आखिरी सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो गुरु मिथुन राशि, केतु सिंह राशि, शनि मीन राशि में रहेंगे। इसके अलावा बुध, मंगल, राहु, सूर्य और शुक्र कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही मन के कारक चंद्रमा इस सप्ताह वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में वह मिथुन राशि में गुरु के साथ संयोग करके गजकेसरी राजयोग का भी निर्माण करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव नौकरी, बिजनेस या फिर वैवाहिक जीवन से संबंधित हो सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

इस सप्ताह इस राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। इस सप्ताह कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवारिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। इसके साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह उत्साह से भरपूर रहने वाले हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। समाज में पद-प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी वाणी में संयम रहने की जरूरत है, वरना बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान नजर आ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ भविष्य के लिए बचत कर पाने में सफल होंगे। आपके द्वारा किसी काम में की जा रही मेहनत का पूरा फल मिल सकता है।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के इस सप्ताह आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अपने करीबी, दोस्तों का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इसके साथ ही सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलने वाली है।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी जा सकती है। इस राशि के जातकों के करियर में उन्नति होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिल सकता है। नए कार्यों को शुरू करने का ये अच्छा वक्त हो सकता है। नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में खर्च बढ़ सकते हैं और मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए बेकार के खर्चों से बचकर रहें।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि के लिए शुरुआत इस राशि के जातकों के लिए मिलीजुली जाने वाली है। लेकिन धीरे-धीरे आपके कार्य में सुधार दिख सकता है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा, जिससे आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। माता-पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्यस्थल में आपके काम की सराहना की जाएगी और पदोन्नति के भी संकेत नजर आ रहे हैं। सप्ताह के अंत में आय और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। ये सप्ताह स्वास्थ्य के मामले में अच्छा जाने वाला है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही यात्रा के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह के मध्य में आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी मंदी नजर आ सकती है। दान-पुण्य करने से अच्छा लाभ मिल सकता है। सप्ताह के अंत में कार्यक्षेत्र में अपार सफलता हासिल हो सकती है। इसके साथ ही उन्नति के संकेत नजर आ रहे हैं।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने वाला साबित हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। छोटी सी बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलने के योग बन रहे हैं।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। इस सप्ताह आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा वक्त साबित हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। नई नौकरी मिलने की अवसर मिल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में नए संपर्क बनाने को मिल सकते है। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के जातकों को निर्णय लेते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। छात्रों के लिए ये अवधि अच्छी जा सकती है। विद्यार्थियों की एकाग्रता में वृद्धि होने के संकेत नजर आ रहे है। सप्ताह के मध्य में हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा ऋण संबंधी कार्य पूरे हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में नए व्यावसायिक अवसर और आय में वृद्धि होगी।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान नजर आ सकते हैं। बेकार के खर्च बढ़ सकते हैं। लेकिन उधार लेने से बचें। एकाग्रता में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में नई नौकरी के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कानूनी मामलों में सफलता हासिल हो सकती है।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा और साहस से भरपूर हो सकती है। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के माध्यम में किसी भी काम को करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ न कुछ बाधा आ सकती है। किसी भी प्रकार का धन का निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरते की जरूरत है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का निर्णय थोड़ा सोच-समझकर करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।