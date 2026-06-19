Weekly Horoscope 22 To 28 June 2026 (साप्ताहिक राशिफल 22 से 28 जून 2026): ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से जून माह का चौथा सप्ताह काफी खास जा सकता है। इस सप्ताह कई बड़े राजयोगों का निर्माण हो रहा है। 22 जून से 28 जून 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मंगल वृषभ राशि, शुक्र गुरु बृहस्पति के साथ कर्क राशि में, बुध कर्क राशि में, मिथुन राशि सूर्य विराजमान है। इसके साथ ही शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में संचरण करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, ग्रहों की ऐसी स्थिति होने के कारण 12 राशियों पर किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

जून के चौथे सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो इस सप्ताह बुध-गुरु योग, हंस राजयोग, गजलक्ष्मी राजयोग आदि का निर्माण हो रहा है। बुध 22 जून को दोपहर 3:53 बजे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन सूर्य राहु के नक्षत्र आर्द्रा में देर रात प्रवेश करेंगे।

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है। ये सप्ताह करियर, धन और रिश्तों के लिहाज से सकारात्मक जाने वाला है। आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है। लंबे समय से चली आ रही मानसिक समस्याएं भी समाप्त हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह खास हो सकता है। आपके काम, रचनात्मकता को देखकर वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न हो सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते है। व्यापार की दृष्टि से भी इस सप्ताह काफी मुनाफा मिल सकता है। आपको नई डील या नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

सप्ताह के मध्य में किसी पुराने निवेश यानी शेयर मार्केट या फिर रियल एस्टेट से लाभ कमा सकते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। अविवाहितों को शादी के नए रिश्ते आ सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। इस अवधि में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। संपत्ति, वाहन, घर या नई सुविधाओं पर खर्च करने के योग बन सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी सकारात्मक रहने वाला है। मंगल के कारण आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति और साहस मजबूत रहेगा, जिससे आप छोटी परेशानियों को आसानी से संभाल पाएंगे। नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में यह समय अच्छा रहेगा। बचत बढ़ेगी और आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है।

कार्यस्थल पर आपको अपार सफलता हासिल हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। आपके काम को देखते हुए आपको इंक्रीमेंट, बोनस या फिर पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने निवेश लाभ दे सकते हैं। नई साझेदारी से लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह राहत दिला सकता है। लंबे समय से जीवन में चली आ रही परेशानियां अब हल हो सकती है। भाई-बहन और परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं।

सूर्य की शुभ स्थिति भाग्य को मजबूत हो सकता है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं। आय के नए स्त्रोत कुल सकते हैं। सरकारी कामों में सफलता हासिल हो सकती है। कोर्ट-कचहरी से संबंधित मामले आपके पक्ष में हो सकते हैं। लंबे समय से कामों में आ रही रुकावट अब समाप्त हो सकती है। विदेश से जुड़े कार्य या फिर नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। लंबे समय से धन संबंधित चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। रुका हुआ धन मिल सकता है। बिजनेस पार्टनर आपका सहयोग करेंगे और नए फाइनेंसर मिलने के योग बन सकते हैं। इससे आपकी आय में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से जो विरोधी या फिर शत्रु परेशान कर रहे थे, तो उनसे अब राहत मिल सकती है। संतान, शिक्षा और करियर के जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है।

इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, निर्माण या फिर सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को उन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्य, ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। हालांकि बेकार की चिंताओं से बचकर रहे, तो बेहतर होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह कई मामलों में राहत मिल सकती है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं, तनाव समाप्त हो सकता है। अटके हुए काम एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़े कार्य, धन संबंधी योजनाएं और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अवसर मिल सकते हैं। उच्च अधिकारियों, मित्रों, सामाजिक संपर्कों और बड़े भाई-बहनों से सहयोग मिल सकता है। पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े लाभ भी संभव बताए गए हैं।

स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन खानपान, व्यायाम आदि का ध्यान रखें। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन हो सकती है। इसलिए धैर्य और शांति के साथ उसे हल करने की कोशिश करें। बेकार के खर्चों से बचकर चलें। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। ऐसे में धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्य और धन वृद्धि लेकर आ सकता है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह काफी खास हो सकता है। नई नौकरी के साथ-साथ पदोन्नति, वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। संपत्ति विवाद से भी निजात मिल सकती है।

लंबे समय से अटके हुए कार्य एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। विवाह के योग मजबूत हैं और वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव कम हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

यह सप्ताह करियर और कार्यक्षेत्र में विशेष उपलब्धियां लेकर आ सकता है। नौकरी, व्यवसाय, मीडिया, क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। परिवार और जीवनसाथी के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। धन संचय करने के कई अवसर मिल सकते हैं।

संतान संबंधित कोई भी निर्णय सोच विचार के साथ करें। विदेश से जुड़े कार्य और स्वयं को बेहतर बनाने के प्रयास सफल हो सकते हैं।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ संकेत दे रहा है। आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि देखने को मिल सकती है। भूमि, भवन, संपत्ति, व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। इसके अलावा गुरु के कारण किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। संतान, शिक्षा और यात्राओं के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है।

संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। सरकारी कार्य, पैतृक संपत्ति और धार्मिक गतिविधियों में सफलता के संकेत हैं।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों से भरा रह सकता है। विवाह, साझेदारी और व्यवसाय से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। नौकरी मिलने, सरकारी सहायता प्राप्त होने और करियर में प्रगति के संकेत हैं।

अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। जीवनसाथी या साझेदार के सहयोग से आर्थिक और व्यावसायिक लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह संघर्ष के बाद सफलता का समय लेकर आया है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में खुशियां आ सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में लाभ मिल सकता है।

व्यवसाय में अच्छा पार्टनर मिल सकता है और अविवाहित लोगों के लिए उत्तम विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। परिवार में मधुरता बनाए रखने के लिए संयमित वाणी का प्रयोग करें।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य का फल देने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से किए गए प्रयास अब परिणाम देने लगेंगे। नौकरी में लाभ मिल सकता है। किसी कारण लोन ले रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक साझेदारी और वैवाहिक जीवन में सहयोग मिलेगा। संपत्ति, वाहन और रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों के लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों से दूर रहें। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह उन्नति, प्रगति दिलाने वाला हो सकता है। इस सप्ताह आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। वाहन, संपत्ति और घर के नवीनीकरण से जुड़े कार्य शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि कोई बड़ा निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

डिस्क्लेमर- ज्योतिषीय मान्यताएं धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित हैं। इन्हें विश्वास और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। किसी भी बड़े निर्णय के लिए अपने विवेक और विशेषज्ञ सलाह को प्राथमिकता दें।