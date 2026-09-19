Weekly Horoscope 21 To 27 September 2026 (साप्ताहिक राशिफल 21 से 27 सितंबर 2026): सितंबर माह का चौथा सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो 21 सितंबर को बुध कन्या राशि में रहकर चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही 26 सितंबर को तुला राशि में बुध प्रवेश करेंगे और शुक्र के साथ युति करके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो सूर्य कन्या राशि में बुध के साथ रहकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। कर्क राशि में मंगल और गुरु रहकर नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इसके अलावा इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि में संचार करने वाले हैं। ऐसे में इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

ध्यान दें- यह साप्ताहिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जा सकता है। कई यात्राओं के योग बन रहे हैं। काम या फिर घूमने के कारण कई यात्राएं हो सकती है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। नौकरीपेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। नौकरी के नए अवसर मिलने के अलावा इंक्रीमेंट, इंसेंटिव या फिर बोनस मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह मानसिक शांति रहने वाली है। इसके साथ ही अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव मिल सकता है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बेकार के वाद-विवादों से दूर रहें। इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। अध्यात्म की ओर आपको काफी अधिक झुकाव हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें, तो समय अच्छा जाने वाला हैं। आमदनी के कई जरिए खुल सकते हैं। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। नई नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस आरंभ कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आरंभ करना लाभकारी हो सकता है। आप सकारात्मक होकर काम करते रहें आने वाले समय में अच्छा फल मिल सकता है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जाने वाला हैं। भवन, भूमि, वाहन आदि खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। अपने काम में ध्यान दें। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ हो सकता है। इस सप्ताह इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन मिल सकता है। इसके अलावा नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में कर सकते हैं। शादी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छा पार्टनर मिल सकता है। बेकार की चिंता हो सकती है। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचकर रहें।

मिलने के अवसर

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए इस समय कई यात्राएं कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव अधिक हो सकता है। ऐसे में कई तीर्थयात्राएं कर सकते हैं। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस सप्ताह आप कोई लग्जरी चीज खरीद सकते हैं। परिवार के बीच लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह तरक्की के साथ-साथ आर्थिक लाभ हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के साथ बोनस के योग बन रहे हैं। इस अवधि में नया बिजनेस शुरू करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इस सप्ताह आप आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से काफी प्रगति कर सकते हैं।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह लाभ देने वाला है। इस सप्ताह आपको घर, परिवार का पूरा साख मिलने के साथ सुख-सुविधाओं की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपको यात्रा से काफी लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले परिवार और दोस्तों की सलाह अवश्य लें।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। नौकरी और बिजनेस में भी लाभ मिल सकता है। बिना किसी को बताए कोई योजना करेंगे, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती हैं। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। मन में बार-बार बुरे ख्याल आ सकते हैं। इसलिए अपने भविष्य पर ज्यादा फोकस करें।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जा सकता है। इस सप्ताह मान-सम्मान में वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा में तेजी से वृद्धि होने वाली है। आप कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। आपके काम की लोग सराहना कर सकते हैं। इसके साथ ही लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ आपके काम में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही रुके काम तेजी से बढ़ सकते हैं। आपको दोस्तों का पूरा सहयोग मिल सकता है। परिवार के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। इसलिए थोड़ा धैर्य से बात करने की कोशिश करें।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला जाने वाला है। इस समय आपको छोटे से काम में भी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इसलिए धैर्य के साथ काम करते रहें, तो आपको खूब सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि, दोस्तों और परिवार का सहयोग मिल सकता है जिससे आपको काफी लाभ मिल सकता है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह थोड़ा तनाव और चिंता में बीत सकता है। अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से बात करें, तो आपके पक्ष में ही हर चीज हो सकती है। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक काम से लेकर स्वास्थ्य इस सप्ताह नार्मल रहने वाला है।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों की बात करें, तो बेकार के खर्चों से परेशान रहने वाले हैं। इसलिए इसमें नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहें। इसके अलावा नौकरी में अच्छा असर जाने वाला है। आप अपने काम से काम में मतलब रखेंगे, तो काफी लाभ मिल सकता है।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा जाने वाला है। मांगलिक कार्यों के भी योग बन रहे हैं। नौकरी में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको नौकरी, बिजनेस से लेकर आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।