Weekly Horoscope 20 To 26 July 2026(साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 जुलाई 2026): सप्ताह के पहले ही दिन यानी 20 जुलाई को सूर्य पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही 24 जुलाई को मंगल मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मंगल वृषभ राशि, बुध मिथुन राशि, कुंभ राशि राहु, शनि मीन राशि में, केतु सिंह राशि, सूर्य- गुरु कर्क राशि में और शुक्र सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में आज का दिन कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर डाल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो हंस राजयोग, भद्र राजयोग, गुरु आदित्य राजयोग आदि का निर्माण हो रहा है।

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता, उन्नति और लाभ का संकेत दे रहा है। जिस लक्ष्य के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियों में सुधार हो सकता है। प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, धन, आय, परीक्षा और रिश्तों से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा तथा कार्यों में सफलता के संकेत हैं। सप्ताह की शुरुआत और अंत खुशियों, संतोष और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। सप्ताह के मध्य में कई अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन सही विकल्प चुनने में भ्रम हो सकता है। इसलिए बड़े सपने देखें, सकारात्मक सोच रखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और बाधाएँ दूर होने की संभावना है। अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह यश, मान-सम्मान, उन्नति और लाभ लेकर आने वाला है। धन, स्वास्थ्य या परिवार से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं। कार्यों में सफलता मिलेगी और लोग आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। मांगलिक कार्यों और शुभ अवसरों के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और पुराने मतभेद समाप्त होकर रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। विवाह योग्य लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। सप्ताह की शुरुआत में किसी अपेक्षा के पूरी न होने से मन थोड़ा निराश हो सकता है, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। सप्ताह के मध्य और अंत में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, नए आय के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और घरेलू जिम्मेदारियों में संतुलन बना रहेगा। बीती बातों को लेकर परेशान होने के बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान दें।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन, संपत्ति और आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। करियर, नौकरी और व्यवसाय से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन, वेतन वृद्धि, नौकरी में बदलाव या कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदा पूरा होने की संभावना है। हालांकि पारिवारिक संबंधों में कुछ मतभेद या दूरी बनने की स्थिति आ सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखें और रिश्तों को संभालें। सप्ताह की शुरुआत मित्रों, परिवार और सामाजिक संबंधों के साथ आनंदमय रहेगी। सप्ताह के मध्य में कुछ कार्यों में रुकावट या देरी से असंतोष महसूस हो सकता है। सप्ताह के अंत में नए लक्ष्य और इच्छाएं सामने आएंगी, लेकिन एक समय में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर रहेगा। यात्राओं में सावधानी रखें और काम, करियर या धन से जुड़ी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह पदोन्नति, उन्नति और सफलता का संकेत दे रहा है। प्रतिष्ठा, धन, भाग्य और करियर में लाभ मिलने के योग हैं। हालांकि मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के डर, चिंता या असुरक्षा की भावना आ सकती है, इसलिए नकारात्मक विचारों से बचते हुए सकारात्मक सोच बनाए रखें। सप्ताह की शुरुआत में आत्मविश्वास बनाए रखने और अपने निर्णयों पर दृढ़ रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में प्रगति के संकेत हैं। नए लोगों से परिचय बढ़ेगा और सामाजिक दायरा विस्तृत होगा। विवाह योग्य लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं और प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए समय अनुकूल है। परिवार का सहयोग मिलेगा। अपने प्रियजनों से बातचीत करें, रिश्तों को मजबूत रखें और भावनाओं को संतुलित बनाए रखें।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक लाभ, आय में वृद्धि और उन्नति लेकर आने वाला है। नई योजनाएँ बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। बड़े लक्ष्य तय करें और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, जिससे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत में परिस्थितियां मन के अनुसार न चलने का अनुभव हो सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच बनाए रखें। सप्ताह के मध्य तक आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और सप्ताह के अंत में मानसिक थकान महसूस हो सकती है। इसलिए पर्याप्त आराम करें और महत्वपूर्ण निर्णय शांत मन से लें।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार, नए अवसर और सफलता लेकर आने वाला है। प्रेम, खुशी, कार्यक्षेत्र में सराहना, पदोन्नति और नए कार्यों में सफलता के संकेत हैं। यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या अपने बड़े लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा। पिछले प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि कुछ लोगों के साथ मतभेद या विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे लोगों से होंगे जो आपके विरोधी या ईर्ष्या रखने वाले हैं। परिवार के वास्तविक सदस्यों के साथ संबंध अच्छे और सहयोगपूर्ण बने रहेंगे। इस समय उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचें। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले सोच-विचार करें और अपने बजट का ध्यान रखें। रिश्तों, स्वास्थ्य और करियर सभी क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने के संकेत हैं।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता और उन्नति से भरपूर रहने वाला है। परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने के संकेत हैं। पुराने समय से चली आ रही परेशानियाँ समाप्त हो सकती हैं और नए अवसर सामने आएँगे। हालांकि खर्चों में वृद्धि हो सकती है और धन अधिक समय तक आपके पास न टिके, लेकिन कुल मिलाकर समय लाभकारी रहेगा। यदि कोई महत्वपूर्ण वस्तु लंबे समय से खो गई थी या कोई समस्या रुकी हुई थी, तो उसके समाधान के योग हैं। सप्ताह की शुरुआत आर्थिक योजना बनाने, बचत बढ़ाने और आय के नए स्रोतों पर विचार करने में बीत सकती है। सप्ताह के मध्य में भावनात्मक रूप से थोड़ा उदास या अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए प्रियजनों से बातचीत करें। सप्ताह के अंत में व्यस्तता बढ़ेगी और नए कार्य व यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। सकारात्मक सोच बनाए रखें और मेहनत को सफलता की दिशा में आवश्यक प्रयास समझें।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर, पदोन्नति और आर्थिक उन्नति के लिहाज से अनुकूल रहेगा। आपके सामने नए अवसर आ सकते हैं, लेकिन सही विकल्प चुनने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। नौकरी, व्यवसाय या अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी रखें। पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्तों में कुछ मतभेद या तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए अपनी बात विनम्रता और संयम के साथ रखें। कुछ रिश्तों में दूरी या गलतफहमियाँ बनने की संभावना है, लेकिन संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है। सप्ताह के मध्य में ऊर्जा और आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं और ये यात्राएँ कार्यक्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा या ऑफिस राजनीति जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं की तुलना दूसरों से न करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ कार्यों, सफलता, उन्नति और मान-सम्मान में वृद्धि का संकेत दे रहा है। शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं और समाज में आपकी सराहना बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि नौकरी बदलने, वेतन वृद्धि, व्यवसायिक सौदे या नई योजनाओं से जुड़े प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलने के योग हैं। सप्ताह की शुरुआत पारिवारिक सुख, स्थिरता और सकारात्मक माहौल के साथ होगी। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी और सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। कुछ लोगों के साथ मतभेद हो सकते हैं, विशेषकर ऐसे लोगों से जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं या विरोध करते हैं, लेकिन ऐसे विवादों में उलझने से बचें। अधिक सोचने के बजाय योजनाओं पर कार्य करें। धन, करियर और व्यवसाय से जुड़े मामलों में यह समय आपके पक्ष में रहेगा।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह समय सावधानी, आत्मचिंतन और सही निर्णय लेने का संकेत दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ऐसे लोगों से सावधान रहने की सलाह दी गई है जो आपकी भावनाओं या विश्वास का गलत लाभ उठा सकते हैं। किसी भी विषाक्त संबंध या नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनाना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में शांत रहकर निर्णय लें और अनावश्यक बहस से बचें। आर्थिक मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना लाभदायक रहेगा। सप्ताह के अंत में किसी जरूरतमंद की सहायता या दान करने से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और नकारात्मक परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय सकारात्मक सोच बनाए रखें।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वयं को संतुलित रखने का समय है। थोड़ी थकान या उत्साह की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए आराम, प्रकृति के बीच समय बिताने और स्वयं को मानसिक रूप से तरोताजा करने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में ऊर्जा, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और धैर्य बनाए रखें। सही योजना और शांत मन से किए गए प्रयास सफलता दिला सकते हैं। सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह समय नकारात्मक परिस्थितियों और तनावपूर्ण संबंधों से दूरी बनाने का संकेत दे रहा है। यदि किसी व्यक्ति, नौकरी या स्थिति से लगातार परेशानी हो रही है तो उससे भावनात्मक दूरी बनाना बेहतर रहेगा। किसी भी नए समझौते या महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें और लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। शांत रहकर, धैर्यपूर्वक और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। अपने अनुभवों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें और सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार रहें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।