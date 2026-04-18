Weekly Horoscope 20 To 26 April 2026 (साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 अप्रैल 2026): अप्रैल माह का ये सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। 20 से 26 अप्रैल के इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो शुक्र वृषभ राशि में रहकर मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में है। इसके अलावा गुरु मिथुन, केतु सिंह राशि, राहु कुंभ में और मीन राशि में शनि, बुध और मंगल विराजमान है। ऐसे में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो इस सप्ताह मिथुन, कर्क और सिंह राशि में संचार करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार ये सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। कई उपलब्धियों का भी संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

इस सप्ताह गजकेसरी, बुध के नीच राशि में होने से नीचभंग राजयोग, शुक्र के वृषभ राशि में आने से मालव्य राजयोग का निर्माण किया है। ऐसे में 12 राशियों के जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है।

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि से शुरुआत करें तो यह समय आपके लिए सफलता और प्रगति का संकेत देता है। यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा हो सकता है, हालांकि सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए धन लाभ, किसी के लिए पढ़ाई में अच्छे परिणाम, तो किसी के लिए स्वास्थ्य या मानसिक शांति। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है।

स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत हैं, खासकर यदि पहले कोई परेशानी चल रही थी। फिर भी लापरवाही से बचना जरूरी है। सही समय पर सही कदम उठाने से परिस्थितियाँ आपके पक्ष में जा सकती हैं। कुल मिलाकर यह समय ऊर्जा, उत्साह और आगे बढ़ने का है, इसलिए इसे बेकार की चीजों में न गंवाकर प्रोडक्टिव कामों में लगाना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए भी समय अनुकूल है। मान-सम्मान और पहचान में वृद्धि के योग हैं। जब आपकी मेहनत लोगों तक पहुँचती है और सराही जाती है, तभी वास्तविक यश मिलता है, और इस समय आपके साथ ऐसा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सुधार और उन्नति के संकेत हैं, खासकर अगर पहले कुछ अड़चनें थीं तो अब वे दूर हो सकती हैं।

विवाह के इच्छुक लोगों के लिए भी समय अच्छा है और सही जीवनसाथी मिलने की संभावना बनती है। हालांकि, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी है। कुल मिलाकर यह समय आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभदायक हो सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने, पुराने विवाद सुलझने या अटके हुए पैसे वापस मिलने के योग हैं। निवेश से भी लाभ हो सकता है। हालांकि वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

लंबी दूरी की यात्रा से बचना बेहतर होगा और यदि यात्रा करनी ही पड़े तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। करियर और पढ़ाई के क्षेत्र में यह समय सकारात्मक है नौकरी, प्रमोशन या आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर समय अच्छा है, बस सतर्कता बनाए रखें।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय पद, प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि का है। आपके काम की सराहना होगी और आपकी पहचान मजबूत बनेगी। आत्मविश्वास के साथ काम करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि मन में हल्की चिंता या डर बना रह सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक है और इसे अपने ऊपर हावी न होने दें।

मित्रों और करीबियों का सहयोग मिलेगा, जो सलाह या मार्गदर्शन के रूप में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहेगा और पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है। कुल मिलाकर यह उन्नति का समय है, बस नकारात्मक सोच से दूर रहें।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बेहद मजबूत साबित हो सकता है। आय में वृद्धि, निवेश से लाभ और करियर में उन्नति के संकेत हैं। नई नौकरी, प्रमोशन या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। यदि आपने पहले कोई निवेश किया है, तो अब उसका फायदा मिलने की संभावना है, और नए निवेश के लिए भी समय अच्छा है।

यह समय नई योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का है। भले ही अभी थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़े, लेकिन भविष्य में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक और शिक्षा से जुड़े मामलों में भी स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन खास ध्यान आर्थिक प्रगति पर देना लाभकारी रहेगा।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक संकेत और अच्छे समाचार लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत का सीधा परिणाम मिलेगा, इसलिए जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतना अधिक लाभ मिलेगा। कामकाज के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से संभालना जरूरी है।

खर्चे बढ़ सकते हैं, हालांकि आय भी बनी रहेगी, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी सुधार के संकेत हैं। कुल मिलाकर यह समय अच्छा है, बस संयम और संतुलन बनाए रखें।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर में सफलता और प्रगति का है। नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि या नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए भी ग्राहक और अवसर बढ़ने के संकेत हैं। आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चे भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं, इसलिए वित्तीय योजना बनाकर चलना जरूरी है।

कीमती सामान और निजी जानकारी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि नुकसान या चोरी की संभावना हो सकती है। यह समय पेशेवर जीवन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी है। सही सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय करियर और आर्थिक उन्नति का संकेत देता है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं और आय में वृद्धि होने की संभावना है। जिन लक्ष्यों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं, जिससे संतोष और प्रगति दोनों मिलेंगे। हालांकि रिश्तों और पारिवारिक जीवन में सावधानी जरूरी है, क्योंकि मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है।

नए संबंध बनने की संभावना है, लेकिन उनमें धोखे की आशंका भी हो सकती है, इसलिए किसी भी नए रिश्ते या निर्णय में जल्दबाजी न करें और उचित सलाह अवश्य लें।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह समय काफी शुभ और प्रगति देने वाला है। धन, आय और सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं। आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। मांगलिक कार्यों या शुभ अवसरों के योग बन रहे हैं।

हालांकि बीच-बीच में रिश्तों में मतभेद या तकरार हो सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है। कुल मिलाकर यह समय उन्नति और लाभ से भरा हुआ है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों को इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। यात्राओं के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक और सुखद रहेंगे। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय सकारात्मक है।

पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं और रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल है और नए संबंध बनने की संभावना है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय अच्छे समाचार और अवसर लेकर आ सकता है। सफलता और उन्नति के योग हैं, लेकिन साथ ही सावधानी भी जरूरी है। चोरी या निजी जानकारी के लीक होने जैसी स्थितियों से बचने के लिए सतर्क रहें।

मानसिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह समय मिश्रित है, लेकिन आगे बढ़ने के अवसर देता है।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह समय सफलता और प्रगति का है। आय में वृद्धि, नौकरी में सुधार या व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। दोस्तों और परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यों में आसानी होगी। हालांकि खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। निवेश करते समय सतर्क रहें और जोखिम भरे निर्णयों से बचें।

सुरक्षित निवेश आपके लिए अधिक लाभकारी साबित होंगे। कुल मिलाकर यह समय अनुकूल है, बस समझदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।