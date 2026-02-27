Weekly Horoscope 2 To 8 March 2026 (साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 मार्च 2026): मार्च माह का पहला सप्ताह 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव डाल सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो शुक्र 2 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में शनि के साथ विराजमान होंगे। इसके अलावा कुंभ राशि में मंगल, बुध, सूर्य और राहु विराजमान होंगे, जिससे चतुर्ग्रही के साथ बुधादित्य, मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति, सिंह राशि में केतु विराजमान रहेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह चंद्रमा सिंह, कन्या और तुला में प्रवेश करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो होलिका दहन के दिन लग रहा है। ऐसे में 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इस सप्ताह कुछ राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुका काम पूरे होने के साथ-साथ धन- धान्य की तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। आप मानसिक दबाव सह सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर देखने को मिल सकता है। आय तो अच्छी खासी होगी। लेकिन बेकार के खर्चों से परेशान हो सकते हैं। पढ़ाई और प्रतियोगिता के लिए आपको अधिक मेहनत करना जरूरी है। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है। इसलिए थोड़ा धैर्य और संयम का साथ दें।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह ग्यारहवें भाव में शनि और शुक्र और दशम भाव में बुध, मंगल, सूर्य और राहु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ के साथ उन्नति मिल सकती है। करियर के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान आय में तेजी से वृद्धि हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकती है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

इस राशि के लग्न भाव में गुरु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। हालांकि आत्मविश्वास थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। सप्ताह के अंत तक प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आय में वृद्धि और कार्यक्षेत्र में विस्तार संभव है। शिक्षा व प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। प्रेम विवाह के इच्छुक लोग धैर्य रखें और एक साथ कई कार्य शुरू करने से बचें।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को सप्ताह के मध्य तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आय में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। हालांकि जीवनसाथी की सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में धन हानि हो सकती है। लेकिन समय के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वाहन या फिर यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि चोट या दुर्घटना के संकेत मिल सकते हैं। मान थोड़ा अशांत रह सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। व्यापार के क्षेत्र में भी कोई बदलाव न करें। आत्म विकास में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता हासिल हो सकती है। प्रेम विवाह और संपत्ति मामलों में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह सतर्क रहने की जरूरत है। इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आय बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। निर्णय क्षमता कमजोर रह सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचें। संतान पक्ष से तनाव और कर्ज या संपत्ति से जुड़े निर्णय टालना उचित होगा।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के मध्य सप्ताह में पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा और उच्च शिक्षा में सफलता के योग हैं। अनिद्रा या मानसिक बेचैनी संभव है। संपत्ति संबंधी कार्यों से फिलहाल दूरी रखें।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा जाने वाला है। इस राशियों को इस सप्ताह सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। शुरुआत में हल्की शारीरिक परेशानी हो सकती है। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। भूमि, वाहन और विवाह संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी होगी। धन हानि या बचत में कमी संभव है। पेट या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्या हो सकती है। शिक्षा में सफलता मिलेगी, पर भाग्य से अधिक पुरुषार्थ पर भरोसा रखें।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। सिर या गले से संबंधित परेशानी से बचें। वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। आय बढ़ेगी, पर जोखिम भरे निवेश से बचें।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

इस राशि वालों को करियर में अस्थिरता महसूस हो सकती है। इस राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। इस राशि के जातकों को यात्रा करते समय थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में शुभ समाचार और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।