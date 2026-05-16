Weekly Horoscope 18 To 24 May 2026 (साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 मई 2026): मई माह के इस सप्ताह कई बड़ा ग्रह परिवर्तन नहीं होने वाला है। ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मंगल मेष राशि में रहकर रूचक राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ ही वृषभ राशि में बुध और सूर्य रहकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे बुध के साथ परिवर्तन राजयोग बन रहे हैं। इसके अलावा गुरु के साथ युति करके गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे।

अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो सिंह राशि में केतु, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि विराजमान है। इसके अलावा चंद्रमा हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। इस सप्ताह वह मिथुन, कर्क और सिंह में गोचर करेंगे। ऐसे में मिथुन राशि में त्रिग्रही के साथ कलात्मक और गजकेसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। सिंह राशि में केतु के साथ युति करके ग्रहण योग का निर्माण होगा। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार ये सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन कुछ राशि के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल..

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस सप्ताह रूचक, गजलक्ष्मी, बुधादित्य, गजकेसरी, नवपंचम से लेकर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही शनि रेवती नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, जिससे 12 राशियों पर असर देखने को मिलने वाला है।

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जा सकता है। मंगल के गोचर के इस राशि के जातकों के ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच में बढ़ोतरी हो सकती है। मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिल सकती है। आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे, उसमें आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। हालांकि मन में चिंता और तनाव बना रह सकता है। भविष्य को लेकर बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, इसलिए फिजूल के तनाव से बचें। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने के योग हैं और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। व्यापारियों के लिए लाभ और बाजार में मांग बढ़ने के संकेत हैं।

परिवार का सहयोग मिलेगा और सलाह लेकर काम करने से मानसिक तनाव कम होगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा।। नए कॉन्ट्रैक्ट, डील या कमीशन से लाभ हो सकता है। खर्च बढ़ेगा लेकिन शुभ कार्यों में होगा। सलाह लेकर और अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। करियर और वित्त के मामले में मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। हालांकि ओवरथिंकिंग और तनाव से बचना होगा। खुद को व्यस्त रखेंगे, तो मानसिक स्थिति थोड़ी सही हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह धन, संपत्ति और आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का निवेश करेंगे, तो उसमें सफलता हासिल हो सकती है। सप्ताह के मध्य में निवेश करना लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मकान, भूमि, वाहन आदि खरीदने के योग भी बन रहे हैं। आईटी, इंजीनियरिंग, लॉ, टीचिंग और कंसल्टेंसी क्षेत्र के लोगों को प्रमोशन या अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं।

नौकरी के अलावा व्यवसाय में विभिन्न माध्यमों से आय में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको नए क्लाइंट्स, डील हासिल हो सकती है। परिवार के बड़े सदस्यों से सहयोग, उपहार या संपत्ति से जुड़ा लाभ मिल सकता है। पैसा फंसा हुआ था तो इस सप्ताह वापस मिलने के योग हैं। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं और खर्चे भी बढ़ेंगे।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी लाभकारी हो सकता है। हालांकि इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें। करियर और आर्थिक स्थिति के मामले में ये सप्ताह आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस सप्ताह यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। ऐसे में कई यात्राएं नौकरी, व्यवसाय, निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। आमदनी के कई नए जरिए खुल सकते हैं। ऐसे में कर्ज खत्म करने या आर्थिक स्थिरता पाने में सफलता मिलेगी।

लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इसके अलावा नौकरी के कारण स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार होगा। मानसिक शांति भी मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिथुन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

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कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इसलिए खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। मन में किसी बात की चिंता या फिर मानसिक तनाव हो सकता है। क्रिएटिव क्षेत्रों, फैशन, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉगिंग या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े जातकों को अच्छे अवसर और लाभ मिल सकते हैं। ये सप्ताह निवेश के लिए समय अच्छा है और भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। नौकरी बदलने या विदेश से जुड़े कार्यों में शुभ समाचार मिल सकता है।

पारिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अध्यात्म की ओर झुकाव हो सकता है। ऐसे में कई धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। विदेश में नौकरी करने के भी चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा के भी मौके मिल सकते हैं।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के इस सप्ताह की बात करें, तो सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है। इस राशि के जातकों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जा सकता है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। उन्नति के भी कई अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन या फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

व्यापार में भी लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी, परीक्षा या इंटरव्यू से संबंधित अच्छी खबर मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिल सकता है। लंबे समय से पुराने रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। परिवार में आपका मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपका अच्छा जाने वाला है।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अधिक बिजी रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके द्वारा बनाई गई रणनीति और योजनाएं सफल हो सकते हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरी के अलावा व्यापार में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह मानसिक तनाव कम हो सकता हैय़

किसी भी बड़े निवेश से पहले सलाह लेना आवश्यक रहेगा, वरना काफी घाटा हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस सप्ताह सफलता हासिल हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको लाभ मिल सकता है।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी लाभकारी हो सकता है। इस सप्ताह कई नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। इसका असर आपके बिजनेस या फिर करियर में देखने को मिल सकता है। सफलता के काफी अधिक योग बन रहे है। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त हो सकता है। इस सप्ताह कई यात्राएं कर सकते हैं।

लंबे समय से चल रही रुकावटें समाप्त होंगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। जीवन में सुख-शांति बनी रह सकती है।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय ग्रोथ और पैसा कमाने वाला हो सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह काम के साथ-साथ परिवार पर भी ध्यान देने का संकेत दे रहा है। आय अच्छी बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति और प्रमोशन के योग हैं, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं। व्यापार में बाहरी संपर्क लाभदायक रहेंगे। इसके अलावा कई क्षेत्रों से मुनाफा हो सकता है। हालांकि इस अवधि में किसी भी प्रकार करने से पहले अच्छे से पहले सोच विचार कर लें।

इस सप्ताह परिवार का सहयोग मिल सकता है। इसके साथ ही भूमि, भवन या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। माता-पिता और बच्चों के कारण भागदौड़ बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करें तो यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। करियर और फाइनेंस के क्षेत्र में यह सप्ताह काफी लाभकारी हो सकता है। इस सप्ताह व्यापार की बात करें, तो नए कॉन्ट्रैक्ट और डील साइन हो सकती हैं। आमदनी के कई नए स्त्रोत खुल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

रिलेशनशिप और लव लाइफ शानदार रहेगी। शादीशुदा और रिलेशनशिप में रहने वाले लोग अच्छा समय बिताएंगे। सिंगल लोगों के जीवन में नया रिश्ता आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव कम हो सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े निर्णय से पहले परिवार या भरोसेमंद लोगों की सलाह लेना फायदेमंद साबित हो सकता है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस सप्ताह पदोन्नति, आय और धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़े काम या फिर कॉन्ट्रैक्ट में भी सफलता हासिल हो सकती है। निवेश करने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी इस सप्ताह लाभ मिल सकता है। नए निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा और यह समय उन्नति देने वाला रहेगा। सकारात्मक सोच और मेहनत से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित प्रभाव डाल सकता है। इस सप्ताह कई क्षेत्रों में लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह यात्रा और काम की अधिकता वाला रहेगा। आसपास के लोगों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। नई सोच और और रचनात्मकता में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है।

सहकर्मियों का भी पूरा सहयोग मिल सकता है। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीता पाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य पर ध्यान दें। लंबी दूरी की यात्रा करते समय वाहन चलाने में सावधानी रखें। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो थोड़ा तनाव और बहस की स्थिति बन सकती है। जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल सकता है।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ऐसे में इस राशि के जातकों को सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। करियर के क्षेत्र मेमें भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको मिल सकता है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। नौकरी और व्यापार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

मीन राशि वालों के लिए नए दोस्त बन सकते हैं। ऐसे में मानसिक शंति मिल सकती है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए अच्छे संकेत हैं। इस सप्ताह शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को यात्रा करनी पड़ सकती है।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।