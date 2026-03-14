Weekly Horoscope 16 To 22 March 2026 (साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 मार्च 2026): मार्च माह के इस सप्ताह से हिंदू नववर्ष का आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही विक्रम संवत 2083 शुरू हो जाएगा। इस संवत के राजा गुरु बृहस्पति और मंत्री मंगल है। ऐसे में पूरे एक साल 12 राशियों के जीवन में प्रभाव देखने को मिलने वाला है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस सप्ताह डलब त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जो कुंभ और मीन राशि में बन रहे हैं। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में रहेंगे। इसके अलावा कुंभ राशि में बुध, मंगल और राहु रहेंगे और मीन राशि में शुक्र, शनि, सूर्य विराजमान रहेंगे और चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वह कुंभ, मीन और मेष में गोचर करेंगे। ऐसे में मार्च माह का तीसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के लिए खास हो सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के लोगों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप अपने काम के कारण समाज में एक अलग पहचान बना पाने में सफल होंगे। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये सप्ताह लाभकारी हो सकता है। इस सप्ताह आपके काम की सराहना होगी। इसके अलावा पदोन्नति, उन्नति के द्वार खुलेंगे। आय और बचत में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल हो सकता है। भूमि, मकान या वाहन खरीदने का विचार भी सफल हो सकता है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार लेकर आ सकता है। जीवन में सकारात्मक घटनाएं हो सकती हैं और कुछ अच्छे संकेत भी मिल सकते हैं, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इस दौरान मन थोड़ा चिंतित या अस्थिर रह सकता है, इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। यात्राओं के अवसर बन सकते हैं और ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहने के संकेत हैं और कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के लोगों के लिए प्रतिष्ठा और सम्मान में बढ़ोतरी के संकेत हैं। हालांकि इसके लिए आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। यह समय थोड़ा दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं और यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। इसलिए बेकार के खर्च न करें।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा दिखाई देता है। आपकी आय स्थिर रह सकती है और जो भी काम करेंगे उसमें लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप बचत या निवेश करते हैं तो उससे भी लाभ मिल सकता है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना आवश्यक है क्योंकि छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। नए मित्र बनने या नए रिश्ते जुड़ने की संभावना भी है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए विवाह तय होने के संकेत मिल सकते हैं।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के लोगों के लिए यात्राओं के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन मानसिक तनाव या चिंता की स्थिति भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में यात्रा करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। इसके अलावा परिवार के बीच चला आ रहा मतभेद समाप्त हो सकता है। अनावश्यक तनाव से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय सफलता दिलाने वाला हो सकता है। सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, इसलिए आपकी नजर में जो भी सफलता है उसे पाने के अवसर मिल सकते हैं। नए मित्र या रिश्तेदार बनने की संभावना है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए विवाह तय होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। निवेश से लाभ मिलेगा।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के लोगों को इस समय पारिवारिक मतभेद या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी है। खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि नुकसान होने की संभावना है। किसी को पैसा उधार देने से भी बचना चाहिए। यदि घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना है तो पहले अच्छी तरह सलाह लेना उचित रहेगा।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मित्रों के साथ मतभेद या विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए अपने व्यवहार और शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। स्थान परिवर्तन या यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। काम या करियर से संबंधित यात्राएं आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय अनुकूल हो सकता है और करियर में भी प्रगति के अवसर मिल सकते हैं।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि के लोगों के लिए यह समय शुभ समाचार और नए अवसरों का संकेत देता है। जीवन में कुछ नया और सकारात्मक हो सकता है जो भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। खर्च बढ़ने की संभावना है, लेकिन यदि आप सोच-समझकर निवेश करते हैं तो लाभ मिल सकता है। नए मित्र या रिश्तेदार बनने की संभावना है और जीवन में किसी नई शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के लोगों के लिए यह समय सफलता दिलाने वाला हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए सफलता का अर्थ अलग होता है, इसलिए आपकी दृष्टि में जो भी उपलब्धि महत्वपूर्ण है, उसे प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। कभी-कभी मन में बिना कारण डर या चिंता हो सकती है, लेकिन मित्रों और परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और सहयोग बना रह सकता है।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के लोगों को इस समय अनावश्यक विवादों से बचने की जरूरत है क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है। खर्च भी बढ़ सकते हैं, इसलिए खरीदारी करते समय सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए। इस समय निवेश करना सही नहीं माना जा रहा क्योंकि नुकसान की संभावना है। यात्राएं भी कष्टदायक हो सकती हैं, इसलिए उन्हें टालना बेहतर रहेगा।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के लोगों के लिए यात्राओं के अवसर बन सकते हैं। हालांकि इस दौरान मानसिक तनाव और अधिक मेहनत की स्थिति भी बन सकती है। यह समय परिश्रम और धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।