Weekly Horoscope 16 To 22 February 2026 (साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 फरवरी 2026): फरवरी माह का तीसरा सप्ताह कई राशि के जातकों के जीवन में प्रभाव डाल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में इस सप्ताह को काफी खास माना जा रहा है, क्योंंकि इस सप्ताह कुंभ राशि में शुक्र, बुध,राहु, सूर्य से लेकर चंद्रमा विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही साल का पहला सूर्य ग्रहण इसी सप्ताह लगने वाला है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस सप्ताह कई लोगों के जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिर चाहे वो धन, करियर से जुड़ा हो या फिर किस्मत से। 16 से 22 फरवरी के इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो कुंभ राशि में शुक्र, बुध, राहु और सूर्य विराजमान रहेंगे। ऐसे में बुधादित्य, शुक्रादित्य, ग्रहण, चतुर्ग्रही से लेकर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इसके साथ ही 17 फरवरी को चंद्रमा भी कुंभ में आ जाएंगे, जिससे पंचग्रही योग बनेगा। ऐसे में 12 राशियों के जीवन में सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

इस सप्ताह साल का पहला सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। हालांकि ये भारत में नजर नहीं आएगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका असर 12 राशियों के जीवन में अवश्य देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मंगल अपनी उच्च राशि मकर में रहकर रूचक राजयोग बना रहा है। गुरु मिथुन राशि, केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे।

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा जाने वाला है। करियर और व्यवसाय में प्रगति संभव है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां हल हो सकती है। लेकिन क्रोध और अहंकार से बचना जरूरी है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। इस राशि का दशम भाव काफी मजबूत रहेगा। ऐसे में कार्यक्षेत्र में उन्नति और आर्थिक मजबूती के योग हैं। निवेश से लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। शिक्षा, यात्रा या कानूनी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकारक का निवेश थोड़ा सोच-समझकर करें।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। इस अवधि में खर्चों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ा संयम के साथ रहना होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती है, जिन्हें समय रहते हल कर लें, तो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा साझेदारी में किए गए बिजनेस में भी थोड़ा सावधान रहना बेहतर हो सकता है.

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कामकाज का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

इस सप्ताह तुला राशि को प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में संतुलन बनाए रखना होगा। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि को संपत्ति या पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच-समझकर निर्णय लें।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि को संवाद में संयम रखना होगा। भाई-बहनों या मित्रों के साथ अनावश्यक बहस से बचें।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि के लिए पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सावधानी आवश्यक है। बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के लिए यह समय आत्ममंथन का है। आर्थिक लाभ संभव है, लेकिन भ्रम या अति-आत्मविश्वास से बचना होगा।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के लिए आध्यात्मिक उन्नति का समय है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर काफी शुभ राजयोगों का निर्माण होने वाला है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य से लेकर नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जिससे 12 में से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जानें इन लकी राशियों के बारे में

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।