Weekly Horoscope 14 To 20 September 2026 (साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 सितंबर 2026): सितंबर माह का तीसरा सप्ताह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सप्ताहका आरंभ गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज के साथ हो रहा है। इसके अलावा इस सप्ताह कुछ ग्रहों की स्थिति में बदलाव हो रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति की बात करें, तो वह 17 सितंबर को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर बुध के साथ युति करके बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। 14 सितंबर को बुध कन्या राशि में उदित होंगे। शुक्र तुला राशि, राहु कुंभ राशि, शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में, बुध कन्या, केतु सिंह राशि में संचरण करें। 18 सितंबर को मंगल अपनी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर गुरु बृहस्पति के साथ संयोग करके नीचभंग राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो इस सप्ताह तुला, वृश्चिक और धनु राशि में संचार करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, ये सप्ताह कुछ राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं पंडित केपी शुक्ल से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

ध्यान दें-

यह साप्ताहिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। इसमें बताई गई बातें सभी जातकों पर एक जैसी लागू हों, यह आवश्यक नहीं है। व्यक्ति की जन्मतिथि, जन्मसमय और जन्मस्थान के अनुसार परिणामों में अंतर हो सकता है। इसलिए राशिफल में बताए गए शुभ या चुनौतीपूर्ण समय को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में लें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी परिस्थिति, समझ और उचित सलाह को प्राथमिकता दें। सकारात्मक रहें, मेहनत करते रहें और परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से निर्णय लें।

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्यक्षेत्र और नौकरी में आपको अपने वरिष्ठों और सहयोगियों का साथ मिल सकता है। आपके कामों में मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और लंबे समय से जिस उपलब्धि का इंतजार था, उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय इच्छित सफलता देने वाला रहेगा। व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं।

पारिवारिक जीवन में हालांकि कुछ मतभेद, तकरार या वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। पुराने रिश्तों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, जबकि दूसरी ओर नए रिश्ते, नए मित्र या नए संबंध बनने की संभावना भी दिखाई देती है। प्रेम संबंधों के लिए भी समय महत्वपूर्ण हो सकता है। अविवाहित लोगों के जीवन में विवाह या नए रिश्ते से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता और प्रगति के अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से जिस काम या उपलब्धि के लिए मेहनत कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय विशेष रूप से अच्छा है। पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करने पर इच्छित परिणाम मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी सफलता के अवसर बन रहे हैं, इसलिए इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। करियर और व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है।

व्यापार से जुड़े लोग कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं, जिससे आगे लाभ मिलने की संभावना है। घर की मरम्मत या किसी महंगी वस्तु की खरीदारी पर बड़ी रकम खर्च हो सकती है, इसलिए खर्च करते समय सावधानी रखना जरूरी रहेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य से अच्छा रहने की संभावना है। यदि पहले से स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें राहत मिल सकती है। इस सप्ताह योजना बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह उन्नति और लाभ से भरा हुआ रह सकता है। घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपको सफलता मिलने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिल सकता है और लंबे समय से संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने कोर्ट-कचहरी के मामले में भी राहत मिलने की संभावना बताई गई है। नौकरी करने वालों के लिए कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ सकता है। यदि आप लंबे समय से पदोन्नति या मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस दिशा में अच्छी खबर मिल सकती है।

आर्थिक दृष्टि से आय और लाभ के अवसर बने रहेंगे, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए केवल आमदनी बढ़ने पर निर्भर होकर अनावश्यक खर्च करना उचित नहीं होगा। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार और सलाह लेना बेहतर रहेगा। किसी वस्तु की खरीदारी में जरूरत से अधिक पैसा खर्च होने या ठगे जाने जैसा अनुभव भी हो सकता है। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। सप्ताह का कोई विशेष दिन खराब नहीं बताया गया है। प्रतिदिन “ॐ घृणि सूर्य आदित्याय नमः” मंत्र का जाप करना शुभ बताया गया है।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल और खुशियों से भरा रह सकता है। कामकाज में सफलता मिलने के साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार के अवसर दिखाई दे रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिल सकती है। परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा और घर के अपने लोगों का पूरा सहयोग मिलने की संभावना है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह से जुड़ी अच्छी खबर आ सकती है और मांगलिक कार्य या शुभ प्रसंग होने के योग बनते हैं। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने की संभावना है।

परिवार के साथ तीर्थ यात्रा या पर्यटन पर जाने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि दूर के रिश्तेदारों या कुछ मित्रों के कारण मतभेद, बहस या परेशानी हो सकती है। इन बातों को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करने से बचना होगा। मन में किसी अनहोनी को लेकर डर या तनाव बना रह सकता है, जबकि परिस्थितियां उतनी खराब नहीं होंगी। इसलिए अपने काम और अपने करीबी परिवार पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति के लिहाज से समय अच्छा है।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह मान-सम्मान, काम और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है। लंबे समय से जिस बदलाव या सफलता की प्रतीक्षा थी, उसमें अब सुधार दिखाई दे सकता है। नौकरी करने वालों को मनचाही जगह स्थानांतरण या कार्यक्षेत्र में पद और जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना है। कामकाजी महिलाओं के लिए भी शुभ समाचार मिलने के संकेत दिए गए हैं। परिवार में पहले से चल रहा तनाव या मनमुटाव कम हो सकता है। घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ भी मिल सकता है। भूमि, भवन या वाहन खरीदने की इच्छा पूरी होने की संभावना है। हालांकि व्यवसायिक साझेदारों या बहुत करीबी मित्रों के साथ मतभेद, बहस या विवाद हो सकता है।

ऐसे विवादों से बचना जरूरी रहेगा, क्योंकि इससे नुकसान आपका ही हो सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलता रहेगा और उनके साथ किसी बड़े विवाद की संभावना नहीं बताई गई है। यात्राओं के योग हैं, लेकिन यात्रा से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या साथ जाने वाले व्यक्ति से विवाद हो सकता है। इसलिए यात्रा के दौरान सावधानी रखें।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति, धन और करियर के लिहाज से बहुत अच्छा बताया गया है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है और सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति, आय में वृद्धि या प्रतिष्ठा बढ़ने का अवसर मिल सकता है। कामकाज और व्यवसाय में भी आगे बढ़ने के अच्छे अवसर हैं। यदि आप लंबे समय से किसी नई जगह निवेश करने, भूमि या भवन खरीदने या वाहन लेने की सोच रहे थे तो इस दिशा में काम आगे बढ़ सकता है।

निवेश के लिहाज से भी समय लाभदायक बताया गया है और पुराने निवेश से लाभ लेकर निकलने का अवसर मिल सकता है। यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और ये यात्राएं आपके लिए सुखद एवं लाभदायक रह सकती हैं। पारिवारिक जीवन में भी खुशी का माहौल रहने की संभावना है। सप्ताह के अंत में परिवार या बड़े-बुजुर्गों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। हालांकि खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। एक ओर परिवार में तनाव, मतभेद और बहस की स्थिति बन सकती है, वहीं दूसरी ओर धन, संपत्ति और करियर में लाभ मिलने के अच्छे अवसर हैं। पुराने रिश्तों में किसी बात को लेकर दूरी या मनमुटाव हो सकता है और इसका असर आपके मन पर भी पड़ सकता है। इसलिए परिवार में होने वाली हर छोटी बात को लेकर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर रहेगा। इस समय अपने काम, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति पर अधिक ध्यान देने से आपको फायदा मिल सकता है। नौकरी करने वालों को आय में वृद्धि, पदोन्नति या नई नौकरी में जाने का अवसर मिल सकता है।

यदि पहले से कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे लाभ मिलने की संभावना है और नया निवेश करने पर भी फायदा मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए मेहनत अधिक करनी होगी। मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों का सहयोग भी मिलेगा। खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है। दांपत्य जीवन सामान्य रूप से अनुकूल रहने की संभावना है और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह परिवार के विवादों में जरूरत से ज्यादा उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। शक्कर का दान करना शुभ बताया गया है।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार और करियर में उन्नति के अवसर लेकर आ सकता है, हालांकि बीच-बीच में चिंता और असमंजस भी बना रह सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आने की संभावना है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, वेतन बढ़ाने की बात करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो समय आपको अवसर दे सकता है। बॉस, ग्राहक या काम से जुड़े लोगों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। यात्राएं आपके लिए लाभदायक रह सकती हैं, इसलिए काम या करियर से जुड़ी यात्रा को लेकर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वह समाचार मिलने की संभावना बताई गई है। यह समाचार नौकरी, परिवार, संतान या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हो सकता है। मन में अनावश्यक डर या चिंता बनी रह सकती है, लेकिन उस डर को हावी होने से रोकना जरूरी है। काम का बोझ बढ़ सकता है और परिवार को पूरा समय देना मुश्किल हो सकता है। व्यापार में उतार-चढ़ाव या पैसा फंसने की परेशानी भी हो सकती है। किसी भी काम में लापरवाही न करें और अनजान लोगों से सावधान रहें।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलता और पदोन्नति के अवसर लेकर आ सकता है, विशेष रूप से करियर, धन और प्रतिष्ठा के मामले में। नौकरी करने वालों के लिए आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं और काम में सफलता मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। आपकी सफलता का रूप अलग-अलग हो सकता है, लेकिन करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार का सहयोग मिलेगा और परिवार के लोगों से सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में सावधानी की आवश्यकता है।

घर के सदस्यों के साथ बहस या मतभेद हो सकते हैं और वरिष्ठ लोगों की किसी बात की उपेक्षा करने से तनाव बढ़ सकता है। इसलिए छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी सावधानी जरूरी है और किसी परेशानी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। व्यापार और कामकाज चलते रहेंगे, लेकिन परिवार में तनाव को बढ़ने नहीं देना है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत, दौड़-धूप और संघर्ष वाला रह सकता है, लेकिन मेहनत के बाद लाभ मिलने की संभावना है। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और व्यवसाय या नौकरी में लगातार मेहनत करने से थकान महसूस हो सकती है। लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है। व्यापार करने वालों को कारोबार में तेजी और लाभ मिल सकता है तथा यदि व्यवसाय का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आगे बढ़ने के लिए अच्छा बताया गया है। नौकरी में मनचाहा स्थानांतरण या पदोन्नति मिलने की संभावना भी है।

शेयर बाजार या व्यवसाय में लाभ के अवसर हो सकते हैं, लेकिन पैसा लगाने से पहले किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी रहेगा। दूसरी ओर व्यर्थ के मतभेद, बहस और वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। मन में तनाव और चिंता रह सकती है तथा मेहनत अधिक करने के बावजूद तुरंत उतना परिणाम न मिलने से निराशा हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा से परेशानी होने की संभावना है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही यात्रा करें। किसी स्वास्थ्य या आर्थिक परेशानी में विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल और प्रसन्नता देने वाला बताया गया है। काम में इच्छानुसार सफलता मिलने और लाभ प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी करने वालों को कार्यस्थल पर मान-सम्मान मिल सकता है और अतिरिक्त आय के स्रोत बनने के अवसर दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी है। व्यापार से जुड़े लोगों को विशेष लाभ और उन्नति मिल सकती है। विदेश से जुड़े काम या आयात-निर्यात के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए समय विशेष रूप से अच्छा रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है और पढ़ाई में सफलता मिल सकती है।

नए मित्र और नए रिश्ते बनने की संभावना है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं और उसे विवाह में बदलना चाहते हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग जीवनसाथी की तलाश में हैं, उनके लिए भी अच्छा रिश्ता मिलने की संभावना बताई गई है। पारिवारिक जीवन और रिश्तों के मामले में भी समय सकारात्मक रह सकता है। हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी रहेगा। काम के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। कामकाजी महिलाओं को भी सम्मान और आय में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को काले रंग के कपड़े या काले रंग का छाता दान करना शुभ बताया गया है।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अचानक काम का बोझ बढ़ सकता है और अधिक जिम्मेदारियों के कारण तनाव महसूस हो सकता है। काम के दौरान छोटी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है और बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए हर काम सावधानी से करना जरूरी रहेगा। व्यापार करने वालों को व्यवसाय को बढ़ाने या उसे सही स्थिति में लाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। पैसों की जरूरत पड़ने पर उधार या बैंक से कर्ज लेने की स्थिति भी बन सकती है।

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियों में सुधार होने और रुके हुए काम बनने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से समय पूरी तरह खराब नहीं है और नौकरी, व्यवसाय तथा प्रोफेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में घरेलू मतभेद, बहस और वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। परिवार के साथ घूमने-फिरने की योजना बनाते समय सावधानी रखें, क्योंकि साथ यात्रा करने पर मतभेद बढ़ सकते हैं। यदि यात्रा करनी हो तो नौकरी, व्यवसाय, करियर या पढ़ाई से जुड़े उद्देश्य से करना अधिक बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।