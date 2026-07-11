Weekly Horoscope 13 To 19 July 2026(साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 जुलाई 2026): जुलाई माह का तीसरा सप्ताह कई ग्रहों की स्थितियों में बदलाव होने वाला है जिसका असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर गुरु के साथ युति करके गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही 15 जुलाई को गुरु अस्त होने वाले हैं। 19 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र में, 20 को सूर्य भी पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो मंगल वृषभ राशि, शुक्र सिंह राशि में, बुध मिथुन राशि, राहु कुंभ, शनि मीन और केतु सिंह राशि में विराजमान है। ग्रहों की ऐसी स्थिति होने के कारण 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो हंस राजयोग, भद्र राजयोग, गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है।

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए यह समय सफलता, उन्नति और लाभ का संकेत देने वाला है। हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग-अलग होते हैं। जिस लक्ष्य के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, उसके पूरे होने के प्रबल योग हैं। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या लंबे समय से चल रही थी तो उसमें भी सुधार होने की संभावना है। प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, धन, आय, परीक्षा में अच्छे अंक तथा पारिवारिक और प्रेम संबंधों में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और बाधाएँ दूर होंगी।

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक समय दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत और अंत खुशियों, संतोष, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा तथा कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। सप्ताह के मध्य में कई अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन सही विकल्प चुनने को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है। सलाह दी गई है कि बड़े सपने देखें, सकारात्मक सोच रखें और केवल कल्पना तक सीमित न रहकर उन सपनों को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास भी करें।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय यश, मान-सम्मान, उन्नति और लाभ लेकर आने वाला है। यदि आप किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वह धन, स्वास्थ्य या परिवार से जुड़ी रही हो, उससे राहत मिलने के संकेत हैं। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और लोग आपके काम की सराहना भी करेंगे। मांगलिक कार्यों और शुभ अवसरों के योग बन रहे हैं। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और यदि पारिवारिक मतभेद चल रहे थे तो उनके समाप्त होने की संभावना है, जिससे रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे।

विवाह योग्य लोगों के विवाह के भी योग बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में किसी अपेक्षा के पूरी न होने से मन थोड़ा दुखी या निराश रह सकता है। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। सप्ताह के मध्य और अंत में आर्थिक स्थिति बेहतर होने, नए आय के अवसर मिलने और स्थिरता बढ़ने के संकेत हैं। नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और घरेलू जिम्मेदारियों में अच्छा संतुलन बना रहेगा। सलाह दी गई है कि बीती बातों को लेकर अधिक परेशान न हों और आगे बढ़ने पर ध्यान दें, क्योंकि सप्ताह का अधिकांश भाग अनुकूल दिखाई दे रहा है।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए धन, संपत्ति और आय में वृद्धि के प्रबल योग हैं। करियर, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक मामलों में यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन, वेतन वृद्धि, नौकरी में बदलाव या किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे के पूरे होने की संभावना है। हालांकि पारिवारिक संबंधों में कुछ मतभेद या दूरी बनने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए रिश्तों को संभालने का प्रयास करें और संवाद बनाए रखें। यदि लंबी यात्रा करनी पड़े तो वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्क रहें और यातायात नियमों का पालन करें।

काम, करियर या धन संबंधी यात्राएँ लाभदायक सिद्ध होंगी। सप्ताह की शुरुआत मित्रों, परिवार और सामाजिक संबंधों के साथ आनंदमय रहेगी। सप्ताह के मध्य में कुछ कार्यों के अटकने या अपेक्षित गति न मिलने से असंतोष महसूस हो सकता है। सप्ताह के अंत में कई इच्छाएं और लक्ष्य मन में आएंगे, लेकिन एक साथ सब कुछ पाने की कोशिश करने के बजाय किसी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय पदोन्नति, उन्नति और सफलता का संकेत दे रहा है। हालांकि मन में बिना किसी स्पष्ट कारण के डर, चिंता या असुरक्षा की भावना बनी रह सकती है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। प्रतिष्ठा, धन, भाग्य और करियर में लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। सप्ताह की शुरुआत में आत्मविश्वास बनाए रखने और अपने निर्णयों पर दृढ़ रहने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, इसलिए भावनाओं को नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है।

सप्ताह के मध्य में आर्थिक और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है। नए लोगों से परिचय बढ़ेगा, नए मित्र बनेंगे और सामाजिक दायरा विस्तृत होगा। विवाह योग्य लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं और जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी रिश्ते को विवाह तक ले जाने का समय अनुकूल है। परिवार का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के अंत में नकारात्मक सोच से बचने और जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक लाभ, आय में वृद्धि और उन्नति का है। नई योजनाएँ बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह अत्यंत अनुकूल समय है। यदि आप बड़े लक्ष्य तय करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। विवाह योग्य लोगों के विवाह के भी अच्छे योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय शुभ रहेगा और उन्हें मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।

सप्ताह की शुरुआत में ऐसा महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां मनचाही नहीं चल रही हैं, लेकिन सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने और विश्वास बनाए रखने की सलाह दी गई है। सप्ताह के मध्य तक आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम करने और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले स्वयं को शांत करने की सलाह दी गई है।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय शुभ समाचार, शुभ संकेत और नए अवसर लेकर आने वाला है। लगभग हर क्षेत्र में लाभ मिलने के योग हैं। यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए सबसे शुभ और सकारात्मक समयों में से एक माना गया है। प्रेम, खुशी, नए अवसर, कार्यक्षेत्र में सराहना, पदोन्नति और सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या अपने बड़े लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल माना गया है। पिछले प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है।

हालांकि कुछ लोगों के साथ मतभेद या विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे लोगों से होंगे जो पहले से आपके विरोधी हैं या आपसे ईर्ष्या रखते हैं। परिवार के वास्तविक सदस्यों के साथ संबंध सामान्य और सहयोगपूर्ण बने रहेंगे। उत्साह में आकर अनावश्यक या फिजूल खर्च करने से बचने और कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह विचार करने की सलाह दी गई है।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए यह समय सफलता और उन्नति से भरपूर रहने वाला है। हालांकि खर्चों में वृद्धि हो सकती है और धन अधिक समय तक आपके पास न टिके, फिर भी कुल मिलाकर परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और पुराने समय से चली आ रही परेशानियाँ समाप्त होंगी। नए अवसर आपके सामने आएँगे। यदि इन अवसरों में अधिक मेहनत करनी पड़े तो उसे संघर्ष न समझें, बल्कि अपनी सफलता की दिशा में आवश्यक प्रयास मानें।

सकारात्मक सोच बनाए रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक कल्पनाओं से बचें। सप्ताह की शुरुआत आर्थिक योजना बनाने, बचत बढ़ाने और आय के नए स्रोतों पर विचार करने में बीत सकती है। सप्ताह के मध्य में भावनात्मक रूप से थोड़ा उदास या अकेलापन महसूस हो सकता है। सप्ताह के अंत में व्यस्तता बढ़ेगी, नए कार्य और यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर सप्ताह सकारात्मक रहेगा, हालांकि बीच में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय करियर, पदोन्नति और आर्थिक उन्नति के लिहाज़ से अनुकूल रहेगा, लेकिन पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्तों में कुछ मतभेद या तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ रिश्तों में दूरी आने या गलतफहमियाँ पैदा होने की संभावना है। यात्रा के भी योग बन रहे हैं और ये यात्राएँ आपके कार्यक्षेत्र के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति से मनमुटाव या शिकायत हो तो अपनी बात बहुत आक्रामक तरीके से रखने के बजाय विनम्रता और संयम के साथ रखें। परिवार के भीतर होने वाले विवादों को बढ़ाने से बचें।

इस सप्ताह आपके सामने कई नए अवसर आ सकते हैं, लेकिन सही विकल्प चुनने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। सप्ताह के मध्य में ऊर्जा और आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा या ऑफिस राजनीति जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं की तुलना दूसरों से न करें और अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से आगे बढ़ें।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह समय शुभ कार्यों, मांगलिक अवसरों और सफलता का संकेत दे रहा है। उन्नति, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं और समाज में आपकी सराहना बढ़ेगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय अत्यंत शुभ है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं या व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण सौदे को अंतिम रूप देना चाहते हैं, तो सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। धन, करियर और व्यवसाय से जुड़े अधिकांश मामलों में यह समय आपके पक्ष में रहेगा।

सप्ताह की शुरुआत पारिवारिक सुख, स्थिरता और सकारात्मक माहौल के साथ होगी। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी और सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अधिक सोचने के बजाय योजनाओं पर कार्य करना आवश्यक होगा। कुछ लोग अतिरिक्त आय के स्रोत तलाशने या जीवन में बड़े बदलाव की योजना बना सकते हैं।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। धन, करियर और पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। यदि आवश्यक कार्य के लिए यात्रा करनी पड़े तो सफलता मिलने के संकेत हैं। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। केवल घूमने-फिरने के उद्देश्य से यात्रा करने से बचना बेहतर रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। यदि लंबे समय से परिवार में कोई गलतफहमी, मतभेद या दूरी बनी हुई थी, तो उसके समाप्त होने की संभावना है।

सप्ताह की शुरुआत में ऐसे लोगों से सावधान रहने की सलाह दी गई है जो आपकी भावनाओं या विश्वास का गलत लाभ उठा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में शांत रहकर निर्णय लेने और अनावश्यक बहस से बचने की सलाह दी गई है। सप्ताह के अंत में किसी जरूरतमंद की सहायता या दान करने से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए शुभ संदेश, शुभ संकेत, लाभ, उन्नति और सफलता के योग बन रहे हैं। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी और लंबे समय से चली आ रही रुकावटें तथा परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। पहले यदि रिश्तों, धन, व्यवसाय या नौकरी से जुड़ी कोई समस्या थी, तो उसमें भी सुधार के संकेत हैं।

यह साप्ताहिक राशिफल हर दृष्टि से सकारात्मक माना गया है। सप्ताह की शुरुआत और अंत में मानसिक तथा शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम करें और स्वयं को मानसिक रूप से तरोताजा रखें। सप्ताह के मध्य में ऊर्जा, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और धैर्य बनाए रखें।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सफलताओं से भरा हुआ रहने वाला है। नए मित्र बनने, नए संबंध स्थापित होने और आय में वृद्धि के योग हैं। खर्चे अपेक्षाकृत अधिक रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आमदनी बढ़ने की संभावना भी दिखाई दे रही है। विवाह योग्य लोगों के विवाह तय होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय उन्नति और सफलता देने वाला माना गया है।

इस सप्ताह किसी विषाक्त संबंध, नकारात्मक आदत या तनावपूर्ण परिस्थिति से बाहर निकलने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति, नौकरी या स्थिति से लगातार परेशानी हो रही है, तो उससे भावनात्मक दूरी बनाने की सलाह दी गई है। किसी भी नए समझौते या महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें और लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। शांत रहकर, धैर्यपूर्वक और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।