Weekly Horoscope 13 To 19 April 2026 (साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 अप्रैल 2026): अप्रैल माह का तीसरा सप्ताह कई राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। 13 से 19 अप्रैल 2026 के बीच ग्रहों की स्थिति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनका प्रभाव न केवल सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी असर दिखाई दे सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि में बुध, सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होंगे, जिससे चतुर्ग्रही से लेकर मंगल आदित्य, बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। वहीं 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहां वे शुक्र के साथ युति बनाकर शक्तिशाली शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जो सुख, समृद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना जाता है। शुक्र ग्रह 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे। ऐसे में मीन राशि में त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा।

वहीं कर्मफलदाता शनि 17 अप्रैल को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, जिससे कर्म और परिणाम से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में तथा मीन राशि में बुध, शनि और मंगल की स्थिति बनी रहेगी। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस सप्ताह कई बड़े राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे 12 राशियों पर इसका असर देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सतर्कता बरतने वाला रहेगा। चंद्रमा का गोचर 11वें, 12वें और प्रथम भाव में रहेगा, जबकि सूर्य, शुक्र, मंगल और शनि का प्रभाव 12वें भाव में होने से अनावश्यक खर्च और धन हानि के संकेत मिलते हैं। इस दौरान फिजूलखर्ची, विवाद और मानसिक तनाव से बचना जरूरी है। पारिवारिक मतभेद और अपमान का भय भी बना रह सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लग सकता है। इस समय आपका झुकाव धार्मिक गतिविधियों, आध्यात्मिक विचारों और पूजा-पाठ की ओर अधिक रहेगा, जो आपके लिए सकारात्मक संकेत है। निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। आय के स्रोत बने रहेंगे और आमदनी नियमित रूप से होती रहेगी।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रूप से लाभ देने वाला साबित हो सकता है। 11वें भाव में ग्रहों की स्थिति नए आय के अवसर पैदा कर सकती है, हालांकि बीच-बीच में थोड़े उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। 12वें भाव में शुक्र के प्रभाव से वाहन, संपत्ति या अन्य शुभ कार्यों पर खर्च होने की संभावना है। व्यापार में फायदा मिल सकता है, लेकिन निवेश और पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और संतान की ओर से खुशी मिल सकती है। 18 और 19 अप्रैल को किसी नए कार्य की शुरुआत टालना बेहतर होगा। छात्रों के लिए यह समय बेहद अच्छा है। जो अड़चनें पहले आ रही थीं, वे दूर होंगी और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

हालांकि, इस दौरान भरोसे के मामलों में सावधानी रखें, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना है, खासकर करीबी लोगों से। हर किसी की बातों पर तुरंत विश्वास न करें और सोच-समझकर ही प्रतिक्रिया दें। परिवार का साथ मिलेगा और उनसे सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह करियर में बदलाव का संकेत दे रहा है। 10वें भाव में कई ग्रहों के एक साथ होने से नौकरी और व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कार्यस्थल पर विरोध या दबाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। बृहस्पति के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं। आर्थिक रूप से समय अनुकूल है आमदनी बनी रहेगी और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छे मौके मिल सकते हैं।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्य को मजबूत करने वाला रहेगा। 9वें भाव में ग्रहों की स्थिति के कारण नए कार्यों में सफलता मिलेगी और किस्मत का साथ भी मिलेगा। करियर या व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं लाभदायक रहेंगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। समाज में सम्मान बढ़ेगा और कामों में प्रगति होगी। हालांकि, स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। छोटी-सी परेशानी होने पर भी सही इलाज कराएं। छात्रों के लिए यह समय अच्छा रहेगा।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। 8वें भाव में ग्रहों की स्थिति के कारण दुर्घटना, विवाद और मानसिक तनाव की संभावना है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। परिवार में तनाव हो सकता है और पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। हालांकि जीवनसाथी का सहयोग बना रहेगा। निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, खासकर यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। 7वें भाव में ग्रहों की स्थिति के कारण व्यापार में जोखिम बढ़ सकता है और नुकसान की संभावना बनी रह सकती है। इस समय नए कार्यों की शुरुआत टालना बेहतर रहेगा और लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। अनावश्यक यात्राओं से बचना लाभदायक रहेगा।

इस दौरान संपत्ति, जमीन या वाहन से जुड़े लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप इन चीजों को खरीद सकते हैं या अपने काम में उपयोग करके फायदा उठा सकते हैं। खासकर कन्या राशि वालों के लिए यह समय निवेश के लिहाज से काफी अच्छा माना जा रहा है। नौकरी पाने, बदलने या करियर में आगे बढ़ने के लिए भी यह अनुकूल समय है। मंगल और शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए सरसों का तेल और काले उड़द का दान करना शुभ रहेगा।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा का गोचर पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में रहेगा, जबकि अष्टम भाव में सूर्य, मंगल, शनि और बुध की युति बन रही है। यह योग करियर और व्यवसाय में प्रगति दिलाने के साथ-साथ शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के विवाह के योग भी बन सकते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, तो वह अब पूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत जारी रखना जरूरी है।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा संघर्ष भरा हो सकता है। चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में रहेगा और पंचम भाव में कई ग्रहों की स्थिति विद्यार्थियों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है। पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। करियर के लिहाज से यह समय आगे बढ़ने का है, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। व्यापारियों को भी लाभ के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। दांपत्य जीवन में समझदारी से काम लेना जरूरी होगा।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह सावधानी बरतने का संकेत देता है। चंद्रमा का गोचर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगा और चंद्र-राहु की युति के कारण ग्रहण योग बन रहा है। इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, परिवार में असंतोष हो सकता है और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और विवादों से दूर रहना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और खानपान पर विशेष ध्यान दें। हालांकि, नए रिश्ते बन सकते हैं और विवाह के योग भी हैं। नौकरी, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के अवसर भी मिल सकते हैं। बस खर्च और निवेश पर ध्यान देना जरूरी है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

इस राशि के जातकों के मन में परिवार को लेकर चिंता बनी रह सकती है, लेकिन वास्तविक स्थिति सकारात्मक ही रहेगी। यह समय प्रगति और लाभ देने वाला है। कामकाज में उन्नति होगी और पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। नकारात्मक सोच से दूर रहकर आपको इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

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कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। चंद्रमा का गोचर प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में रहेगा और चंद्र-राहु की युति के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में अस्थिरता और खर्चों में वृद्धि हो सकती है। परिवार में भी हल्का तनाव बना रह सकता है। शनि की साढ़ेसाती के अंतिम चरण के कारण किसी भी निर्णय को सोच-समझकर लेना जरूरी है। मानसिक शांति के लिए “ॐ नमः शिवाय” और गायत्री मंत्र का जाप करना लाभदायक रहेगा।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिन हो सकता है। चंद्रमा का गोचर द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में रहेगा और कई ग्रहों की स्थिति के कारण स्वास्थ्य, धन और पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें।

कुछ विशेष दिनों में नए कार्य शुरू करने से बचना ही उचित रहेगा। इस समय अनावश्यक खर्चों से बचने की जरूरत है। मन में तनाव या चिंता रह सकती है, लेकिन परिवार का साथ आपको संतुलित बनाए रखेगा।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।