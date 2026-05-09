Weekly Horoscope 11 To 17 May 2026 (साप्ताहिक राशिफल 11 से 17 मई 2026): मई माह के इस सप्ताह के आरंभ में ही ग्रहों के सेनापति मंगल स्वराशि मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे रूचक राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही इस राशि में सूर्य के साथ युति होने वाली है और मंगल आदित्य जैसे शक्तिशाली राजयोगों का निर्माण करेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर मौजूद गुरु के साथ युति करके गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा बुध और सूर्य दोनों ही वृषभ राशि में गोचर करेंगे और बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो शनि मीन राशि, राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में ही संचरण करेंगे। वहीं चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वह हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में 11 से 17 मई के दौरान चंद्रमा कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार इस सप्ताह कई राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल…

मई के इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो गजलक्ष्मी, बुधादित्य, मंगल आदित्य राजयोग, विपरीत राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, नवपंचम से लेकर, विष, शशि जैसे राजयोगों का निर्माण हो रहा है।

मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कई मायनों में खास हो सकता है। इस सप्ताह कई क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्रा से बचना बेहतर रहेगा। सही समय और सही दिशा में की गई मेहनत निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देगी। दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा। यदि किसी भी कार्य में सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे, तो लाभ और अधिक बढ़ सकता है। सही मार्गदर्शन इस समय आपकी सफलता को और मजबूत करेगा।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

इस राशि के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। यह समय योजनाएं बनाने और उन पर मेहनत करने का है। जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना बेहतर फल प्राप्त होगा। हालांकि घरेलू तनाव और मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे समय में विवादों में उलझने के बजाय शांत रहना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। छोटी-छोटी बहसें आपके काम, पढ़ाई या करियर पर असर डाल सकती हैं, इसलिए संयम रखना जरूरी है। यह समय उन्नति और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। परिवार से अपेक्षित सहयोग कम मिले, तब भी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा बनाए रखें।

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों को इस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटी-मोटी परेशानियां भी नजरअंदाज न करें। यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन यदि यात्रा काम, पढ़ाई, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हो तभी लाभकारी रहेगी। केवल घूमने-फिरने के उद्देश्य से यात्रा करना स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है।

परिवार का सहयोग मिलेगा और सलाह लेकर किए गए कार्यों में लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति के लिहाज से समय अच्छा माना जा सकता है। नौकरी में इंक्रीमेंट, नई नौकरी या जॉब स्विच के अवसर मिल सकते हैं। इस समय आपके शब्दों का प्रभाव अधिक रहेगा, इसलिए सोच-समझकर बोलें। सकारात्मक बातें और अच्छे विचार आपके लिए शुभ परिणाम ला सकते हैं।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए संपत्ति और निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति, जमीन, प्लॉट या पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। दूसरी ओर वाहन संबंधी सावधानी रखना जरूरी है। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर करने से बचें। सड़क पर चलते समय भी पूरी सतर्कता रखें, क्योंकि दुर्घटना के संकेत बन सकते हैं।

परिवार और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय सलाह लेकर काम करना विशेष लाभदायक रहेगा। रिश्तों और परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है। घर में शुभ कार्य, सगाई, विवाह या नए सदस्य के आगमन जैसी सकारात्मक स्थितियां बन सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह समय सफलता और उपलब्धियों से जुड़ा रहेगा। हालांकि सफलता का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए धन और प्रसिद्धि सफलता है, तो किसी के लिए शांति और वैराग्य। इसलिए आपकी नजर में जो भी लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है, उसे पाने के अवसर इस समय बन रहे हैं।

छोटी-छोटी बातों को लेकर भविष्य की फिक्र हो सकती है, लेकिन यह डर अधिकतर बेवजह का होगा। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखें।

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी भी बड़े निर्णय में परिवार या करीबी लोगों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सलाह और समर्थन के साथ किया गया कार्य अधिक सफलता दिला सकता है।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए यह समय शुभ और उन्नति देने वाला रहेगा। मांगलिक कार्यों और अच्छे अवसरों के योग बन रहे हैं। समाज और कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है और आपके प्रयासों की सराहना होगी।

यह समय आपको और अधिक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए अपने कार्यों में पूरी लगन बनाए रखें।

यदि विवाह की इच्छा है तो रिश्ते तय होने की संभावना बन सकती है। परिवार में भी किसी शुभ कार्य या विवाह का माहौल बन सकता है। परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह लाभदायक सिद्ध होगी।

आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। नौकरी, प्रमोशन, अप्रेजल या नई नौकरी मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में पहचान और सम्मान बढ़ने की संभावना भी है।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों को इस समय अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष और निरंतर प्रयास जरूरी रहेंगे। अच्छी बात यह है कि मेहनत का फल भी पूरी तरह प्राप्त होगा।

धन और निवेश के मामलों में समय अनुकूल है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और नए निवेश भी भविष्य में फायदा दे सकते हैं।

काम को समझदारी और योजना के साथ करें। केवल ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करने से लाभ मिलेगा। नई तकनीक और नए विचार आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए रिश्ते तय होने की संभावना भी बन सकती है। कुल मिलाकर यह समय मेहनत के साथ सफलता दिलाने वाला रहेगा।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के मन में चिंता और बेचैनी बनी रह सकती है। छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन यह चिंता अधिकतर अनावश्यक होगी।

असल में यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला है। यदि आप आत्मविश्वास के साथ मेहनत करेंगे तो उन्नति और सफलता के अवसर मिलेंगे। नकारात्मक सोच से बचना जरूरी है, क्योंकि वही आपकी प्रगति में रुकावट बन सकती है।

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए नए क्लाइंट और ग्राहकों के आने की संभावना है। कुल मिलाकर यह समय मेहनत और सकारात्मक सोच से लाभ दिलाने वाला रहेगा।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा। इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि नुकसान होने की संभावना बन सकती है। नए लोगों से मुलाकात और नए रिश्ते बनने के योग हैं। विवाह या प्रेम संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है।

किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में परेशानी हो सकती है। यदि सहायता करनी भी पड़े तो उतनी ही करें जितनी आसानी से संभाली जा सके। हालांकि नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और करियर के लिए समय अनुकूल रहेगा। मेहनत करने पर सफलता और अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए घरेलू मतभेद और तनाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए बोलचाल में संयम रखना बहुत जरूरी होगा। छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें और समझदारी से काम लें। हालांकि करियर, नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई के मामलों में समय काफी अच्छा रहेगा। धन लाभ और सम्मान मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। यदि लापरवाही की गई तो आगे चलकर परेशानी बढ़ सकती है। नियमित दिनचर्या और संतुलित जीवनशैली अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक और करियर के मामलों में समय सकारात्मक रहेगा।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक तनाव और मतभेद की स्थिति बन सकती है। हालांकि भूमि, भवन, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है।

स्थान परिवर्तन और यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। लेकिन केवल घूमने-फिरने के उद्देश्य से की गई यात्रा तनाव दे सकती है। यदि यात्रा किसी जरूरी काम, पढ़ाई या करियर से जुड़ी हो तो लाभकारी साबित होगी।

इस समय मानसिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। ध्यान और मेडिटेशन से मन को स्थिर रखने में सहायता मिलेगी। सकारात्मक सोच और संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय आपके पक्ष में रहेगा।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह समय काफी शुभ और लाभकारी रहेगा। मित्रों, परिवार और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। सलाह लेकर किए गए कार्यों में अधिक सफलता मिलने की संभावना है।

यात्राओं के योग बहुत अच्छे हैं। परिवार के साथ घूमने जाना, काम के लिए यात्रा करना या पढ़ाई से जुड़ी यात्राएं सभी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती हैं। यात्राएं मानसिक शांति और रिश्तों में मजबूती भी लाएंगी।

आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय और करियर के दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। उन्नति और सफलता के योग बन रहे हैं। जितनी अधिक मेहनत करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम प्राप्त होगा।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।