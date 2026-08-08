Weekly Horoscope 10 To 16 August 2026 (साप्ताहिक राशिफल 10 से 16 अगस्त 2026): अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो इस सप्ताह मंगल मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही कर्क राशि में बुध, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह, शुक्र कन्या, राहु कुंभ राशि और मीन राशि में शनि वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। इस सप्ताह गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में उदित होंगे। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो चंद्र देव कर्क, सिंह और कन्या राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल की बात करें, तो कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए पंडित केपी शुक्ल से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि का कैसा बीतेगा ये सप्ताह…

इस सप्ताह बनने वाले राजयोगों की बात करें, तो 11 अगस्त को सूर्य-शनि 120 डिग्री पर होंगे, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह बुधादित्य, त्रिग्रही, गजकेसरी, चतुर्ग्रही, हंस राजयोग, शशि आदित्य राजयोग, गुरु आदित्य राजयोग आदि का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगने वाला है, जो कर्क राशि में लगेगा।

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

मेष राशि के जातकों के चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्र ग्रह संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में गजकेसरी राजयोग और बारहवें भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को इस सप्ताह पदोन्नति के साथ हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। इस सप्ताह नौकरी करने वाले जातकों करने वालों को इंक्रीमेंट, अप्रेजल और प्रमोशन मिलने के योग हैं। लंबे समय से चल रही रुकावटें और समस्याएं खत्म होंगी तथा लाभ और सफलता के योग बनेंगे। काम की अधिकता, मेहनत, परिश्रम और वर्किंग लोड अधिक रहेगा। मन में चिंता, तनाव और दबाव बना रह सकता है। यह सप्ताह घर और बाहर हर जगह सफलता देने वाला है। व्यापार से जुड़े लोगों को इच्छित सफलता और लाभ मिलेगा।

लंबे समय से सोचा हुआ कोई काम पूरा हो सकता है। पुराने दोस्त, पुराना प्रेम या कोई पुरानी वस्तु वापस मिलने के योग भी बताए गए हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को इच्छित सफलता मिल सकती है। 11 और 12 तारीख को नया कार्य आरंभ न करने की बात कही गई है। काले उड़द और चावल का दान शुभ बताया गया है।

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए जायदाद, धन और पैसों में वृद्धि के योग हैं। पैतृक संपत्ति और किए गए निवेश से फायदा मिल सकता है। नौकरी, करियर, धन-पैसा और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पारिवारिक समस्याएं खत्म होने के योग हैं और लंबे समय से चल रही रुकावटें भी दूर हो सकती हैं। इस समय कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो नौकरी, व्यवसाय या प्रोफेशन के दृष्टिकोण से लाभकारी रहेगा। सलाह लेकर काम करने से और ज्यादा फायदा मिलने की बात कही गई है।

हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। मंगल के प्रभाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन और वाणी में कड़वाहट आ सकती है। दूसरों से बात करते समय सावधानी रखें, विशेषकर व्यापार में ग्राहकों से अच्छे से बात करें। आय कम और खर्च अधिक हो सकते हैं। मकान या वाहन की मरम्मत पर खर्च बढ़ सकता है। 13 और 14 तारीख को नया कार्य आरंभ न करें।

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मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए यात्राओं के योग बन रहे हैं और यात्रा में लाभ मिलने की बात कही गई है। लंबे समय से सोचा हुआ काम पूरा होगा और उसमें सफलता भी मिल सकती है। विशेष रूप से करियर, नौकरी, बिजनेस और पढ़ाई-लिखाई के उद्देश्य से की गई यात्राएं लाभकारी रहेंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है और यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो सुधार हो सकता है। स्थानांतरण के योग भी बनते हैं। आर्थिक दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। लंबे समय से चल रही आर्थिक रुकावटें और समस्याएं खत्म होंगी तथा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी लगने के योग भी बताए गए हैं।

रुका हुआ काम बनेगा और फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। विदेश में करियर या कारोबार स्थापित करने की सोच रहे जातकों के लिए सप्ताह अनुकूल है। हालांकि प्रथम भाव में मंगल के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। परिवार में मनमुटाव से बचें। सलाह लेकर काम करने से अधिक लाभ मिलेगा।

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक, नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय सकारात्मक है। नौकरी लगना चाहते हैं तो अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल तथा प्रमोशन के योग बताए गए हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं या अच्छी जगह जाना चाहते हैं तो सफलता मिल सकती है। बिजनेस शुरू करने या उसमें कुछ नया करने के लिए भी समय अच्छा है। भवन, भूमि और वाहन खरीदने के लिए भी समय अनुकूल बताया गया है। कर्ज और विवाद से परेशान लोगों को उससे उभरने का मौका मिल सकता है। पारिवारिक और कारोबार की दृष्टि से ग्रह अनुकूल बताए गए हैं।

हालांकि मन चिंतित और तनाव में रह सकता है तथा फिजूल की सोच-विचार बढ़ सकता है। स्वास्थ्य और खान-पान पर विशेष ध्यान देना होगा। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को काम टालने की आदत छोड़नी होगी। विरोधियों से सावधान रहने की बात कही गई है। सलाह और सहायता लेकर काम करने से अधिक फायदा मिलेगा।

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सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए शुभ समाचार, शुभ संदेश और शुभ संकेत मिलने के योग बताए गए हैं। लंबे समय से अटके हुए काम, रुकावटें और अड़चनें खत्म हो सकती हैं। घर-परिवार में अच्छी स्थिति रहेगी और मतभेद, आर्गुमेंट्स या अलगाव जैसी समस्याएं खत्म होने के योग हैं। मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग भी हो सकते हैं। नौकरी, बिजनेस या किसी अन्य विषय में शुभ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह व्यस्तता और दौड़-धूप अधिक रहेगी, इसलिए धैर्यपूर्वक काम करना होगा।

नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में लंबी यात्रा हो सकती है। कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और जूनियर या सीनियर का सहयोग मिलेगा। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कार्य बन सकता है। प्रॉपर्टी या कमीशन का कार्य करने वालों को लाभ मिल सकता है। कोर्ट-कचहरी के मामले में फैसला पक्ष में आने की बात कही गई है। खर्च भी अधिक रहेगा।

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए व्यर्थ का तनाव और फिजूल की चिंताएं बनी रह सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसी सोच और एंजायटी जैसी स्थिति नजर आती है। लेकिन पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। यदि आपके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही थी, तो उस प्लानिंग पर अभी चलने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। नई प्लानिंग बनाकर उस पर चलना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।

आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी लगने के दृष्टिकोण से और करियर के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। विवाह के इच्छुक हैं तो मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलेगा। विवाह तय हो सकता है। प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देने के योग भी बनते हैं।

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। आपकी सफलता के अलग-अलग मायने हो सकते हैं और जिसके पीछे आप लंबे समय से लगे हुए हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वह सफलता आपको मिलेगी। जायदाद, धन और पैसों के दृष्टिकोण से अच्छा वक्त है। यात्राओं के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। यात्राएं करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो काम आप लंबे समय से करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलने की स्थिति है। इस समय अपने लोगों से सलाह लेना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यदि आप परेशान होते हैं तो आपके अपने भी परेशान होते हैं और यदि आप खुश होते हैं, उन्नति करते हैं तो वह भी खुश होते हैं। इसलिए उनसे सलाह लेकर काम करें।

यदि अपनों से सलाह नहीं लेते तो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सलाह लेकर काम करने से आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर सफलताओं, जायदाद, धन, पैसों और यात्राओं के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा है।

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय खर्चों से भरा हुआ हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि 100 आए और 110 चला जाए। खर्चे ज्यादा होंगे और इस बात पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से और इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। बिजनेस में पहले से ज्यादा धन मिलने की स्थिति बन सकती है, लेकिन साथ ही खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं। फिजूल खर्चे निकलकर आ सकते हैं। इसलिए खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा और पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी।

परिवार का सपोर्ट रहेगा। इसलिए कोई भी नया काम करते समय परिवार से सलाह लेकर आगे बढ़ें। बिना सलाह लिए कुछ ना करें। विशेष रूप से परिवार से सलाह लेकर काम करने पर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। परिवार से सलाह लेकर कोई भी नया काम करने से लाभ मिलेगा। इसलिए सलाह लेकर काम करना आपके लिए विशेष रूप से जरूरी है।

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए मन तनाव और चिंता में रह सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। संपत्ति का लाभ, धन का लाभ, आय का लाभ और प्रतिष्ठा में लाभ होगा। सम्मान और मान मिलने की स्थिति भी बनी हुई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपकी लीक हो सकती है। आपके पास्ट की कोई ऐसी बात रही हो, जो लीक होने पर आपको परेशानी में डाल सकती है, उसका विशेष ध्यान रखना है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है।

नौकरी लगने के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। यदि नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। यह उन्नति कारक समय है। इसलिए मन की चिंता के बावजूद आर्थिक, नौकरी और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर सावधान रहना जरूरी है।

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। दूर पदोन्नति होगी और आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा, सम्मान और मान में वृद्धि होगी। इस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी महसूस हो सकती है। भागदौड़, मेहनत और परिश्रम चलता रहेगा। सुकून और शांति की कमी महसूस हो सकती है। एक के बाद एक काम होने से ऐसा लग सकता है कि दूसरे लोग आराम से घूम-फिर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। यह स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों का साथ जरूर रहेगा, जो आपके लिए अच्छी बात है।

मकर राशि वालों के लिए विशेष बात यह है कि आप सलाह लें और पूछें। जो भी नया काम करना चाहते हैं, उसके लिए पूछें कि क्या आप यह कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ें। सलाह लेकर आगे बढ़ने से आपको फायदा मिलेगा। यात्राओं, पदोन्नति, प्रतिष्ठा और सम्मान के दृष्टिकोण से समय अच्छा है।

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए सफलता, उन्नति और आगे बढ़ने का समय है। आपकी सफलता के अपने अलग-अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन आपकी सफलता का यह वक्त नजर आता है। यश और मान-सम्मान में वृद्धि का समय है। उन्नति का समय है और आपकी वाहवाही होगी। तारीफ होगी, जो आपके लिए अच्छी बात है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो वाहन से कष्ट हो सकता है। इसलिए लंबी दूरी का ट्रेवल अभी ना करें। यदि करना जरूरी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें और खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। इस बात का जरूर ध्यान रखें।

कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। यह लाभदायक है और फायदे करवाने वाला है। सफलता, उन्नति, यश, मान-सम्मान और वाहवाही के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। केवल लंबी दूरी की यात्रा और वाहन से संबंधित बात का ध्यान रखना जरूरी है। बाकी समय बहुत अच्छा और लाभदायक है।

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यात्राओं से भरा हुआ वक्त होगा और यात्राएं अच्छी होंगी। यात्राओं के लिए नौकरी, करियर, पढ़ाई-लिखाई या किसी भी उद्देश्य से जा सकते हैं। परिवार के साथ बाहर जाना भी जरूरी होता है और ऐसी यात्रा से नई एनर्जी लेकर आते हैं। यदि अकेले कुछ एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं तो भी जा सकते हैं। यात्रा करने पर आपको फायदा मिलेगा। यह फायदे का समय है। किसी भी उद्देश्य से यात्रा कर सकते हैं। नए दोस्त और नए रिश्तेदार बनने की स्थिति भी नजर आती है। यदि प्रेम प्रसंग में हैं तो उसे विवाह का रूप दे सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा है। ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए यह वक्त अच्छा है। एंजॉय करने वाला है, कुछ सीखने वाला है और सिखाने वाला है। इसलिए पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। यात्राओं, परिवार, आर्थिक स्थिति और प्रेम प्रसंग के दृष्टिकोण से समय अच्छा है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।