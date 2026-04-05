Weekly Finance Horoscope Weekly Finance Horoscope 6th April to 12th April 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार अप्रैल का दूसरा सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बता दें इस सप्ताह में मंगल और सूर्य की युति से मंगलादित्य राजयोग बन रहा है। साथ ही 11 अप्रैल को बुध ग्रह के मीन राशि में प्रवेश से नीचभंग राजयोग बनने जा रहा है। साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि में शनि के साथ विराजमान रहेंगे।

ऐसे में इस सप्ताह सिंह राशि वालों को करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। बिजनेस में जोखिम लेने से फायदा होगा। निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वहीं धनु राशि वालों को नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। बिजनेस में थोड़ी सावधानी रखें। वहीं संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल…

29 मई से मिथुन, तुला और कन्या राशि के जातकों के जीवन पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव, बुध और शुक्र बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग

मेष राशि का आर्थिक राशिफल (Aries Finance Weekly Horoscope)

आपकी राशि से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से 12वें भाव पर बन रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह करियर में तेजी देखने को मिलेगी। मंगलादित्य राजयोग आपको नेतृत्व क्षमता देगा, जिससे ऑफिस में पहचान बढ़ेगी। व्यापारियों को नए ऑर्डर मिल सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है।

वृषभ राशि का आर्थिक राशिफल (Taurus Finance Weekly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग 11वें भाव पर बन रहे हैं। इसलिए बुध नीचभंग राजयोग आपके नेटवर्क और संपर्कों से फायदा दिलाएगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप से लाभ होगा। निवेश सोच-समझकर करें, लाभ के संकेत हैं।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल (Mithun Finance Weekly Horoscope)

आपकी राशि से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग कर्म भाव पर बन रहा है। इसलिए करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। प्रमोशन या नई नौकरी का योग बन सकता है। कारोबार में नई रणनीति लाभ देगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन जल्दबाजी में फैसले न लें।

कर्क राशि का आर्थिक राशिफल (Cancer Finance Weekly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग भाग्य स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। व्यापार में विस्तार के योग हैं। धन लाभ होगा, लेकिन बचत पर ध्यान दें।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल (Leo Finance Weekly Horoscope)

आपकी राशि से मंगलादित्य और नीचभंग राजयोग अष्टम भाव पर बन रहा है। इसलिए मंगलादित्य राजयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। बिजनेस में जोखिम लेने से फायदा होगा। निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल (Kanya Finance Weekly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग सप्तम भाव पर बन रहा है। इसलिए बुध का नीचभंग राजयोग आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। करियर में स्थिरता आएगी। व्यापार में नए क्लाइंट मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साझेदारी में लाभ मिलेगा।

तुला राशि का आर्थिक राशिफल (Libra Finance Weekly Horoscope)

आपकी राशि से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग छठे भाव पर बन रहा है। इसलिए ऑफिस में मेहनत का फल मिलेगा। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। बिजनेस में धीरे-धीरे लाभ बढ़ेगा। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, वरना बजट बिगड़ सकता है।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल (Scorpio Finance Weekly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग पंचम भाव पर बन रहा है। इसलिए यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहेगा। करियर में उन्नति के योग हैं। व्यापार में अचानक लाभ हो सकता है। निवेश से अच्छा फायदा मिलेगा। नई योजनाएं सफल होंगी।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल (Dhanu Finance Weekly Horoscope)

आपकी राशि से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग चतुर्थ भाव पर बन रहा है। नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के योग बन सकते हैं। बिजनेस में थोड़ी सावधानी रखें। परिवार से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है। धन लाभ सामान्य रहेगा। कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल (Makar Finance Weekly Horoscope)

आपकी राशि से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग तीसरे भाव पर बन रहा है। करियर में नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। छोटे निवेश लाभ दे सकते हैं।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल (Kumbh Finance Weekly Horoscope)

आपकी गोचर कुंडली से नीचभंग और मंगलादित्य राजयोग दूसरे भाव पर बन रहा है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। करियर में स्थिरता रहेगी। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो नुकसान हो सकता है।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल (Pisces Finance Weekly Horoscope)

आपकी राशि में बन रहा बुध नीचभंग राजयोग और मंगलादित्य राजयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। व्यापार में तेजी आएगी। धन लाभ के प्रबल योग हैं, निवेश के लिए समय अनुकूल है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।