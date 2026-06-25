Vrishbha Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष में 12 लग्न में से दूसरा लग्न वृष लग्न होता है। इसे लग्न को स्थिरता, धैर्य और व्यावहारिकता का प्रतीक माना जाता है। वृष लग्न के स्वामी शुक्र ग्रह है, जिन्हें सौंदर्य, सुख-सुविधाओं, कला और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ फलदीपिका में वृष लग्न के जातकों के व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। फलदीपिका में वृषभ लग्न वालों को मेहनती, सहनशील और जीवन में स्थिरता पसंद करने वाले कहा गया है। ‘कुंडली रहस्य’ में जानें वृषभ लग्न के जातकों की कैसा होता है व्यक्तित्व, स्वभाव….

श्लोक

पृथूरुवक्त्रः कृषिकर्मकृत्स्यान्-
मध्यान्तसौख्यः प्रमदाप्रियश्च ।
त्यागी क्षमी क्लेशसहश्च गोमान्
पृष्ठास्थपार्श्वव्रणयुङ् वृषोत्थः ॥२॥

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अर्थ- वृषभ लग्न के जातक सामान्यतः स्थिर, सहनशील, उदार, सुखप्रिय, कृषि या भूमि से जुड़ा, स्त्री एवं सौन्दर्य प्रेमी तथा जीवन के मध्य भाग के बाद अधिक सुख प्राप्त करने वाला माना गया है। उसके शरीर पर पीठ या पार्श्व भाग में कोई विशेष निशान भी हो सकता है।

वृष लग्न के जातकों की शारीरिक बनावट

फलदीपिका के अनुसार, वृष लग्न के जातकों का चेहरा सामान्यतः थोड़ा बड़ा होने के साथ आकर्षक होता है। इनका शरीर काफी मजबूत और सेहतमंद होता है। कई व्यक्तियों के शरीर में किसी हिस्से में जन्म चिन्ह या फिर कोई मस्सा या पुराना घाव हो सकता है। ये काफी गंभीर होने के साथ-साथ आकर्षित होता है, जिससे लोग आपकी ओर खींचते हैं।

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वृषभ लग्न वालों का स्वभाव और व्यक्तित्व

फलदीपिका के अनुसार, वृषभ लग्न के जातक काफी शांत, सहनशील, उदार होने के साथ धैर्यवान होते हैं। ये हर काम सोच समझकर करते हैं, जिससे जल्दबाजी न करने के कारण इसका कोई निर्णय हानिकारक नहीं होता है, जिससे हर कोई इन्हें पसंद करता है। ये हर एक चुनौती और परिस्थिति पर घबराते नहीं है बल्कि धैर्य के साथ उससे निकलने का प्रयत्न करते हैं।

वृषभ लग्न के व्यक्तियों को अपने जीवन में स्थिरता के साथ-साथ सुरक्षा पसंद होती है। एक बार ये किसी लक्ष्य को तय कर लेते हैं, तो उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास करते हैं। हालांकि कभी-कभी इनका जिद्दी स्वभाव भी देखने को मिल सकता है।

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वृषभ लग्न वालों का करियर और व्यापार

फलदीपिका के अनुसार, वृष लग्न के जातकों का संबंध कृषि या भूमि से जुड़े क्षेत्रों में काफी लाभ कमा पाते हैं। ये समय के साथ-साथ आधुनिक होते जाते हैं। ये लोग व्यवसाय, वित्त, बैंकिंग, कृषि, रियल एस्टेट, वाहन, कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफल होते हैं। ये मेहनत करने में विश्वास करते हैं। इसी के कारण इन्हें आने वाले समय में सफलता अवश्य हासिल होती है।

हालांकि, ये जोखिम लेने से पहले हर पहलू पर अच्छे से विचार करते हैं। इसके बाद ही उस ओर कदम बढ़ाते हैं। इसी के कारण दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है।

वृषभ लग्न वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन

वृष लग्न के जातक लव लाइफ और रिश्तों को बखूबी निभाना जानते हैं। ये जीवनसाथी के प्रति काफी समर्पित होते हैं और अपने परिवार की सुख-सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते हैं।

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वृषभ लग्न वालों की आर्थिक स्थिति

फलदीपिका में उल्लेख मिलता है कि वृष लग्न के जातकों के जीवन का मध्य और उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक सुखद हो सकता है। ये लोग अपने काम को मेहनत, धैर्य और लगन के साथ करते हैं। इसी के कारण ये धन, संपत्ति, घर, वाहन आदि खरीदने में सफल हो सकते हैं। ये अपने परिवार को को सुख- समृद्धि देने में सफल हो सकते हैं। इन्हें पशुधन, भूमि और स्थायी संपत्ति से भी लाभ मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।