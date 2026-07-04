Vrashchik Lagna Personality: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के 12 लग्न में से आठवां लग्न वृश्चिक है। इस लग्न के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल को माना जाता है। नवग्रह में से मंगल को महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, और भूमि का मुख्य कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल की स्थिति में बदलाव होने पर इस लग्न के जातकों के जीवन में काफी अधिक असर देखने को मिल सकता है। मंगल की कृपा होने से जातकों के भीतर नेतृत्व क्षमता, निडरता और जोश का संचार तेजी से बढ़ता है। स्वभाव से वह कठोर, साहसी और कर्मशील होता है तथा अपने पराक्रम के बल पर राजकीय सेवा या उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने की क्षमता रखता है।‘फलदीपिका ग्रंथ के नवम अध्याय में भी वृश्चिक लग्न के जातकों के अनेक गुणों और जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। ‘कुंडली रहस्य’ में जानें वृश्चिक लग्न के जातकों की कैसा होता है व्यक्तित्व, स्वभाव….

श्लोक

वृत्तोरुजड्धः.प्रथुनेन्नवक्षा

रोगी शिशुत्वे गुरुतातहीनः।

क्ररक्रियो राजकुलाभिसुख्य:

कीटेऽब्जरेखाङ्कितपाणिपादः॥

अर्थ

यदि जन्म के समय वृश्चिक लग्न हो या चन्द्रमा वृश्चिक राशि में हो तो छाती और नेत्र विशाल होते हैं। जांघ और पिडलियां गोल होती हैं। हाथ या पैर में पद्म रेखा होती है । ऐसे जातक बचपन में बीमार रहते हैं और उन्हें पिता या गुरु का सुख पूर्ण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति क्रिया करने वाले और राजकुल में बहुत ऊंची पदवी धारण करने वाले अर्थात् उच्चाधिकारी होते हैं।

वृश्चिक लग्न वाले जातक का शारीरिक स्वरूप और व्यक्तित्व

इस लग्न के जातकों का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है। इसकी छाती चौड़ी और मजबूत होती है। वहीं आंखों की बात करें, तो बड़ी, गहरी और आकर्षक होती है। इनकी जांघें एवं पिंडलियां गोल और सुडौल होती हैं, जिससे इनके शरीर में संतुलन और शक्ति का आभास होता है। इसके साथ ही इनके हाथों और पैरों में पद्म रेखा जैसी शुभ रेखाएं भी हो सकती है। इस रेखा को उन्नति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।

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वृश्चिक लग्न वालों का स्वास्थ्य

फलदीपिका के इस श्लोक के अनुसार इस लग्न के जातक बचपन में स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान रहते हैं। ये बार-बार किसी बीमारी या फिर शारीरिक कमजोरी से परेशान रहते हैं। हालांकि अच्छी तरह से देखभाल करने से लेकर संतुलित जीवन शैली के कारण बढ़ती आयु के साथ स्वास्थ्य सही हो सकता है।

वृश्चिक लग्न का स्वभाव और व्यक्तित्व

वृश्चिक लग्न के जातकों के स्वभाव की बात करें, तो दृढ़ निश्चयी, साहसी और कर्मप्रधान होते हैं। ये हर काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ खत्म करने का प्रयास करते हैं। आवश्यकता के अनुसार ये ऐसे निर्णय भी लेते हैं जो काफी कठोर हो सकते हैं। इन्हें अनुशासन से रहना पसंद है। आत्मविश्वास और कार्यकुशलता के कारण इनकी अलग पहचान है।

वृश्चिक लग्न वालों को मिलता है पिता और गुरु का सुख

इस श्लोक के अनुसार, इस लग्न के जातकों को पिता और गुरु का पूरा सहयोग मिलता है। आपका मार्गदर्शन करना हो या फिर किसी भी परिस्थिति में सहयोग की जरूरत है वह हमेशा आपको खड़े मिलेंगे। ऐसा सहयोग मिलने के कारण आप आत्मनिर्भर और मजबूत बनते हैं।

वृश्चिक लग्न वालों का करियर

श्लोक में वर्णित “राजकुलाभिसुख्यः” का तात्पर्य है कि इस लग्न के जातकों को शासन, प्रशासन या राजकीय कार्यों से जुड़कर सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में बात करें, तो इस लग्न के जातक प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी उच्च पदों, सेना, पुलिस, न्यायपालिका, प्रबंधन तथा नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में सफलता का संकेत देता है। अपनी मेहनत और लग्न के बल पर समाज में एक अलग पहचान बना पाने में सफल होते हैं।

वृश्चिक लग्न के हाथ या पैर में होती है पद्म रेखा

फलदीपिका के इस श्लोक के अनुसार, इस लग्न के जातकों के हाथों और पैरों में पद्म (कमल) के समान रेखाओं का होना अत्यंत शुभ माना गया है। सामुद्रिक शास्त्र में इस चिन्ह को सौभाग्य, प्रतिष्ठा, धन, सम्मान और जीवन में विशेष उपलब्धियों से जोड़ कर देखा जाता है। ये कठिन परिस्थितियों, चुनौतियों को पार करके अंत में सफलता पाते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक ग्रंथों, विशेष रूप से फलदीपिका में वर्णित सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है। ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से सर्वमान्य तथ्य नहीं माना जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर या वैवाहिक जीवन केवल लग्न या राशि से निर्धारित नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक और परिस्थितिजन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। यहां दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे अंतिम सत्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के योग्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें।