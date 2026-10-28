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कन्या राशि – आज का राशिफल (Kanya Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 28 अक्टूबर 2026 कन्या राशि – आज का राशिफल (Kanya Rashi Today – Aaj Ka Rashifal) | 28 अक्टूबर 2026

आज का कन्या राशि का राशिफल (28 अक्टूबर): आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या यात्रा कि संभावना बताई जाती हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।आपको आज नए काम का अवसर मिल सकता है। नया काम आपको बहुत ख्याति और पहचान दिलाएगा।वकील गण आज अपने विवेक से निर्णय लेंगे और ये सफल निर्णय उन्हें सह-कर्मियों और वरिष्ठों से प्रशंसा दिलाएंगे।आज छात्र पूरी मेहनत से अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। वे अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि वे अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं।नई नौकरी के परिणाम के लिए प्रतीक्षा कर रहे खिलाड़ियों को आज आदेश या प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है।

Kanya Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 28 October 2026: जानें आज का दिन कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kanya राशिफल (28 अक्टूबर 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

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Updated: 03:57 AM

राशि

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