Newsletters
LIVE TV

कन्या राशि – आज का राशिफल (Kanya Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 28 अगस्त 2026 कन्या राशि – आज का राशिफल (Kanya Rashi – Aaj Ka Rashifal) | 28 अगस्त 2026

आज का कन्या राशि का राशिफल (28 अगस्त): आप अपने करीबी लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएँ, जो किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं उनके उन्हें सांत्वना देंगे। अभिभावकों को चाहिए की बच्चो में जीवन के प्रति साकारात्मक दृष्टिकोण बनायें जिससे भविष्य में हर बाधा से जूझने को तत्पर रहें।चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग आज थोड़े अशांत रहेंगे। परेशानी और मन चिड़चिड़ा होने के बावजूद के अपने काम पूरी मेहनत से करेंगे।आपके नीचे काम करने वाले आज सहयोग नहीं करेंगे। जिस से समयबद्ध काम में पिछड़ जाने की संभावना है।माता-पिता आज परीक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त करने वाले अपने बच्चों को पुरस्कृत करेंगे।

Kanya Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: जानें आज का दिन कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kanya राशिफल (28 अगस्त 2026)।

Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राशि व्यक्तित्व – कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

और पढ़ें

Updated: 03:55 AM

राशि

Chandra Grahan 2026, Lunar Eclipse 2026, Chandra Grahan 28 August 2026, Lunar Eclipse Effects, Chandra Grahan Zodiac Signs, chandra grahan rashifal 2026, chandra grahan ok rakhi 2026, Chandra Grahan Astrology, Chandra Grahan Sutak Kaal, Lunar Eclipse India, 28 August Chandra Grahan, Zodiac Signs Affected by Lunar Eclipse, चंद्र ग्रहण 2026, चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026, ucky zodiac sign, Career Growth Zodiac Signs, Business Success zodiac sign,
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन राशियों को नौकरी-बिजनेस में दिला सकता है तरक्की, जानें 12 राशियों का हाल

Chandra Grahan 2026 Rashifal: 28 अगस्त 2026 को होने वाला चंद्र ग्रहण कुंभ और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है।…

आज का टैरो राशिफल 27 अगस्त 2026, Aaj Ka Tarot Rashifal 27 August 2026, Tarot Rashifal 27 August 2026, today tarot horoscope 27 August 2026, daily tarot horoscope hindi, आज का टैरो कार्ड राशिफल 27 अगस्त 2026, monthly horoscope august 2026, tarot card reading today, aaj ka tarot horoscope, aries tarot horoscope today, taurus tarot horoscope today, gemini tarot horoscope today, cancer tarot horoscope today, leo tarot horoscope today, virgo tarot horoscope today, libra tarot horoscope today, scorpio tarot horoscope today, sagittarius tarot horoscope today, capricorn tarot horoscope today, aquarius tarot horoscope today, pisces Tarot horoscope today,
Aaj Ka Tarot Rashifal 27 August 2026: तुला और धनु राशि को करियर और निवेश में लाभ मिलने के योग, जानिए दैनिक टैरो राशिफल

आज का टैरो राशिफल 27 अगस्त 2026: आज के दिन कुछ राशियों को भाग्य का साथ मिलने के साथ आत्मविश्वास…

Aaj Ka Rashifal 27 August 2026, today horoscope
Aaj Ka Rashifal 27 August 2026: आज कन्या और वृश्चिक राशि वालों को निवेश से लाभ के योग, चंद्रमा करेंगे कुंभ राशि में गोचर, जानिए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 27 August 2026 (आज का राशिफल): फ्यूचर पंचांग के अनुसार आज चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में…

Rahu Gochar 2026, rahu gochar in kumbh, Rahu Nakshatra Transit 2026, Rahu Transit in Dhanishta Nakshatra, Libra Horoscope 2026, Rahu Transit Effects on Libra , Libra Career Prediction 2026, Libra Business Horoscope, Rahu Remedies, Vedic Astrology 2026, Rahu Mars Energy, Dhanishta Nakshatra Meaning, Astrology Predictions 2026, Rahu Transit Benefits and Effects, Libra Wealth Prediction 2026, राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026, राहु धनिष्ठा नक्षत्र गोचर, तुला राशि 2026 भविष्यफल, तुला राशि राहु गोचर, राहु गोचर का प्रभाव, धनिष्ठा नक्षत्र का महत्व, राहु के उपाय, तुला राशि करियर राशिफल, तुला राशि व्यापार भविष्यफल, ज्योतिष भविष्यवाणी 2026, राहु शनि प्रभाव, राहु मंगल नक्षत्र परिवर्तन, सितंबर राशिफल 2026
मायावी ग्रह राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, जानें तुला राशि के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?

राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से तुला राशि पर असर: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहु 1 अगस्त 2026…

राशिफल

मेष
मेष

आप आज कुछ अस्वस्थ महसूस कर सकते है। आपको अपने प्रियजनों से दूर रहना होगा।अविवाहित आज अपने पालकों और परिवार के साथ आनंद से दिन व्यतीत करेंगे।खोजकर्ताओं का एक समूह आपको उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह आपके लिए किसी सपने के पुरे होने जैसा होगा। आप हमेशा से…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

एकाकी जन आज किसी से मिलेंगे जो उनके जीवन में नए सकारात्मक बदलाव लाएगा।घर के वयस्क अपने कमरों में कुछ बदलाव करना चाहेंगे। उनकी मदद करके और बदलाव सुझाकर आप उन्हें खुशी दे सकते हैं।विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और प्रयत्न रत डॉक्टर आज इस दिशा में प्राथमिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।आज बाजार…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

मिलन का आनंद आपको खुशी तो देगा, परंतु ये आपकी जेब पर भरी पड़ सकता हैं, क्योंकि मनोरंजन पर आपको आज बहुत ख़र्च करना पड़ सकता हैं। बच्चे अपनों से बड़ों के लिए और दुर्बल घटकों के लिए करुणा और आदर का भाव दिखा कर सभी का प्यार और प्रशंसा प्राप्त करेंगे।जो लोग नई नौकरी…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

नौकरी के लिए प्रत्यक्ष भेंट कर चुके प्रत्याशीयों के लिए दिन असामान्य है। नतीजे आप के पक्ष में नहीं होंगे।आज खिलाड़ियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज वे भाग लिए हुए सभी खेलों और प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करेंगे।जो महिलाएं सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और फिल्मी कलाकार हैं उन्हें आज अपमान सहना पड़ सकता…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

प्रेमियों को अपने अतीत को भुला कर आने वाला भविष्य का खुले मन से स्वागत करना चाहिए। नौकायन के लिए बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत सावधान रहने की जरुरत है। घर के बुजुर्ग व्यक्ति उनके साथ जाएँ क्योंकि किसी दुर्घटना के योग दिखाई देते है।कोई अप्रत्याशित व्यावसायिक यात्रा आपके कार्यक्रम को उथल पुथल कर…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

आप अपने करीबी लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएँ, जो किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं उनके उन्हें सांत्वना देंगे। अभिभावकों को चाहिए की बच्चो में जीवन के प्रति साकारात्मक दृष्टिकोण बनायें जिससे भविष्य में हर बाधा से जूझने को तत्पर रहें।चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग आज थोड़े अशांत रहेंगे। परेशानी और मन चिड़चिड़ा होने के…

और पढ़ें
तुला
तुला

आपका उदारता पूर्ण रवैया और गर्मजोशी आपको कुछ खुशी और प्यार भरे पल देंगे। बच्चों आज किसी बात पर सलाह और प्रोत्साहन की अपेक्षा कर सकते हैं। उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना सिखाएं।रोजगार हासिल करने में प्रभावशाली लोगों की मदद लेने के लिए एक अच्छा दिन है।विधि के क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

आपकी अपने प्रेमी के साथ छुट्टी या यात्रा कि संभावना बताई जाती हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा दिन है। वे आज मिलने वाले हर उम्र के लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आयेंगे और उनके साथ अपने अनुभवों को बाँट सकेंगे और उनके सामने अभिप्रेरणा का उदहारण बनेंगे।आपको आज नए काम का अवसर मिल…

और पढ़ें
धनु
धनु

घर में शांति बनाये रखने के लिए विवाहित दम्पति संयम और समझदारी बनाये रखें। बच्चे आज अपनी कला या साहित्य की प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। माता-पिता को उन्हें प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। लेकिन उन्हें किसी भी झटका के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।आज स्थावर संपत्ति के…

और पढ़ें
मकर
मकर

कुंवारे व्यक्तियों को सलाह है कि आज अपने भावी जीवनसाथी को पाकर अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दें अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।परिवार के किसी नटखट बच्चे के व्यवहार से किसी बुजुर्ग को दुःख पहुँच सकता है।किसी बाहरी यात्रा से पुनरर्स्फुर्ती का अनुभव होगा। यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। किसी करीबी मित्र…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

किसी वयस्क सदस्य की बीमारी के कारण मनोरंजन के कार्यक्रम रद्द करने पड़ेंगे।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने अध्ययन या पाठ्य गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे और वे प्रसिद्ध हो जाएंगे।वकीलों को आज कुछ नए मुक़दमे मिल सकते हैं। जिनसे उन्हें सम्मान और धन लाभ होगा।शेयर बाजार के निवेशकों और व्यापारियों…

और पढ़ें
मीन
मीन

जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आज बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि वे काफी परेशान हो सकते हैं।जो लोग वाक्बद्ध हो चुके हैं वे खरीदारी और अन्य वैवाहिक तैयारियों में व्यस्त रहेंगे।नया काम ढूंढ रहे लोगों की कुछ नए असरदार व्यक्ति से मुलाक़ात हो सकती है। उन्हें प्रभावित करने का…

और पढ़ें
मेष
मेष

टीचर्स के लिए नौकरी या काम के लिहाज से यह सप्ताह बहुत ही शानदार और बेहतरीन रहने वाला है।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों के साथ-साथ उनके सीनियर्स भी करेंगे।बच्चों के लिए बाहर घूमने की कोई योजना इस सप्ताह किसी अचानक आए कारण से…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

अगर आपको घूमना-फिरना पसंद है, तो इस सप्ताह आपको अपने प्रियजन के साथ बाहर किसी सुंदर जगह पर रोमांटिक समय बिताने का मौका मिलेगा।इस सप्ताह आपको अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसकी उम्मीद आपने पहले से नहीं की होगी।काम के अत्यधिक बोझ, मानसिक तनाव और भावनात्मक परेशानियों के कारण इस सप्ताह…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

किसी अम्यूजमेंट पार्क या पिकनिक स्पॉट पर जाने से टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच आपसी तालमेल और जुड़ाव बहुत बेहतर होगा।काम के सिलसिले में इस सप्ताह आपकी मुलाक़ात किसी नए व्यक्ति से हो सकती है, और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने से एक नया रोमांस शुरू हो सकता है।राजनीति के क्षेत्र में कोई मार्गदर्शक या…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

बेरोजगार लोगों को इस सप्ताह किसी सहकारी संस्था (को-ऑपरेटिव आर्गेनाइजेशन) से नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है।विरोधी पक्ष इस सप्ताह राजनेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जो भी काम करें, बहुत सोच-समझकर और सावधानी से करें।परीक्षा देने जा रहे छात्रों को इस सप्ताह कड़ी मेहनत…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

अकाउंटेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। वरना बाद में कुछ अनपेक्षित समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।आपको सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।इस सप्ताह आप ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहेंगे और खुद…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

आपके द्वारा आयोजित किसी ट्रिप (यात्रा) में कमजोर व्यवस्था या खराब तैयारियों की वजह से दोस्तों और परिवार के सदस्यों की नाराजगी या आलोचना झेलनी पड़ सकती है।अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए घर के बड़े-बुजुर्गों से सलाह लें। उनके अनुभव और ज्ञान से आपको बहुत फायदा होगा और वे भी अपना अनुभव…

और पढ़ें
तुला
तुला

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह सप्ताह काफी कठिन हो सकता है। उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और अपनों के सहारे की ज़रूरत होगी।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या प्रमोशन होने के…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

लंबे समय से बीमार और बिस्तर पर पड़े मरीजों की सेहत में सही दवा और देखभाल से जल्द ही सुधार होगा।खिलाड़ियों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे शायद अपने फैंस की उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाएं।इस सप्ताह टीचर्स को कोई सरप्राइज मिल सकता है, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या…

और पढ़ें
धनु
धनु

रियल एस्टेट (जमीन-जायदाद) के कारोबारियों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और फायदे का सौदा साबित होगा।करियर में बदलाव करने या भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने की इच्छा रखने वाले तकनीकी पेशेवरों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है।उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के नतीजों का इंतज़ार कर रहे छात्रों को इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम…

और पढ़ें
मकर
मकर

तकनीक क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ अनबन का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि उनके व्यवहार को कोई घमंड या अहंकार न समझे।राजनीति से जुड़े लोग इस सप्ताह आम जनता और अपनी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के बीच काफी लोकप्रिय रहेंगे।टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग इस सप्ताह…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध को आपके माता-पिता की ओर से औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।भरोसेमंद शेयरों में पैसा लगाने के लिए क्लाइंट्स इस सप्ताह अपने शेयर ब्रोकर्स का आभार जताएंगे, क्योंकि वे अपने रिटर्न से बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे।शिक्षक इस सप्ताह और आने वाले समय में अपने करियर में कुछ सकारात्मक…

और पढ़ें
मीन
मीन

इस सप्ताह आपको अचानक किसी अनजान या अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ हो सकता है।पार्टी के बड़े या वरिष्ठ नेता उन राजनेताओं (पॉलिटिशियन्स) को उतनी तवज्जो या महत्व नहीं देंगे जो सफल होने के लिए अपनी जी-जान लगा रहे हैं।लव रिलेशनशिप में रह रहे जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए…

और पढ़ें
मेष
मेष

जुलाई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी खास हो सकता है। इस राशि के जातक आत्ममंथन से लेकर मानसिक तनाव से निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं। इस माह शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में थोड़ा मिला-जुला असर आपको देखने को मिल सकता है। माह के आरंभ में थोड़ा…

और पढ़ें
वृषभ
वृषभ

जुलाई 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों को  धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच से लेकर मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और सही दिशा प्रदान  कर सकता है। इस राशि के जातक नौकरी या फिर व्यापार के कारण कई यात्राएं कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी…

और पढ़ें
मिथुन
मिथुन

जुलाई 2026 का महीना मिथुन राशि के जातकों को कुछ क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में संभलकर रहने की जरूरत है। सूर्य 15 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और फिर दूसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में माह के मध्य तक इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता…

और पढ़ें
कर्क
कर्क

जुलाई 2026 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए मेहनत, उपलब्धियों और आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने वाला महीना माना जाता है। इस राशि के लग्न भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही जुलाई के मध्य में सूर्य भी गोचर करेंगे। ऐसे में आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल आपको…

और पढ़ें
सिंह
सिंह

जुलाई 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए ये माह नए अवसरों, आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा लेकर आएगा। इस महीने आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। आप धैर्य, संयम के साथ कोई कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता अवश्य मिल सकती है।…

और पढ़ें
कन्या
कन्या

जुलाई 2026 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल हो सकता है। इस राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में मजबूती आने के साथ आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इस समय आपकी प्राथमिकता धन कमाने के साथ-साथ इसकी बचत करने में ध्यान दें।…

और पढ़ें
तुला
तुला

जुलाई के महीने तुला राशि वालों को मिलेजुले रिजर्ट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र का सिंह राशि में गोचर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा और नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे , जिससे करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि…

और पढ़ें
वृश्चिक
वृश्चिक

जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों के शुभ साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं और अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं…

और पढ़ें
धनु
धनु

जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही करियर, उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से…

और पढ़ें
मकर
मकर

जुलाई 2026 का महीना मकर राशि वालों के लिए काम- कारोबार के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से आर्थिक मामलों में सुधार और रुके हुए कामों में गति मिलने के संकेत हैं। 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साझेदारी,…

और पढ़ें
कुंभ
कुंभ

जुलाई 2026 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में आने से साझेदारी, दांपत्य जीवन और नए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, वहीं अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे प्रस्ताव…

और पढ़ें
मीन
मीन

जुलाई 2026 का महीना मीन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर शुभ और प्रगति देने वाला रह सकता है। क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में प्रवेश से नौकरी और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जबकि 16 जुलाई को सूर्य के कर्क राशि में आने से साहस और पराक्रम की प्राप्ति…

और पढ़ें

राशि व्यक्तित्व

मेष

मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…

और पढ़ें
वृषभ

वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…

और पढ़ें
मिथुन

मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…

और पढ़ें
कर्क

कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…

और पढ़ें
सिंह

इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…

और पढ़ें
कन्या

कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…

और पढ़ें
तुला

तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…

और पढ़ें
वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…

और पढ़ें
धनु

धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…

और पढ़ें
मकर

मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…

और पढ़ें
कुंभ

कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…

और पढ़ें
मीन

मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…

और पढ़ें

टॉप स्टोरीज