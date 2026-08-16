Kanya Rashi Ka Aaj Ka Rashifal 16 August 2026: जानें आज का दिन कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा – आज का Kanya राशिफल (16 अगस्त 2026)।
Disclaimer: यह सामग्री सिंडिकेट फीड से ली गयी है। जनसत्ता डेस्क द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…
Updated: 03:55 AM
राशि
आपके भाग्य का सितारा आज चमक रहा है। इसके असर से आज आप अपने प्यार का निवेदन बहुत अच्छी तरह करेंगे।पारिवारिक समारोह और स्नेह मिलन आज घर के वयस्कों और अन्य सदस्यों को आनंदित करेंगे। वयस्क जन अपने रिश्तेदारों, बेटों, बेटीयों से मिल कर प्रसन्न होंगे।अभिभावकों को अपने बच्चों पर बहुत गर्व होगा। वे अपने…
बच्चों की पढ़ाई आज माता-पिता के लिए चिंता का विषय हो सकती है। वे शायद अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।अपने प्रियतम के साथ आज छुट्टी मना सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी आज कुछ दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर दस्तखत करेंगे जो उनके लिए भविष्य में बहुत ही लाभदायक होंगे। अचल संपत्ति…
अपने व्यव्हार के प्रति जरा विचारशील और सद्भावना पूर्ण हो जाइये अन्यथा आप अपने प्रिय व्यक्ति को आहत कर देंगे।बच्चों के बीच के छोटे मोटे झगड़ों के कारण आज परिवार असहज हो सकता है। इन्हें निपटाना ज़रा मुश्किल मालूम होगा।निरुद्यम या बेरोजगार लोग आज अपनी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किये जायेंगे।वकीलों को आज किसी…
इस सप्ताह आपको अपने पड़ोसियों और आसपास रहने वाले लोगों का पूरा सहयोग और तालमेल मिलेगा।वकील इस सप्ताह फैसले लेने में अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। उनके सही फैसलों की सराहना सहकर्मियों के साथ-साथ उनके सीनियर्स भी करेंगे।तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे जो लोग आगे की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, वे इस…
रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहेगा, क्योंकि उनकी डील्स और कागजी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे।छात्रों को इस सप्ताह प्रोजेक्ट्स पूरे करने में परेशानी आ सकती है, विशेषकर तकनीकी (टेक्निकल) क्षेत्रों की पढ़ाई करने वालों को कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।टीचर्स को सलाह दी जाती है…
शायद छात्र इस सप्ताह होने वाले स्कूल टूर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।म्यूजिक, खेल या अन्य कलात्मक गतिविधियों से जुड़े छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिन रह सकता है और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन वे हौसला न हारें।राजनेताओं को अपनी पार्टी के किसी ऐसे साथी के साथ मतभेद सुलझाने का…
मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त और भागदौड़ भरा रहने वाला है, जिससे उनके सब्र का इम्तिहान हो सकता है।कलाकारों, विशेषकर पेंटर्स को इस सप्ताह किसी बड़े और मान्यता प्राप्त आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है।रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, रोजाना की तरह काम चलते रहेंगे।छात्रों को इस…
टीचर्स इस सप्ताह अपनी वर्तमान नौकरी और कार्यस्थल (वर्कप्लेस) से थोड़ा बोरियत महसूस कर सकते हैं। वे दूसरे स्कूलों या शैक्षणिक संस्थानों से मिलने वाले जॉब ऑफर्स पर विचार करना शुरू कर सकते हैं।अकाउंटेंट्स (लेखाकारों) के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल तौर पर बेहतरीन खबरें लेकर आएगा। आपको कोई नया जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या…
मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं, जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त…
वृष राशि के व्यक्ति स्वभाव से शांति पसंद होते हैं। ये अपने काम में काफी लगन वाले होते हैं। किसी काम में जुट जाते हैं तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं, जब तक उसका समाधान नहीं मिल जाता है। वृष राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी पुस्तकें पढ़ना, खेल-कूद, नृत्य, गायन, सत्संगति,…
मिथुन राशि के लोग अस्थिर स्वभाव के लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व एवं चरित्र के होते हैं। उन्हें हर दिन नए परिवर्तन, भ्रमण और विविधता प्रिय होती है। ये बेहद हाजिर जवाब और फ़ुर्तीले होते हैं। इन लोगों की जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इनको सामाजिक समारोहों और किसी भी पार्टी में आकर्षण का केन्द्र बना देती हैं।…
कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन्हें स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनःस्थिति परिवर्तनशील…
इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिलकुल…
कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ-कुछ सरल और कुछ-कुछ कठोर होता है। ऐसे जातकों को प्रकृति से लगाव होता है, इसीलिए इन्हें बागवानी करना और खूबसूरत पौधों की देखभाल करना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपने उतावलेपन और जल्दबाज़ी के कारण अकसर मुसीबत में फंस जाते हैं। इनके स्वभाव की सबसे बड़ी कमी…
तुला राशि के लोग अन्य लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कभी-कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। इस राशि के जातक भावुक होते हैं और प्रायः उनकी भावुकता उन्हें धोखा दे जाती है। इस राशि के लोग न्याय, जनस्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं।…
वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध एक अनोखे प्रकार का होता है। इनका पंचम स्थान मीन से संबंधित है। इसीलिए इस राशि के लोग अक्सर भ्रम के शिकार रहते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी शक्ति प्रेम ही होती है। ये प्रेम के बदले प्रेम की चाह रखते हैं।…
धनु राशि के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये खाने और शराब पीने के मामले में बहुत लापरवाह होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मोटापा और नशेड़ी होते है। इन्हें पारिवारिक संबंधों में बिलकुल भी दिलचस्पी नहीं होती है। यहां तक कि ये अपने खून के रिश्तों से भी दूर रहने की कोशिश…
मकर राशि के जातकों की स्मृति शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ ही इनके विचारों में गहराई भी देखने को मिलती है। आर्थिक मामलों में मकर राशि के जातक अधिक सावधानी से कार्य लेते हैं। सबसे ख़ास बात यह है मकर राशि के जातक एक साथ कई कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। अर्थात…
कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस राशि के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। इनकी तार्किक शक्ति काफी अधिक होती है। ये बुद्धिमान लोगों से दोस्ती रखने में विश्वास रखते हैं। भेड़चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है कुंभ राशि के जातकों को अपने काम में दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं होती है। सामाजिक…
मीन राशि के जातक कलात्मक विचारों के होते हैं। मीन राशिफल के अनुसार, कला, संगीत, साहित्य लेखन जैसे विषय मीन राशि वालों के प्रिय विषय होते हैं। यदि शिक्षा क्षेत्र में जातक इन विषयों का चुनाव करते हैं तो जातक अधिक सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्हें फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र तथा लाइब्रेरी…
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